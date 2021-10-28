Профессиональный отраслевой перевод: почему он важен в современном мире

Для бизнеса, который планирует выйти на рынки других стран, или собирается наладить сотрудничество с зарубежными компаниями, очень важно преодолеть языковой барьер, в частности, это касается документов и прочих других материалов (например, описание товара, услуг и т.п.), где потребуется не просто качественный, а профессиональный перевод. Это весьма важно.

Содержать в своем штате квалифицированного переводчика – такой вариант не всегда приемлемый для компании, именно в таком случае пользоваться услугами специальных учреждений, где выполняют переводы любой сложности, – это наиболее подходящий вариант. К слову, в данном сегменте одним из лидеров по праву считается бюро Profpereklad, имеющее богатейший опыт работы, которое успешно сотрудничает как с отечественным бизнесом, так и известными мировыми брендами.

Важность профессионального перевода в бизнесе

Как сказал один известный предприниматель: «Квалифицированный перевод – это важнейший инструмент для достижения коммерческого успеха». Сложно не согласиться с этим утверждением, поскольку если ваш потенциальный зарубежный бизнес-партнер, клиент, потребитель четко понимает, что конкретно вы предлагаете, - это залог успешного сотрудничества и коммерческой деятельности в целом.

Многие предприниматели хорошо понимают, что для покорения международного рынка знания языка – важнейшее условие реализации всех планов и намерений. Например, профессиональный перевод просто незаменимая услуга во время маркетингового изучения рынка, запуска рекламных кампаний, поиска оптимальных каналов сбыта и пр. И если просто смотреть на перевод сквозь пальцы, последствия могут быть очень печальными. Кстати, в свое время в Соединенных штатах проводили исследования, которые показали, что компании, которые пренебрегали качественным переводом, впоследствии упускали хорошую перспективу иметь высокий и стабильный доход!

Именно поэтому квалифицированный перевод – будь это разнообразные документы или даже описание товаров/услуг – важнейшее направление деятельности бизнеса, стремящегося выйти на зарубежный рынок!

Как выбирать бюро переводов

Если вы думаете, что приложения или программы для отраслевого перевода будет достаточно, поверьте, вы сильно ошибаетесь. Оптимальное решение – доверить такое важное задание профессиональному бюро переводов. Выбирать такие учреждения нужно следующим образом:

Во-первых, проверьте уровень оказания услуг. То есть, попросите о пробном переводе того или иного фрагмента текста (желательно – самого сложного), чтобы иметь возможность оценить профессиональность и компетентность бюро;

Во-вторых, всегда обращайте внимание на штат сотрудников, в частности, присутствуют ли там редактор, корректор, не говоря уже о переводчиках, которые являются специалистами в той или иной отрасли;

В-третьих, поинтересуйтесь, каким образом осуществляется перевод текста, из скольких этапов состоит работа;

В-четвертых, попробуйте поискать в Интернете отзывы о бюро, которым вы интересуетесь. Опыт предыдущих клиентов может помочь сделать правильный выбор;

В-пятых, обратите внимание на опыт работы бюро переводов. Чем дольше компания работает в данном направлении, тем лучше – ведь это свидетельствует о профессионализме, успешности и указывает на востребованность учреждения.

Не стоит пренебрежительно относиться к переводам, если вы намерены вывести свой бизнес на международный рынок. Ведь это важнейшая составляющая вашего успеха!