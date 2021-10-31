 

Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління

Досуг Сегодня, 17:4851
Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління

Захист сільськогосподарських культур від хвороб, бур'янів та шкідників – одна з головних умов отримання врожаю. Обробка насаджень агрохімічними засобами за допомогою тракторного обприскувача гарантує не тільки швидкість та щільність розпилювання розчинів, а і їх раціональне використання. Причіпне обладнання легко поєднувати з тракторами, що працюють в кожному фермерському господарстві, та зручно застосовувати як у садовому, так і польовому секторі аграрних комплексів.

Критерії вибору причіпних розпилювачів

Щоб максимально ефективно розподіляти фунгіциди, пестициди та інсектициди на досить великій та неоднорідній ділянці, при обранні вентиляторного тракторного садового обприскувача потрібно звернути увагу на кілька факторів:

  • об'єм бака для агрохімічної рідини повинен відповідати площі оброблюваної території;
  • тип розпилення має враховувати кліматичні умови сільськогосподарської зони (найбільший обсяг внесення препаратів забезпечує щілинне розприскування);
  • продуктивність помпи обирають, орієнтуючись на масштаб та конфігурацію садової ділянки.

Перед придбанням спецтехніки також обов'язково треба звернути увагу на відповідність потужностей трактора й причіпного розпилювача.


Технічні характеристики садового обладнання


Обробка захисними засобами садів й виноградників потребує щільного розпорошення робочої рідини. Найефективнішим для вироблення дрібнодисперсного туману є тракторний садовий обприскувач Arbus від ТМ Jacto, що має універсальні технічні характеристики:

  • конструкція пристрою дозволяє оператору одночасно обробляти ділянку з обох боків;
  • система Sensorflow автоматично відключає апарат в проміжку між деревами, відстежуючи розташування крони;
  • обприскувач можна перемикнути на ручне розпилювання для якіснішої обробки важкодоступних місць;
  • поршневу помпу пристрою оснащено керамічними гільзами та багаторівневим очищувачем робочого розчину;
  • захисні засоби змішуються всередині бака за допомогою механічних або гідравлічних мішалок;
  • додаткове різнокрапельне приладдя збільшує висоту, дальність й проникну здатність агрохімічних сумішей.

Робочий ресурс садового устаткування від знаного виробника сільськогосподарської техніки навіть за умови інтенсивного щоденного використання становить не менш ніж 10 000 годин.

Експлуатаційні переваги апарату


Детально продумана конструкція причіпного тракторного обприскувача та впровадження інноваційних цифрових технологій визначають експлуатаційні переваги спецтехніки Jacto:

  • точне дозування та економне використання засобів захисту рослин;
  • рівномірне обприскування дерев та чагарників будь-якої висоти й густини;
  • швидка обробка садів або виноградників великої площі.

Придбання обприскувача в офіційного імпортера сільгосптехніки відомого бразильського бренду гарантує тривалу службу обладнання на важкому ґрунті та за складних кліматичних умов.

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Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління
Захист сільськогосподарських культур від хвороб, бур'янів та шкідників – одна з головних умов отримання врожаю. Обробка насаджень агрохімічними засобами за допомогою тракторного обприскувача гарантує не тільки швидкість та щільність розпилювання розчинів,
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