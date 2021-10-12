 

Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий (Видео)

Досуг Сегодня, 15:0785
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий

Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж. Он рассказал интересные факты из пятилетней истории компании и отметил, как им удается получать преимущественно положительные отзывы о Leeloo.ai от клиентов.

С юности основатель платформы Василий Рий мечтал реализовывать нетипичные бизнес идеи, которые фонтанировали бы из него и били ключом. Он хотел упростить процесс заработка миллионов долларов на интернет-продажах. Чтобы любой товар, онлайн платформу по предоставлению услуг можно было сделать популярными в несколько кликов. Ему хотелось доказать самому себе, родственникам и друзьям, что можно иметь минимальный капитал (или не иметь его вовсе), быть без поддержки мощной команды, но при этом продвигать и делать успешной IT-компанию, которая займет лидирующие позиции на мировом рынке автоматизации виртуальных продаж.

50 человек в команде достаточно для того, чтобы достичь успеха

Вначале была просто идея, которую Василий Рий хотел реализовать. Всего за пять лет ему удалось собрать команду численностью чуть больше 50-ти человек, задача которых заключается в создании грамотных релизов платформенных обновлений. В столь который срок компания стала №1 в области автоматизации маркетинга, реализации товаров и услуг, клиент сервисов через туннели продаж. При этом у технического персонала изначально не было достаточных технических навыков для продвижения. Все познавалось в ходе совместной работы.

В 2020 году количество клиентов Leeloo.ai выросло до 30 тысяч. В сети можно прочитать положительные отзывы о сервисе Leeloo ai от таких небезызвестных клиентов, как Лаборатория Касперского, Сбер, Авис, Шелл и др. Для этого использовались привычные для нас мессенджеры, социальные сети, чат-боты, автоматизация туннелей продаж. Всего платформой реализовано больше 20 инновационных инструментов. Они имеют вид шаблонов для запуска высокоэффективной системы продаж в интернете. И на это у клиентов на платформе Лилу с «нуля» уходит не больше 4 часов.

О платформе Leeloo.ai отзывы оставили уже больше тысячи пользователей

Также Василий Рий поделился тем, что больше тысячи человек уже оставили положительные отзывы о платформе по оптимизации и автоматизации бизнес процессов онлайн. Добившись таких высот, можно смело говорить, что вдохновение другим стартаперам можно получать именно от истоков компании Leeloo.ai. В нашем случае не было материальных затрат на разработку проекта, проверку рабочих идей, полезности платформы. С самого начала идея нашла поддержку. Были запущены предпродажи пользователям в 2016 году. У проекта не было крупных инвесторов. Да и продукта, как такового, тоже еще не было.

Сперва появлялись о Leeloo ai отзывы, на которых строилась платформа. Среди пользователей Лилу платформы, которая была создана платящими клиентами, уже продает товары, сервисы, услуги на территории больше 52 стран мира.

Почему многие бизнесмены выбирают автоматизацию онлайн продаж от Leeloo.ai? В первую очередь, это качество предлагаемых решений и продуктов. Во вторую очередь – это стабильность работы uptime платформы. И третье – применение инновационных технологий, востребованных сервисов наподобие Амазон AWS, React и др. Команда разработчиков никогда не останавливается на достигнутом, а поддерживать тонус помогают крупные клиенты.

Ключевые преимущества платформы Leeloo.ai – это многофункциональность и эффективность, возможность использовать функционал туннелей продаж прямо внутри вашей CRM-системы, постоянная поддержка клиентов и привлечение новых потребителей. Отдельного внимания заслуживает монетизация подписной базы без каких-либо интеграторов, субподрядчиков и прочих проблем, с которыми приходится сталкиваться онлайн бизнесам. Как результат – стабильность потока интернет продаж и запуск прибыльного бизнеса, над проектом которого будут работать лучшие предприниматели, маркетологи, программисты.

Автор: Андрей Коротков

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Leeloo_ai, 7dniv, 7dnivinfo  
ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Как заработать на старом телевизоре?
Как заработать на старом телевизоре?

Новости по теме

Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
12-окт-2021, 16:17
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир
11-окт-2021, 15:42
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
SMM-продвижение: как работать с аудиторией в соцсетях?
4-окт-2021, 12:04
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
Почему аутсорсинг отдела продаж - выгодное решение для «молодого бизнеса»?
30-сен-2021, 12:09
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
14-сен-2021, 17:18

Последние новости

19:50
События
В оставку подал министр обороны Таран
19:46
События
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
19:43
События
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
17:13
Политика
Зачем главком ВСУ Залужный сделал своим советником Яроша
17:01
События
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
16:35
Политика
Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов
14:54
События
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
14:49
События
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
14:46
Политика
На довыборах в Раду в Херсонской области победил кандидат от "слуг"
14:43
События
В США прошел марш в защиту маленьких членов
14:41
Политика
Ситуацию на Донбассе Зеленский обсудил с Байденом в Глазго
12:47
События
Тысячи городских служащих в Нью-Йорке отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против Covid
12:44
События
Со 2 ноября из Мукачево в Будапешт снова можно доехать на поезде
12:00
События
Первое серийное производство боеприпасов для гранатометов планируют запустить в Украине
11:57
События
Украинцев стали чаще не пускать в Грузию, а процедура погранконтроля стала длительнее
11:12
События
Минимальный срок локдауна в Киеве назвал Кличко
10:42
События
Вакцинированный рок-певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом и отменил концерты
10:19
События
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
09:19
Политика
Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде
09:16
События
Ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия12471
Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине5935
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана1663
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20211629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211457
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20211426
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?926

Досуг

ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению.
Сегодня, 15:1890
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж.
Сегодня, 15:0788
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных.
Сегодня, 14:5973
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Если вы хотите раскрутить свой аккакунт, в этом вам поможет накрутка лайков в Инстаграм. В чем заключается данный процесс.
Сегодня, 14:5880
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.
Вчера, 18:43205
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек.
Вчера, 12:33335

События

В оставку подал министр обороны Таран
В оставку подал министр обороны Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, подал заявление об отставке.
Сегодня, 19:5017
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Интересная ситуация сложилась в последние дни с сообщениями о стягивании российских войск к границам с Украиной.
Сегодня, 19:4623
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от ковид, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. За - 279.
Сегодня, 19:4326
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
В Николаеве областная инфекционная больница осталась без кислорода. Медики не могут его достать со вчерашнего дня.
Сегодня, 17:0155
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против России.
Сегодня, 14:5465
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Главное следственное управление Нацполиции по решению суда открыло уголовное производство по факту систематического разжигания национальной вражды скандально известной детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом Ириной Фарион.
Сегодня, 14:4983
7 Днів