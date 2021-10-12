Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий

Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж. Он рассказал интересные факты из пятилетней истории компании и отметил, как им удается получать преимущественно положительные отзывы о Leeloo.ai от клиентов.

С юности основатель платформы Василий Рий мечтал реализовывать нетипичные бизнес идеи, которые фонтанировали бы из него и били ключом. Он хотел упростить процесс заработка миллионов долларов на интернет-продажах. Чтобы любой товар, онлайн платформу по предоставлению услуг можно было сделать популярными в несколько кликов. Ему хотелось доказать самому себе, родственникам и друзьям, что можно иметь минимальный капитал (или не иметь его вовсе), быть без поддержки мощной команды, но при этом продвигать и делать успешной IT-компанию, которая займет лидирующие позиции на мировом рынке автоматизации виртуальных продаж.

50 человек в команде достаточно для того, чтобы достичь успеха

Вначале была просто идея, которую Василий Рий хотел реализовать. Всего за пять лет ему удалось собрать команду численностью чуть больше 50-ти человек, задача которых заключается в создании грамотных релизов платформенных обновлений. В столь который срок компания стала №1 в области автоматизации маркетинга, реализации товаров и услуг, клиент сервисов через туннели продаж. При этом у технического персонала изначально не было достаточных технических навыков для продвижения. Все познавалось в ходе совместной работы.

В 2020 году количество клиентов Leeloo.ai выросло до 30 тысяч. В сети можно прочитать положительные отзывы о сервисе Leeloo ai от таких небезызвестных клиентов, как Лаборатория Касперского, Сбер, Авис, Шелл и др. Для этого использовались привычные для нас мессенджеры, социальные сети, чат-боты, автоматизация туннелей продаж. Всего платформой реализовано больше 20 инновационных инструментов. Они имеют вид шаблонов для запуска высокоэффективной системы продаж в интернете. И на это у клиентов на платформе Лилу с «нуля» уходит не больше 4 часов.

О платформе Leeloo.ai отзывы оставили уже больше тысячи пользователей

Также Василий Рий поделился тем, что больше тысячи человек уже оставили положительные отзывы о платформе по оптимизации и автоматизации бизнес процессов онлайн. Добившись таких высот, можно смело говорить, что вдохновение другим стартаперам можно получать именно от истоков компании Leeloo.ai. В нашем случае не было материальных затрат на разработку проекта, проверку рабочих идей, полезности платформы. С самого начала идея нашла поддержку. Были запущены предпродажи пользователям в 2016 году. У проекта не было крупных инвесторов. Да и продукта, как такового, тоже еще не было.

Сперва появлялись о Leeloo ai отзывы, на которых строилась платформа. Среди пользователей Лилу платформы, которая была создана платящими клиентами, уже продает товары, сервисы, услуги на территории больше 52 стран мира.

Почему многие бизнесмены выбирают автоматизацию онлайн продаж от Leeloo.ai? В первую очередь, это качество предлагаемых решений и продуктов. Во вторую очередь – это стабильность работы uptime платформы. И третье – применение инновационных технологий, востребованных сервисов наподобие Амазон AWS, React и др. Команда разработчиков никогда не останавливается на достигнутом, а поддерживать тонус помогают крупные клиенты.

Ключевые преимущества платформы Leeloo.ai – это многофункциональность и эффективность, возможность использовать функционал туннелей продаж прямо внутри вашей CRM-системы, постоянная поддержка клиентов и привлечение новых потребителей. Отдельного внимания заслуживает монетизация подписной базы без каких-либо интеграторов, субподрядчиков и прочих проблем, с которыми приходится сталкиваться онлайн бизнесам. Как результат – стабильность потока интернет продаж и запуск прибыльного бизнеса, над проектом которого будут работать лучшие предприниматели, маркетологи, программисты.

Автор: Андрей Коротков