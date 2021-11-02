 

Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?

Досуг Сегодня, 10:5580
Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?

Благодаря инструментам интернет-маркетинга бизнес получил широкие перспективы развития. Вместе с ростом востребованности онлайн-продвижения увеличивается популярность направления.

Все больше желающих освоить современную профессию, получить комплекс знаний и практических навыков. В ответ на спрос появляются обучающие площадки.

Среди проектов лидером в Украине признана школа Веб Промо Эксперт. Платформа работает с 2012 года, заслужив доброе имя и получив многочисленные позитивные отклики выпускников.

Знакомство с проектом

Академия WebPromoExperts создана экспертом интернет-маркетинга Антоном Воронюком в качестве площадки обмена знаниями и опытом. Профессионалы digital-специальностей делятся умениями, обучают теории.

Сюда приходят для апгрейда, обретая возможность расти и развиваться в указанном направлении, повышая квалификации, улучшая перспективы трудоустройства. Все способствует развитию интернет-маркетинга, погружению в сферу представителей малого и среднего бизнеса, особенно нуждающихся в онлайн-продвижении.

Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?

С момента создания курсы трансформировались в полноценную школу. Обучение в Академии перешло в онлайн-формат, что способствует популяризации платформы. Востребованные программы доступны для освоения всем желающим, вне зависимости от адреса жительства, занятости.

Реальные отзывы про Академию интернет-маркетинга WebPromoExperts позволяют выделить ключевые преимущества платформы:

  1. Обучение структурировано и концентрировано: студент получает максимум пользы.
  2. Все материалы собраны на одном сайте, не нужно переключаться между страницами.
  3. Учеба предполагает обратную связь — эксперты разъясняют сложные вопросы, оставляют отклики о домашней работе.

В Академию приходят с нуля, узнать все о digital-специальностях и получить востребованную профессию. Проект — бесценен для новичков, поскольку первое представление об интернет-маркетинге и сопутствующих направлениях получают бесплатно благодаря свободному доступу к массиву информации.

В рамках проекта регулярно проходят семинары, онлайн-конференции — участие не требует оплаты. Доступен контент на канале YouTube, статьи блога Академии.

Особенности обучения

Учеба предполагает освоение теории с применением полученных знаний на практике. На платформе протекают такие процессы:

  • Студенты слушают лекции, по их итогам задают вопросы преподавателям.
  • За начиткой материала наступает этап выполнения домашних заданий, выявляющих, насколько усвоена информация.
  • Дополнительно углубляют понимание тематики на вебинарах: их ценность в интерактивном взаимодействии.

Благодаря постоянной связи с экспертами студенты быстро выявляют собственные пробелы и устраняют их. В конце проводится экзаменационное тестирование, подготовка дипломной или экзаменационной работы. На этих стадиях по максимуму осваивают материал, применяя его на практике.

Преподаватель тщательно проверяет работы, выявляет оплошности. Выпускник выходит в мир подкованным и всесторонне подготовленным к профессиональной деятельности. Аналогично организован процесс подготовки e-commerce.

Что говорят выпускники?

В Академию приходят люди с разным бэкграундом. В том числе, полезно почитать отзывы экс-студентов. Для многих выпускников платформа стала стартом для профессиональной деятельности. Весьма распространен явление выбор платформы для узких целей и задач, по итогам учеба меняет характер деятельности.

Михаил, будучи соучредителем благотворительного фонда, начал вникать в онлайн-продвижение с возникшей необходимостью создания сайта организации.

К сожалению, сотрудничество с фрилансерами не принесло желаемого результата. Михаил решил заняться задачей лично. Проблему усложняло отсутствие финансирования: спонсоры не готовы были выделять средства на онлайн-продвижение, но без него организация не получала желаемого отклика — деньги не поступали.

Михаил делится, что перечитал массу информации, книги, записался на бесплатные курсы. Хотя ему удалось добиться роста трафика, люди не спешили с пожертвованиями.

Возникла необходимость в более глубоком погружении в тему, для чего обучение в Академии прошла сначала супруга Михаила, а затем он записался на курсы. На момент обучения в рамках программы «SEO-специалист», у героя была собственная студия Best SEO Space. Но не хватало теории и действенных инструментов для продвижения проектов.

Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?

Полученные знания и практические умения привели к быстрой отдаче — росту показателей сайтов, обслуживаемых студией Best SEO Space.

Выпускник делится, что целенаправленно применял инструменты, освоенные на платформе. Удалось максимально точно оценить их эффективность: ресурсы с 90-50 позиций вышли в ТОП-10.

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Теги: news, новости, Украина, интернет, маркетинг, 7dniv, 7dnivinfo  
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