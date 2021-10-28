Раздвижные межкомнатные двери как уникальная составляющая дизайнерского решения

Межкомнатные раздвижные двери в Киеве пользуются популярностью благодаря своему функциональному преимуществу. С помощью таких товаров можно частично закрыть помещение или, наоборот, объединить между собой две независимые зоны в одно большое пространство. Последний прием позволяет зрительно расширить свободное место. Поэтому изделия в Киеве выбирают не только из-за высокого качества продукции, но и возможности визуального воздействия на площадь в квартирах-студиях и гардеробных комнатах.

Какие можно купить раздвижные межкомнатные двери: разновидности

Сегодня в интернет-магазинах можно встретить следующие вариации исполнения:

Купе. Конструкция предусматривает наличие одной или нескольких прямых створок, которые перемещаются вдоль стен по роликовым направляющим.

Пенал. Такая межкомнатная раздвижная дверь предполагает сдвиг полотна вдоль стены, чтобы спрятать его внутри специального короба.

Каскад. Производство подобных решений направлено на удовлетворение запросов клиентов с большими дверными проемами в интерьере. Подобные межкомнатные раздвижные двери подразумевают одновременное или поочередное перемещение створок.

Гармошка. Система посредством гибких составляющих соединяет в себе сразу несколько полотен.

Радиусные. Это двери-купе нестандартного вида, которые внешне напоминают полукруг.

Если вы ищете раздвижные межкомнатные двери Киев – город с большими возможностями в плане расширенного ассортимента дверных конструкций. При этом товары разнятся по цене, что позволит каждому подобрать подходящий вариант. При изготовлении откатных изделий задействуются такие материалы, как и при производстве стандартных распашных моделей. Востребованной признана и глухая, и застекленная продукция. В комплектацию включено все необходимое для установочных работ и качественная фурнитура. По желанию клиента может дополнительно ставиться система автоуправления, за счет чего открывание дверей происходит без применения физических усилий.

Купить раздвижные межкомнатные двери в Киеве в дизайнерском исполнении

Несмотря на то, что подобные товары уже давно присутствуют на рынке, они все еще смотрятся нестандартно и интересно в интерьере. Главное преимущество конструкции – возможность сэкономить пространство. Поэтому их выбирают для больших проемов, узких коридоров, комнат с небольшой площадью. Для стилистики лофт красиво смотрятся амбарные механизмы в виде ролика или подковы. Они ездят по рельсе, которая находится над дверным проемом.

На межкомнатные раздвижные двери в Киеве цена зависит от многих факторов. К примеру, глухое полотно или со стеклянными вставками. При желании изделия могут изготавливаться по индивидуальным размерам.