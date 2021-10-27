Как выбрать обручальные кольца

Церемония бракосочетания традиционно связана с обручальными кольцами, которыми обмениваются молодожены. Их выбор всегда происходит в особой атмосфере, в которую погружаются люди, планирующие соединить свои судьбы. Выгодно и удобно покупать обручальные кольца в интернет-магазине Zarina, в товарном каталоге которого можно подобрать ювелирное украшение.

Рекомендации по выбору

Покупка свадебных колец всегда эмоциональна, однако она не должна быть импульсивна. Выбирая украшение, являющееся символом любви, соединения сердец и семейной жизни, следует учитывать эстетические предпочтения будущих молодоженов и стоимость аксессуара. Стоит учитывать, что кольца супруги носят всю жизнь, не снимая. По этой причине нужно ответственно отнестись к процессу его выбора., а принятое решение покупки должно быть взвешенное и продуманное.

Изделие должно плотно сидеть на пальце, однако не препятствовать его сгибанию. Также следует обращать внимание время, в котором происходит примерка. Лучше ее делать во второй половине дня, поскольку пальцы в этот период могут немного отекать. Если аксессуар покупается через интернет, то замеры, согласно рекомендаций, лучше проводить вечером. Если кольцо не отделано камнями, то его впоследствии можно будет растянуть в мастерской.

Приняв решение покупать кольца через интернет, молодоженам можно их выбирать вместе, что не всегда получается при приобретении их в офлайн магазинах. Стоит отметить, что размер – это не единственный критерий выбора. Нужно учитывать дизайн аксессуара, который должен быть универсален и вписываться под любой стиль и образ.

Характеристики

Обручальные кольца обычно изготавливаются из драгоценного металла. Это может быть золото разных проб или серебро самой высшей пробы. В некоторых коллекциях в одном кольце соединены несколько металлов, что придает изделию необычный дизайн.

Большинство пар выбирают классическую форму украшения. Однако в интернет-магазине Zarina есть кольца с нестандартными формами, которые можно отнести в категорию оригинальных и эксклюзивных.

В моделях некоторых коллекций предусмотрены вставки из драгоценных или полудрагоценных камней:

сапфир;

рубин;

фианит;

цирконий.

Определяясь с внешним видом украшения, не стоит ориентироваться на современные тренды. В первую очередь оно должно нравиться. Только в таком случае, его захочется носить, не снимая. На такое желание оказывает влияние совместимость аксессуара со стилем и образом жизни. К примеру, если у человека работа связана с физическим трудом, то кольцо сложной формы с диамантами будет неудобно носить. Для такой ситуации подойдет стандартная модель с гладкой поверхностью.

Обручальные кольца не обязательно должны быть парными, однако лучше приобретать такие их модели, у которых есть общие элементы. Для мужчин обычно покупают гладкие кольца, тогда как для женщин ровная поверхность изделия может перекликаться с ажурной резьбой, вставками из другого металла или камней.

При выборе кольца по такому критерию, как его ширина, следует учитывать, что узкие изделия хорошо смотрятся на длинных пальцах. Если рука большая, а пальцы массивные, то кольцо должно быть средней ширины. Широкие модели подойдут только обладателям худых пальцев.

Выводы

Свадебные кольца являются незаменимым атрибутом церемонии бракосочетания. Символ бесконечной любви можно приобрести в офлайн или онлайн магазине. Выбрав второй вариант, можно сделать покупку, не выходя из дома, и при этом иметь возможность большего выбора ювелирных украшений разных коллекций.