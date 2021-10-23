ГБО для авто: переключатели вида топлива

В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению. Кнопки-переключатели, предназначенные для ГБО первых версий, имеют существенные отличия от современных моделей, устанавливаемых в ГБО 4-го поколения. В широком ассортименте переключатели вида топлива и другие важные элементы газобаллонного оборудования, как отдельно, так и полными комплектами, от известных мировых производителей представлены по ссылке: https://farre.com.ua/shop/.

Типы переключателей ГБО

В первом поколении ГБО, предназначенном для двигателей карбюраторного типа, устанавливались кнопки, имеющие три положения. Одно позволяло включить подачу газа, другое – бензина, в промежуточном положении блокируется поступление обоих видов топлива. Кнопки оснащались индикаторами для удобного пользования. Зеленый индикатор свидетельствовал о подаче газа, а красный о работе на бензине.

В системах ГБО 2 используются уже более сложные переключатели. Они обеспечивают автоматический перевод авто на газовое топливо при повышении оборотов до 1500-2000. У кнопки имеется режим запуска двигателя на газовом топливе.

Самым сложным устройством обладают переключатели, сконструированные для газобаллонных систем 4-го поколения, которые:

- осуществляют автоматическое переключение, ориентируясь на заданные параметры;

- оснащены светодиодной шкалой с индикаторами и функцией отражения объема оставшегося газового топлива в баллоне;

- автоматически переводят автомобиль на газ после запуска двигателя на бензине при прогреве до оптимальной температуры.

Такие современные переключатели исключают любые неудобства для пользователя.

Принцип работы переключателей разных поколений

Особенностью переключателей 1-го поколения является обязательное включение промежуточного положения при переходе на другое топливо. В противном случае газ и бензин поступят в двигатель одновременно. Кнопки-переключатели 2-го и 3-го поколений газобаллонного оборудования позволяют переходить на другое горючее сразу, подача обоих видов топлива исключена.

Современные переключатели ГБО 4:

- контролируются электронным блоком управления, что исключает ошибки при переходах;

- автоматически запускают двигатель на бензине, а после оптимального прогрева автоматически переводят авто на газ;

- предусматривают ручной режим переключения, для чего имеется сенсорное устройство.

Владельцам авто следует учитывать, что этот важный элемент газовой системы выбирается с учетом особенностей газобаллонного оборудования: для карбюраторного или инжекторного авто, для комплекта с вакуумным или электронным редуктором и т.д.