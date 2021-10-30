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Досуг Сегодня, 17:1152
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина

Постельные принадлежности — один из важнейших предметов оборудования в каждой спальне. Правильно подобранный комплект не только обеспечивает максимальный комфорт во время сна, но и способствует укреплению здоровья, а также может стать прекрасным украшением кровати. Поэтому при выборе идеального постельного белья для спальни из ассортимента https://domashniy.com.ua/postelnoe-bele-satin стоит руководствоваться не только привлекательной ценой. Хорошее постельное белье может стоить немного дороже, но оно отличается высоким качеством, прочностью и красивым внешним видом. Примером материала, используемого при производстве постельного белья, сочетающего практичность и элегантный внешний вид, является сатин. Постельное белье из хлопкового сатина — одно из самых популярных на рынке сегодня. Что об нем стоит знать?

Что такое хлопковый сатин?

Хлопковый сатин — это материал, который часто используется при производстве постельного белья из-за его прочности и свойств, способствующих хорошему сну. Как следует из названия, это ткань, состоящая из хлопка, то есть 100% натуральных волокон. На вид и на ощупь она напоминает классический атлас, поэтому их часто путают. Сатин сочетает в себе преимущества обоих этих материалов. В результате покупатели получают: 

  • прочный, 
  • комфортны,
  • практичный, 
  • приятный на ощупь материал.

В чем разница между сатином и атласом?

Сатин обычно вызывает ассоциации с нежной, скользкой и блестящей тканью, которая смотрится очень элегантно. По внешнему виду и свойствам он напоминает бархат, но является более дешевым заменителем. Атлас — это тот же материал, что и сатин? Часто эти термины используются как синонимы, относясь к двум разным тканям. Атлас состоит из хлопковых волокон, но одна сторона имеет атласное переплетение. Это делает его таким гладким и скользким на ощупь.

Между тем, сатин имеет так называемое «ромбовидное» переплетение, а не атласное. Оно делает его блестящим, как атлас, но гораздо более практичным и долговечным. Это самая большая разница между атласным и сатиновым хлопком. Что касается их свойств, они очень похожи, поэтому термины используются как синонимы.

Свойства сатина

Постельное белье из сатина — очень хороший выбор благодаря уникальным свойствам этого материала. Прежде всего, он отличается высокой прочностью, поэтому даже после многих лет использования выглядит великолепно. Такую постель можно регулярно стирать в стиральной машине, не опасаясь, что она потускнеет или станет неприятной на ощупь.

Она быстро сохнет и не требует глажки. Кроме того, материал обеспечивает тепловой комфорт, поэтому его можно использовать как летом, так и зимой. Он обеспечивает циркуляцию воздуха и снижает риск чрезмерного потоотделения. Сатин подходит аллергикам и чувствительным людям, потому что он сделан из натуральных волокон и приятен на ощупь.

Преимущества постельного белья из хлопкового сатина

Несомненно, большим преимуществом постельного белья из сатинового хлопка является его гораздо более низкая цена по сравнению с традиционным постельным бельем из атласа, что делает его гораздо более доступным. Благодаря долговечности и простоте очистки он подходит не только взрослым, но и детям, а также там, где живут животные. Даже если его нужно стирать при более высокой температуре, он точно не испортится, но будет свежим и свободным от микробов и клещей. Как ухаживать за сатиновым постельным бельем?

Как уже упоминалось ранее, сатиновый хлопок не требует специальной обработки. Его можно стирать в стиральной машине при температуре от 40 до 60 градусов. Несомненно, сатиновый хлопок — идеальный материал для постельного белья. Такое постельное белье недорогое, функциональное, элегантное и приятное на ощупь. Оно непременно выполнит свою роль, предоставив максимальный комфорт во время сна, и при этом будет выглядеть элегантно, как настоящий атлас.

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Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
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