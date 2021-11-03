Горизонтальные и вертикальные жалюзи: основные преимущества, критерии выбора

В последнее время минимализм становится все более популярным стилем интерьера. Для тех, кто стремится к комфорту и предпочитает данное направление, жалюзи станет идеальным решением. Системы представлены в большом ассортименте, отличаются универсальностью и функциональностью. Заказать жалюзи в Харькове от производителя можно в интернет-магазине «Колорит» по выгодным ценам. В каталоге представлены разные типы систем, рулонные и римские шторы. Прежде чем заказывать элементы интерьера, стоит ознакомиться с плюсами разных типов и критериями выбора.

Горизонтальные

Жалюзи делятся на две группы по расположению ламелей: горизонтальные и вертикальные. Среди преимуществ первого типа можно выделить:

Простота монтажа. Компактность. Отсутствие требований к особому уходу (достаточно периодически протирать ламели влажной ветошью). Доступная стоимость. Сочетаемость с разными интерьерами, благодаря большому выбору оттенков и материалов. Возможность регуляции светового потока. Отсутствие риска деформации ламелей при правильной установке системы. Возможность монтажа на окнах и у потолка.

Вертикальные

Несмотря на то, что горизонтальные конструкции имеют много достоинств, для жилых помещений чаще выбирают вертикальные жалюзи. К их преимуществам относятся:

Эффективная защита от прямых солнечных лучей. Возможность поштучного демонтажа ламелей в случае порчи одного элемента. Простота и удобство использования. Схожесть с привычными шторами. Универсальность. Привлекательный внешний вид.

Критерии выбора

Прежде чем принять решение в пользу конкретного типа жалюзи, стоит ознакомиться с основными правилами выбора конструкций:

Перед покупкой стоит определиться с местом крепления. Это может быть окно или потолок. Жалюзи различаются способами монтажа. От этого зависит размер системы. На окнах устанавливаются более компактные конструкции. Количество полотен. Чтобы иметь возможность в будущем открывать окно, рекомендуется устанавливать разные системы на каждую створку. Материал ламелей. Жесткие конструкции (пластик, металл) подойдут для кухни, санузла, ванной. Они не впитывают запахи, легко моются. В гостиную, спальню или детскую лучше выбирать жалюзи с ламелями с мягким тканевым покрытием. Они создают уютную атмосферу.

Заказать жалюзи горизонтального и вертикального типа в Харькове от производителя можно в интернет-магазине «Колорит». Компания предлагает выгодные цены, большой ассортимент систем. Также в каталоге представлены рулонные и римские шторы. Получить подробную информацию или оформить заказ можно по телефону в рабочее время или через официальный сайт.