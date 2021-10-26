Зачем организации проводить IT-аудит

Если вы не знаете точно, что собой представляет IT-инфраструктура вашей организации, достаточно ли ее для выполнения текущих задач и есть ли ресурсы для расширения бизнеса, это означает, что пора провести аудит. Вы увидите слабые места в информационных системах и сможете оценить их эффективность, защищенность и продуктивность.

10 поводов провести аудит

Оборудование и программная база, которые вы используете, должны всегда оставаться актуальными и отвечать потребностям организации. Проводить іт аудит нужно как с профилактической целью, так и в следующих случаях:

Приобретение другой компании и объединение двух IT-инфраструктур. Открытие нового подразделения или филиала. Оптимизация затрат на модернизацию IT. Сбои или вирусы в системе. Отставание IT от роста вашего бизнеса. Сертификация по ISO. Внедрение новых информационных систем. Смена сотрудников IT-отдела. Трудности апгрейда сети или серверов. Передача части функций IT-отдела на аутсорсинг.

Можно ли сделать это самостоятельно

Проводить внутренний аудит своими силами не стоит. Штатные специалисты нередко подходят к этому процессу необъективно и пристрастно или не имеют нужного опыта и инструментов для проверки. Вот с какими трудностями они могут столкнуться при самостоятельном IT-аудите:

не сформулированы четкие задачи со стороны руководства;

нет описания текущей инфраструктуры и понимания, почему все устроено именно так;

не хватает сопроводительной документации;

пароли сформированы хаотично, а с предоставлением доступа сотрудникам существуют сложности;

не налажена коммуникация с подразделениями, филиалами и отделами.

Именно поэтому рекомендуется проводить аудит с помощью сторонних экспертов. Это обеспечит компетентный подход и опытный взгляд со стороны. Порой IT-аудит, проведенный специалистами, остается единственной возможностью найти проблемные точки в системе.

Как проходит IT-аудит

На первом этапе работы формулируются цели и задачи, формируется техническое задание, а также составляется план со сроками проведения проверки. Вы можете высказать любые пожелания и требования, и они обязательно будут учтены. Далее проводится непосредственный анализ программного обеспечения, оборудования, магистралей и определяются способы устранения проблем.

В результате вам предоставят рекомендации по улучшению производительности и работоспособности инфраструктуры, а также способы снижения расходов на ее обслуживание. В вашем распоряжении окажется всесторонняя аналитика со списком обнаруженных недостатков. Вы поймете узкие места работы IT-отдела и узнаете, как можно исправить текущую ситуацию.

Обратитесь к специалистам по IT-аудиту, и вы увидите целостную картину развития вашей инфраструктуры. Результаты квалифицированной проверки позволят разработать новую стратегию развития и оптимизировать расходы. Выполняя рекомендации и внедряя улучшения, вы наладите бизнес-процессы, увеличите конкурентоспособность и гибкость организации и будете готовы к любым изменениям.