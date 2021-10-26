Зачем организации проводить IT-аудит

Если вы не знаете точно, что собой представляет IT-инфраструктура вашей организации, достаточно ли ее для выполнения текущих задач и есть ли ресурсы для расширения бизнеса, это означает, что пора провести аудит. Вы увидите слабые места в информационных системах и сможете оценить их эффективность, защищенность и продуктивность.
10 поводов провести аудит
Оборудование и программная база, которые вы используете, должны всегда оставаться актуальными и отвечать потребностям организации. Проводить іт аудит нужно как с профилактической целью, так и в следующих случаях:
- Приобретение другой компании и объединение двух IT-инфраструктур.
- Открытие нового подразделения или филиала.
- Оптимизация затрат на модернизацию IT.
- Сбои или вирусы в системе.
- Отставание IT от роста вашего бизнеса.
- Сертификация по ISO.
- Внедрение новых информационных систем.
- Смена сотрудников IT-отдела.
- Трудности апгрейда сети или серверов.
- Передача части функций IT-отдела на аутсорсинг.
Можно ли сделать это самостоятельно
Проводить внутренний аудит своими силами не стоит. Штатные специалисты нередко подходят к этому процессу необъективно и пристрастно или не имеют нужного опыта и инструментов для проверки. Вот с какими трудностями они могут столкнуться при самостоятельном IT-аудите:
- не сформулированы четкие задачи со стороны руководства;
- нет описания текущей инфраструктуры и понимания, почему все устроено именно так;
- не хватает сопроводительной документации;
- пароли сформированы хаотично, а с предоставлением доступа сотрудникам существуют сложности;
- не налажена коммуникация с подразделениями, филиалами и отделами.
Именно поэтому рекомендуется проводить аудит с помощью сторонних экспертов. Это обеспечит компетентный подход и опытный взгляд со стороны. Порой IT-аудит, проведенный специалистами, остается единственной возможностью найти проблемные точки в системе.
Как проходит IT-аудит
На первом этапе работы формулируются цели и задачи, формируется техническое задание, а также составляется план со сроками проведения проверки. Вы можете высказать любые пожелания и требования, и они обязательно будут учтены. Далее проводится непосредственный анализ программного обеспечения, оборудования, магистралей и определяются способы устранения проблем.
В результате вам предоставят рекомендации по улучшению производительности и работоспособности инфраструктуры, а также способы снижения расходов на ее обслуживание. В вашем распоряжении окажется всесторонняя аналитика со списком обнаруженных недостатков. Вы поймете узкие места работы IT-отдела и узнаете, как можно исправить текущую ситуацию.
Обратитесь к специалистам по IT-аудиту, и вы увидите целостную картину развития вашей инфраструктуры. Результаты квалифицированной проверки позволят разработать новую стратегию развития и оптимизировать расходы. Выполняя рекомендации и внедряя улучшения, вы наладите бизнес-процессы, увеличите конкурентоспособность и гибкость организации и будете готовы к любым изменениям.