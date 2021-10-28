Раздвижные межкомнатные двери как уникальная составляющая дизайнерского решения

Межкомнатные раздвижные двери в Киеве пользуются популярностью благодаря своему функциональному преимуществу. С помощью таких товаров можно частично закрыть помещение или, наоборот, объединить между собой две независимые зоны в одно большое пространство. Последний прием позволяет зрительно расширить свободное место. Поэтому изделия в Киеве выбирают не только из-за высокого качества продукции, но и возможности визуального воздействия на площадь в квартирах-студиях и гардеробных комнатах.
Какие можно купить раздвижные межкомнатные двери: разновидности
Сегодня в интернет-магазинах можно встретить следующие вариации исполнения:
- Купе. Конструкция предусматривает наличие одной или нескольких прямых створок, которые перемещаются вдоль стен по роликовым направляющим.
- Пенал. Такая межкомнатная раздвижная дверь предполагает сдвиг полотна вдоль стены, чтобы спрятать его внутри специального короба.
- Каскад. Производство подобных решений направлено на удовлетворение запросов клиентов с большими дверными проемами в интерьере. Подобные межкомнатные раздвижные двери подразумевают одновременное или поочередное перемещение створок.
- Гармошка. Система посредством гибких составляющих соединяет в себе сразу несколько полотен.
- Радиусные. Это двери-купе нестандартного вида, которые внешне напоминают полукруг.
Если вы ищете раздвижные межкомнатные двери Киев – город с большими возможностями в плане расширенного ассортимента дверных конструкций. При этом товары разнятся по цене, что позволит каждому подобрать подходящий вариант. При изготовлении откатных изделий задействуются такие материалы, как и при производстве стандартных распашных моделей. Востребованной признана и глухая, и застекленная продукция. В комплектацию включено все необходимое для установочных работ и качественная фурнитура. По желанию клиента может дополнительно ставиться система автоуправления, за счет чего открывание дверей происходит без применения физических усилий.
Купить раздвижные межкомнатные двери в Киеве в дизайнерском исполнении
Несмотря на то, что подобные товары уже давно присутствуют на рынке, они все еще смотрятся нестандартно и интересно в интерьере. Главное преимущество конструкции – возможность сэкономить пространство. Поэтому их выбирают для больших проемов, узких коридоров, комнат с небольшой площадью. Для стилистики лофт красиво смотрятся амбарные механизмы в виде ролика или подковы. Они ездят по рельсе, которая находится над дверным проемом.
На межкомнатные раздвижные двери в Киеве цена зависит от многих факторов. К примеру, глухое полотно или со стеклянными вставками. При желании изделия могут изготавливаться по индивидуальным размерам.