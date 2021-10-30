3 эффективных совета по использованию цепной бензопилы

Зная основы обслуживания цепной бензопилы, можно не только эффективно использовать инструмент, но и существенно продлить срок его службы. Конечно же, чтобы прибор служил, как можно дольше, нужно покупать модель от проверенного производителя Startpro https://startpro.ua/benzopily-cepnye, который продаёт гарантированно качественные модели цепных бензопил.

1. Цепь для цепной бензопилы

Итак, если вы приобрели новую цепную бензопилу либо просто купили к ней цепь и хотите установить её на шину, придерживайтесь простых правил. Никогда не нужно торопиться ставить цепь. Ее следует опустить в техническое масло примерно на 10-12 часов. Это нужно для того, чтобы все соединительные элементы, все мельчайшие детали устройства получили качественную смазку.

Многие покупатели наивно думают, что если перед ними новая цепь (уже обмазанная маслом), этого достаточно. Заводская обмазка нужно только для удобной транспортировки и хранения цепи, но этой обмазки совершенно недостаточно для дальнейшей работы цепной бензопилы. Только после того, как цепочка полежала в масле 12 часов, ее нужно поместить на шину и зафиксировать. Снизу не должно быть провисаний.

2. Обкатка цепи

Это тоже очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Итак, чтобы правильно провести обкатку, запускаем цепную бензопилу, после нужно дать средние обороты.

Следующий шаг — это дать цепной бензопиле поработать вхолостую примерно 120 секунд. После двигатель устройства нужно заглушить и посмотреть на натяжение цепочки вокруг шины. Если она провисла, её придется подтянуть. И не лишним будет напомнить, что, регулируя цепочку на цепной бензопиле после обкатки, ей нужно дать остыть, прежде чем делать подтяжку.

3. Уход за шиной и пильной гарнитурой

Работая инструментом, нельзя забывать, что за шиной инструмента обязательно нужно ухаживать. Как правило, она должна чиститься каждый раз после очередного использования. Ведь на цепочке скапливаются опилки и грязь. На самой шине каждый раз придётся тщательно очищать смазочное отверстие. Если оно забьётся, то инструмент не будет получать достаточную смазку и быстро износится. Пильный аппарат будет перегреваться и быстро выйдет из строя.

Зная об этих простых правилах использования цепной бензопилы, удастся не только эффективно работать пильным инструментом, но можно также существенно продлить срок его службы. Качественный уход облегчит работу бензинового инструмента.