Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації

Галітоз (неприємний запах з рота) – естетично неприємне та тривожне захворювання для більшості людей. Галітоз має ряд різних причин, які можна розділити на локальні (пов'язані з ротоглоткою) та системні (викликані системними захворюваннями).

Місцевими причинами можуть стати залишки їжі або занадто мало розвитку слини в нічний час, які виявляються як неприємний запах з рота після сну. Найчастіше хворий запах виникає внаслідок бактеріальної активності. Деякі хвороби ясен, зокрема некротичної форми, та інші інфекції у ротовій порожнині можуть спричиняти галітоз.

Іншою причиною є хвороби носоглотки, такі як синусит, тонзиліт, фарингіт, а також тяжкі захворювання, такі як бронхогенні кісти. Загальні порушення, пов'язані з тяжким диханням, особливо слабко контрольований цукровий діабет, цироз печінки, тяжка ниркова недостатність та деякі вроджені розлади метаболізму. Навіть наявність бактерій «Хелікобактер пілорі», а також голод та певні фази менструального циклу можуть стати причиною галітозу.

Крім цих найчастіших причин, що відштовхує запаху при диханні, в поодиноких випадках галітоз стає наслідком злоякісної пухлини. В даному випадку на додаток до запаху з рота не рідко присутні кровотеча, біль або утруднення при ковтанні. Особливо коли пухлина проникає глибше в тканини, ураження може призвести до виникнення неприємних запахів.

За перших ознак галітозу необхідно пройти обстеження у кваліфікованого стоматолога. У деяких клініках і центрах існують спеціальні пристрої, які можуть вимірювати поганий запах при видиханні, гази, що видихаються, оцінюючи, таким чином, ступінь тяжкості та ознаки можливих причин.

Деяким пацієнтам соромно поводитися з цією проблемою по медичну допомогу. Тим не менш, візит до стоматолога дуже важливий: по-перше, для унеможливлення серйозних захворювань як причини; по-друге, у більшості випадків хворий запах при диханні може бути усунений шляхом відповідного лікування.

Найчастіше при огляді ротової порожнини, ясен і зубів можна поставити діагноз і встановити причину галітозу. Іноді потрібне проведення інших досліджень, таких як обстеження горла або застосування рентгенівських променів.

У поодиноких випадках причину хворого запаху з рота не вдається встановити в ротовій порожнині або носоглотки. Тоді варто скористатися іншими методами обстеження (наприклад, рентген грудної клітки, гастроскопія).

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Конкретного методу лікування галітозу немає. Важливо встановити конкретну причину виникнення та ідентифікувати лікування. Якщо, наприклад, причиною є карієс, чи хвороби ясен застосовується стоматологічна реставрація. При запаленні мигдаликів використовуються антибіотики та, при необхідності, операція з видалення абсцесів.

Якщо серйозні захворювання виключені, досить просто приділити увагу оральній гігієні. Можуть бути використані відповідні ополіскувачі (наприклад, хлоргексидин). Багато фахівців рекомендують чистити мову, щоб зменшити скупчення бактерій. Також дуже важливим є регулярний прийом їжі.