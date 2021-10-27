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Как выбрать обручальные кольца

Церемония бракосочетания традиционно связана с обручальными кольцами, которыми обмениваются молодожены. Их выбор всегда происходит в особой атмосфере, в которую погружаются люди, планирующие соединить свои судьбы. Выгодно и удобно покупать обручальные кольца в интернет-магазине Zarina, в товарном каталоге которого можно подобрать ювелирное украшение.

Как выбрать обручальные кольца

Рекомендации по выбору

Покупка свадебных колец всегда эмоциональна, однако она не должна быть импульсивна. Выбирая украшение, являющееся символом любви, соединения сердец и семейной жизни, следует учитывать эстетические предпочтения будущих молодоженов и стоимость аксессуара. Стоит учитывать, что кольца супруги носят всю жизнь, не снимая. По этой причине нужно ответственно отнестись к процессу его выбора., а принятое решение покупки должно быть взвешенное и продуманное.

Изделие должно плотно сидеть на пальце, однако не препятствовать его сгибанию. Также следует обращать внимание время, в котором происходит примерка. Лучше ее делать во второй половине дня, поскольку пальцы в этот период могут немного отекать. Если аксессуар покупается через интернет, то замеры, согласно рекомендаций, лучше проводить вечером. Если кольцо не отделано камнями, то его впоследствии можно будет растянуть в мастерской.

Приняв решение покупать кольца через интернет, молодоженам можно их выбирать вместе, что не всегда получается при приобретении их в офлайн магазинах. Стоит отметить, что размер – это не единственный критерий выбора. Нужно учитывать дизайн аксессуара, который должен быть универсален и вписываться под любой стиль и образ.

Характеристики

Обручальные кольца обычно изготавливаются из драгоценного металла. Это может быть золото разных проб или серебро самой высшей пробы. В некоторых коллекциях в одном кольце соединены несколько металлов, что придает изделию необычный дизайн.

Большинство пар выбирают классическую форму украшения. Однако в интернет-магазине Zarina есть кольца с нестандартными формами, которые можно отнести в категорию оригинальных и эксклюзивных.

В моделях некоторых коллекций предусмотрены вставки из драгоценных или полудрагоценных камней:

  • сапфир;
  • рубин;
  • фианит;
  • цирконий.

Определяясь с внешним видом украшения, не стоит ориентироваться на современные тренды. В первую очередь оно должно нравиться. Только в таком случае, его захочется носить, не снимая. На такое желание оказывает влияние совместимость аксессуара со стилем и образом жизни. К примеру, если у человека работа связана с физическим трудом, то кольцо сложной формы с диамантами будет неудобно носить. Для такой ситуации подойдет стандартная модель с гладкой поверхностью.

Обручальные кольца не обязательно должны быть парными, однако лучше приобретать такие их модели, у которых есть общие элементы. Для мужчин обычно покупают гладкие кольца, тогда как для женщин ровная поверхность изделия может перекликаться с ажурной резьбой, вставками из другого металла или камней.

При выборе кольца по такому критерию, как его ширина, следует учитывать, что узкие изделия хорошо смотрятся на длинных пальцах. Если рука большая, а пальцы массивные, то кольцо должно быть средней ширины. Широкие модели подойдут только обладателям худых пальцев.

Выводы

Свадебные кольца являются незаменимым атрибутом церемонии бракосочетания. Символ бесконечной любви можно приобрести в офлайн или онлайн магазине. Выбрав второй вариант, можно сделать покупку, не выходя из дома, и при этом иметь возможность большего выбора ювелирных украшений разных коллекций. 

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Как выбрать обручальные кольца
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