Почему делать самокрутки – это хорошая идея

Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных. Поэтому те люди, у которых была возможность, отдавали предпочтение сигаретам. Современные самокрутки – это абсолютно другой подход к сырью и самому процессу. Поэтому и результат иной.

Чем современная самокрутка выгодно отличается

Современная самокрутка – это не просто самодельная сигарета, а настоящее произведение курительного искусства. Для создания используют:

табак для сигаретных гильз или простых самокруток. Эти варианты друг от друга почти не отличаются. Единственное, в чем разница, – степень измельчения. Табак может отличаться крепостью, цветом, ароматом. Все зависит от условий выращивания, технологии сушки, от хранения;

гильзы или специальную бумагу для самокруток. Первый вариант – это не просто лист, а скрученная и склеенная трубка с фильтром, в которую засыпают и трамбуют табак. От плотности прессовки зависит, как будет раскуриваться сигарета. Что касается бумаги для самокрутки, то она очень удобна для скручивания, так как не раскисает, не содержит вредные компоненты в составе;

машинку для набивки. Она не является обязательным элементом, но, к примеру, наполнять гильзы с ней значительно удобнее, и результат качественнее. Можно подобрать ручную (она самая доступная по цене) или автоматическую.

Иногда для придания особого запаха табаку берут ароматизаторы. Однако промышленные легко можно заменить, например, кофе, апельсиновыми корками и подобными компонентами.

Преимущества изготовления самокруток

Создание самокруток своими руками – увлекательное занятие, которое способно по-настоящему увлечь. Среди преимуществ – существенная экономия. Причем даже в том случае, если использовать не бумагу, а гильзы, которые стоят немного дороже. Выход сигарет с 1 кг табака будет более 1 000 штук. Стоимость сырья вполне доступная, машинка для набивки стоит недорого.

Второй момент – чистый вкус. В составе развесного сырья нет таких вредных компонентов, как в фабричных сигаретах. Производители предлагают не просто табак в бумажных трубочках, а огромное количество ингредиентов. Их может быть несколько сотен! Задача одних – создавать густой белый дым, другие делают менее интенсивным табачный запах, что тоже не совсем правильно, ведь в полной мере не ощущается удовольствие от курения.

Третий аргумент в том, что сегодня вертеть самокрутки – это легкое дело. Кто желает выполнить весь процесс самостоятельно, тот может использовать бумагу и крутить. Те люди, которые просто хотят сэкономить, могут выбрать гильзы и машинку для набивки.