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Досуг Сегодня, 15:2967
Майндфулнесс: розы для сердца и разума

Осознавая собственные чувства, тело и окружение, мы формируем привычку быть в настоящем моменте. Один из популярных способов стать внимательным к себе — медитация.

Учимся у розы

Нестандартных способов множество. Один из них — оценить красоту розы. Розы — часть наших праздников еще с викторианской эпохи. Причина, по которой люди их так любят, связана с их временной красотой. Оценивая ее, не думайте о вчерашнем или завтрашнем. Роза создана для того, чтобы наслаждаться ею прямо сейчас. Коснитесь лепестков, почувствуйте запах и очаруйтесь оттенком. Если сложно сохранять внимательность на одной розе, купите несколько в интернет-магазине onlyrose.ua. Понюхайте и почувствуйте их, чтобы оказаться в моменте.

Розы для сердца и разума

Дарите розы тем, кто, действительно, важен вам. Красивый букет — это удовольствие в настоящем моменте. Пусть он напомнит кому-то, что вам не все равно. Самые прекрасные подборки роз можно найти в онлайн-бутике @only_rose_boutique, где свое сердечко вам захочется оставить под каждой фотографией.

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