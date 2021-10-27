 

Почему делать самокрутки – это хорошая идея

Досуг Сегодня, 14:5971
Почему делать самокрутки – это хорошая идея

Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных. Поэтому те люди, у которых была возможность, отдавали предпочтение сигаретам. Современные самокрутки – это абсолютно другой подход к сырью и самому процессу. Поэтому и результат иной.

Чем современная самокрутка выгодно отличается

Современная самокрутка – это не просто самодельная сигарета, а настоящее произведение курительного искусства. Для создания используют:

  • табак для сигаретных гильз или простых самокруток. Эти варианты друг от друга почти не отличаются. Единственное, в чем разница, – степень измельчения. Табак может отличаться крепостью, цветом, ароматом. Все зависит от условий выращивания, технологии сушки, от хранения;
  • гильзы или специальную бумагу для самокруток. Первый вариант – это не просто лист, а скрученная и склеенная трубка с фильтром, в которую засыпают и трамбуют табак. От плотности прессовки зависит, как будет раскуриваться сигарета. Что касается бумаги для самокрутки, то она очень удобна для скручивания, так как не раскисает, не содержит вредные компоненты в составе;
  • машинку для набивки. Она не является обязательным элементом, но, к примеру, наполнять гильзы с ней значительно удобнее, и результат качественнее. Можно подобрать ручную (она самая доступная по цене) или автоматическую.

Иногда для придания особого запаха табаку берут ароматизаторы. Однако промышленные легко можно заменить, например, кофе, апельсиновыми корками и подобными компонентами.

Преимущества изготовления самокруток

Создание самокруток своими руками – увлекательное занятие, которое способно по-настоящему увлечь. Среди преимуществ – существенная экономия. Причем даже в том случае, если использовать не бумагу, а гильзы, которые стоят немного дороже. Выход сигарет с 1 кг табака будет более 1 000 штук. Стоимость сырья вполне доступная, машинка для набивки стоит недорого.

Второй момент – чистый вкус. В составе развесного сырья нет таких вредных компонентов, как в фабричных сигаретах. Производители предлагают не просто табак в бумажных трубочках, а огромное количество ингредиентов. Их может быть несколько сотен! Задача одних – создавать густой белый дым, другие делают менее интенсивным табачный запах, что тоже не совсем правильно, ведь в полной мере не ощущается удовольствие от курения.

Третий аргумент в том, что сегодня вертеть самокрутки – это легкое дело. Кто желает выполнить весь процесс самостоятельно, тот может использовать бумагу и крутить. Те люди, которые просто хотят сэкономить, могут выбрать гильзы и машинку для набивки.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, самокрутки, табак, 7dniv, 7dnivinfo  
ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Как заработать на старом телевизоре?
Как заработать на старом телевизоре?

Новости по теме

Ковролин для лестниц в доме и офисных помещениях
Ковролин для лестниц в доме и офисных помещениях
27-окт-2021, 20:07
11 самых популярных электромобилей в Украине
11 самых популярных электромобилей в Украине
13-окт-2021, 11:34
Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
5-окт-2021, 14:15
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
21-сен-2021, 12:51
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
Почему важно использовать правильную посуду для приготовления пищи?
15-сен-2021, 17:50

Последние новости

19:50
События
В оставку подал министр обороны Таран
19:46
События
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
19:43
События
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
17:13
Политика
Зачем главком ВСУ Залужный сделал своим советником Яроша
17:01
События
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
16:35
Политика
Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов
14:54
События
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
14:49
События
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
14:46
Политика
На довыборах в Раду в Херсонской области победил кандидат от "слуг"
14:43
События
В США прошел марш в защиту маленьких членов
14:41
Политика
Ситуацию на Донбассе Зеленский обсудил с Байденом в Глазго
12:47
События
Тысячи городских служащих в Нью-Йорке отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против Covid
12:44
События
Со 2 ноября из Мукачево в Будапешт снова можно доехать на поезде
12:00
События
Первое серийное производство боеприпасов для гранатометов планируют запустить в Украине
11:57
События
Украинцев стали чаще не пускать в Грузию, а процедура погранконтроля стала длительнее
11:12
События
Минимальный срок локдауна в Киеве назвал Кличко
10:42
События
Вакцинированный рок-певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом и отменил концерты
10:19
События
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
09:19
Политика
Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде
09:16
События
Ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия12471
Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине5935
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана1663
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20211629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211457
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20211426
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?926

Досуг

ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению.
Сегодня, 15:1890
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж.
Сегодня, 15:0787
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных.
Сегодня, 14:5973
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Если вы хотите раскрутить свой аккакунт, в этом вам поможет накрутка лайков в Инстаграм. В чем заключается данный процесс.
Сегодня, 14:5880
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.
Вчера, 18:43205
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек.
Вчера, 12:33335

События

В оставку подал министр обороны Таран
В оставку подал министр обороны Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, подал заявление об отставке.
Сегодня, 19:5016
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Интересная ситуация сложилась в последние дни с сообщениями о стягивании российских войск к границам с Украиной.
Сегодня, 19:4623
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от ковид, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. За - 279.
Сегодня, 19:4326
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
В Николаеве областная инфекционная больница осталась без кислорода. Медики не могут его достать со вчерашнего дня.
Сегодня, 17:0155
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против России.
Сегодня, 14:5465
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Главное следственное управление Нацполиции по решению суда открыло уголовное производство по факту систематического разжигания национальной вражды скандально известной детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом Ириной Фарион.
Сегодня, 14:4983
7 Днів