Как стать косметологом

Косметолог — это специалист с высшим или средне-специальным медицинским образованием, занимающийся эстетическим вопросом улучшения качества кожи лица, тела, а также решающий иные проблемы связанные с внешним видом клиента. Помимо прохождения обучения в медицинском образовательном учреждении можно обратиться за прохождением курсов на косметолога-эстетиста и стать квалифицированным специалистом без медицинского образования. Примером послужит центр обучения косметологии jes.in.ua, где преподают азы профессии косметолога разных направлений, изучают все наиболее востребованные и современные услуги косметологов.

Чему обучают на курсах косметологии

Для косметологов-эстетистов доступны такие курсы как:

нанесение и использование различных масок, в том числе и самостоятельное приготовление;

пилинг неглубокого характера и иные очищающие кожу процедуры;

обертывания;

депиляция;

коррекция, окрашивание бровей и ресниц.

Для косметологов с медицинским образованием, спектр курсов и в дальнейшем услуг, гораздо шире:

мезотерапия;

контурная пластика;

ботулинотерапия;

работа с филлерами;

иные инъекции, направленные на улучшение внешнего вида и омоложения;

нити;

различные типы лифтинга;

массаж, как медицинский и лечебный, так и классический направленный на повышение красоты и тонуса мышц и кожи;

лазерная терапия, в которую входит множество направлений;

аппаратные методики эстетической коррекции и улучшения внешнего вида.

Все эти процедуры становятся доступны к применению на клиентах сразу после прохождения обучения и практического опыта. Эти и многие другие методики позволяют совмещать несколько направлений и предоставить более широкий список для всех желающих.

Помимо методов проведения процедур, косметологов обучают тонкостям общения с клиентами. Именно в косметологический кабинет приходят люди имеющие некоторые комплексы, а возможно застенчивость. Но уже после общения с профессионалом и проведения всех необходимых косметологических манипуляций, клиент как правило покидает косметолога довольный и уверенный в себе. Вот она основная задача косметолога.

Где работать косметологом

После успешного освоения профессии, встает вопрос о выборе места работы. Это может быть личный салон или клиника, может быть клиника эстетической косметологии и хирургии, SPA-салоны, санатории, студии красоты и косметологические центры. Для успешного продвижения по карьерной лестнице очень важно выбрать правильное место работы.

А для полной подготовки себя как специалиста нужно получить медицинское образование по направлению лечебное дело, а далее специальность дерматолог. Но даже имея минимальное образование, никогда не поздно учиться дальше и уже сейчас стать востребованным специалистом на рынке в сфере красоты. Важно иметь интерес, желание освоить профессию и полное погружение в этот интересный мир бьюти индустрии. А правильно подобранные курсы такие как в jes.in.ua помогут определиться с направлением и повысят профессионализм.