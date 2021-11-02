Характеристики ТЭНа в батарею

Создание надлежащего физического тепла в доме является основополагающей задачей каждой семьи. Современные жилые дома оснащаются радиаторами, переносящими теплоноситель для подогрева комнатной температуры. Работа таких устройств обеспечивается за счет ТЭНов, которые дарят ожидаемое тепло.

Принцип функционирования

Обозначение «ТЭН» встречается часто, но не каждый человек знает, что это. Изделие является электрическим нагревателем трубчатого типа. Используется для задания теплоносителю требуемой температуры с последующим ее поддержанием. Детальнее, что такое тэн в батарею узнайте на Veraodessa.com. Агрегат:

реализуется в батареях, заполненных водой;

выступает дополнительным источником для подогрева;

оптимально встраивается в систему центрального обогрева.

Описываемый элемент оптимален для внедрения в индивидуальную отопительную магистраль, которая питается твердотопливным котлом, аналогичными по функциональности устройствами. Но существуют еще и ТЭНы, работающие от электричества, рассчитанные на квартирные батареи подачи тепла. Они также удобны в индивидуальном домовладении. При сотрудничестве с надежным и проверенным поставщиком такие изделия приобретаются на выгодных условиях.

Из особенностей

Перед выбором описываемых агрегатов целесообразно разобраться с принципом их функционирования. Если рассматривать секционные батареи, в них ТЭНы являются важной составной частью для поддержания отопительного процесса.

Что касается внешнего обустройства, приспособление выполнено в виде металлического цилиндра с внутренним наполнением из спирали. Последняя деталь изготавливается из меди, может заменяться стальной проволокой. Все элементы без исключения внутри прибора дополняются изоляцией. В ТЭНе присутствует терморегулятор, обеспечивающий подогрев помещения и регулирующий до оптимальных значений температуру. Суть работы заключается в следующем:

нагреватель помещается во внутреннее пространство радиатора;

осуществляется подключение к электрической сети, обеспечивающей снабжение;

происходит подогрев спиралей, а вырабатываемая энергия подается на носитель.

Для контроля заданной температуры обязательно используется терморегулятор. При достижении цели обогревающими деталями происходит разъединение с электроцепью, из-за чего ТЭН перестает функционировать. По мере снижения температуры до предельных нижних пределов установка включается автоматически, важно, что он применяется в отношении разных видов батарей.

В случае поломки ТЭНы подвергаются быстрой замене. Главное, правильно подобрать им замену, осуществив покупку на выгодных условиях и обеспечив теплом помещение.

Разновидности

Большим спросом пользуются описываемые изделия, рассчитанные на алюминиевые, чугунные, биметаллические радиаторы любых типов. Они отличаются показателем мощности в пределах 300-2000 Вт, оснащаются резьбой правого или левого направления. С учетом выполняемых задач ТЭНы представлены в таком исполнении:

Возможность ускоренного способа обогрева с быстрым нагнетанием в комнате требуемой температуры. Обязательным комплектующим приспособлением выступает терморегулятор. Наличие функции по предупреждению от замерзания. С помощью ТЭНа отопительная магистраль при резком понижении температуры остается в штатном режиме. Изделие сохраняет минимальное температурное значение, экономя при этом на расходе электричества.

Совершая покупку, важно определиться с шириной и длиной интересующего элемента. Он должен оптимально подходить под имеющуюся систему.