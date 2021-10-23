 

ГБО для авто: переключатели вида топлива

Досуг Сегодня, 15:1889
ГБО для авто: переключатели вида топлива

В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению. Кнопки-переключатели, предназначенные для ГБО первых версий, имеют существенные отличия от современных моделей, устанавливаемых в ГБО 4-го поколения. В широком ассортименте переключатели вида топлива и другие важные элементы газобаллонного оборудования, как отдельно, так и полными комплектами, от известных мировых производителей представлены по ссылке: https://farre.com.ua/shop/.

Типы переключателей ГБО

В первом поколении ГБО, предназначенном для двигателей карбюраторного типа, устанавливались кнопки, имеющие три положения. Одно позволяло включить подачу газа, другое – бензина, в промежуточном положении блокируется поступление обоих видов топлива. Кнопки оснащались индикаторами для удобного пользования. Зеленый индикатор свидетельствовал о подаче газа, а красный о работе на бензине.

В системах ГБО 2 используются уже более сложные переключатели. Они обеспечивают автоматический перевод авто на газовое топливо при повышении оборотов до 1500-2000. У кнопки имеется режим запуска двигателя на газовом топливе.

Самым сложным устройством обладают переключатели, сконструированные для газобаллонных систем 4-го поколения, которые:

- осуществляют автоматическое переключение, ориентируясь на заданные параметры;

- оснащены светодиодной шкалой с индикаторами и функцией отражения объема оставшегося газового топлива в баллоне;

- автоматически переводят автомобиль на газ после запуска двигателя на бензине при прогреве до оптимальной температуры.

Такие современные переключатели исключают любые неудобства для пользователя.

Принцип работы переключателей разных поколений

ГБО для авто: переключатели вида топлива

Особенностью переключателей 1-го поколения является обязательное включение промежуточного положения при переходе на другое топливо. В противном случае газ и бензин поступят в двигатель одновременно. Кнопки-переключатели 2-го и 3-го поколений газобаллонного оборудования позволяют переходить на другое горючее сразу, подача обоих видов топлива исключена.

Современные переключатели ГБО 4:

- контролируются электронным блоком управления, что исключает ошибки при переходах;

- автоматически запускают двигатель на бензине, а после оптимального прогрева автоматически переводят авто на газ;

- предусматривают ручной режим переключения, для чего имеется сенсорное устройство.

Владельцам авто следует учитывать, что этот важный элемент газовой системы выбирается с учетом особенностей газобаллонного оборудования: для карбюраторного или инжекторного авто, для комплекта с вакуумным или электронным редуктором и т.д.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ГБО, авто, 7dniv, 7dnivinfo  
ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Как выбрать воздушные шары
Как выбрать воздушные шары
Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Как заработать на старом телевизоре?
Как заработать на старом телевизоре?

Новости по теме

После публикации новой максимальной цены резко подорожали бензин и дизтопливо
После публикации новой максимальной цены резко подорожали бензин и дизтопливо
23-окт-2021, 16:22
На украинских АЗС средняя цена за бензин и дизтопливо поднимется сразу на 60-70 копеек
На украинских АЗС средняя цена за бензин и дизтопливо поднимется сразу на 60-70 копеек
22-окт-2021, 21:05
Эксперты заявили что бензин в Украине может подорожать еще на 3-4 грн за литр
Эксперты заявили что бензин в Украине может подорожать еще на 3-4 грн за литр
12-окт-2021, 16:03
В Британии топливо на АЗС начали развозить военные
В Британии топливо на АЗС начали развозить военные
4-окт-2021, 12:00
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
Современные возможности при выборе варочных поверхностей Electrolux
20-сен-2021, 18:37

Последние новости

19:50
События
В оставку подал министр обороны Таран
19:46
События
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
19:43
События
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
17:13
Политика
Зачем главком ВСУ Залужный сделал своим советником Яроша
17:01
События
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
16:35
Политика
Украина должна быть страной свободы слова, безопасной для работы журналистов
14:54
События
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
14:49
События
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
14:46
Политика
На довыборах в Раду в Херсонской области победил кандидат от "слуг"
14:43
События
В США прошел марш в защиту маленьких членов
14:41
Политика
Ситуацию на Донбассе Зеленский обсудил с Байденом в Глазго
12:47
События
Тысячи городских служащих в Нью-Йорке отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против Covid
12:44
События
Со 2 ноября из Мукачево в Будапешт снова можно доехать на поезде
12:00
События
Первое серийное производство боеприпасов для гранатометов планируют запустить в Украине
11:57
События
Украинцев стали чаще не пускать в Грузию, а процедура погранконтроля стала длительнее
11:12
События
Минимальный срок локдауна в Киеве назвал Кличко
10:42
События
Вакцинированный рок-певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом и отменил концерты
10:19
События
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
09:19
Политика
Итоги выборов мэра Харькова Михаил Добкин будет оспаривать в суде
09:16
События
Ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход

Новости ТОП-7

Почему Беларусь и РФ отказались поставлять электроэнергию Украине и какие будут последствия12471
Известный инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса в Украине5935
Как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана1663
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20211629
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20211457
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20211426
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?926

Досуг

ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению.
Сегодня, 15:1891
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж.
Сегодня, 15:0788
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных.
Сегодня, 14:5973
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Если вы хотите раскрутить свой аккакунт, в этом вам поможет накрутка лайков в Инстаграм. В чем заключается данный процесс.
Сегодня, 14:5880
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.
Вчера, 18:43205
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели
Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек.
Вчера, 12:33335

События

В оставку подал министр обороны Таран
В оставку подал министр обороны Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, подал заявление об отставке.
Сегодня, 19:5017
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев
Интересная ситуация сложилась в последние дни с сообщениями о стягивании российских войск к границам с Украиной.
Сегодня, 19:4624
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
В Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов
Рада проголосовала за допуск в здание парламента и комитетов только при предъявлении справки о вакцинации от ковид, справки о выздоровлении или ПЦР-теста. За - 279.
Сегодня, 19:4326
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
Инфекционная больница в Николаеве уже сутки не может найти кислород для больных COVID-19
В Николаеве областная инфекционная больница осталась без кислорода. Медики не могут его достать со вчерашнего дня.
Сегодня, 17:0155
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против России.
Сегодня, 14:5465
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Уголовное дело за разжигание национальной вражды открыли против Ницой и Фарион
Главное следственное управление Нацполиции по решению суда открыло уголовное производство по факту систематического разжигания национальной вражды скандально известной детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом Ириной Фарион.
Сегодня, 14:4983
7 Днів