ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Многие водители привыкли считать, что настоящие семейные автомобили – это унылые универсалы или минивэны, годные только для неспешного перемещения. Но на самом деле, не всё так мрачно и беспросветно! Если есть желание, то и среди типичных семейных автомобилей можно найти вполне достойные экземпляры, собирающие восхищённые взгляды.

Если заказать авто из штатов – это поможет значительно снизить расходы! Обращайтесь в нашу компанию и выбирайте такие машины, которые вам всегда хотелось!

В сегодняшней статье мы представляем топ семейных авто, которые серыми и унылыми назвать ну никак нельзя!

Audi Q8

Этот крутой кроссовер по факту является отличным семейным автомобилем, хотя, глядя на цену, в это сложно поверить. Кстати, на этой же платформе создан кроссовер Lamborghini Urus, так что скучно точно не будет!

Конечно, это не огромный Q7, но для семьи с двумя или тремя детьми он подойдёт идеально, места хватит всем, а в багажное отделение поместится много чего нужного и не очень.

Внешне Audi Q8 сразу привлекает внимание. Внутри всё в лучших традициях от Ауди – кожа, огромное количество электроники, цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система.

Чаще всего в продаже встречаются варианты с 3-литровым бензиновым двигателем, развивающим 340 л. с. Дизельный мотор с таким же объёмом скромнее – всего 249 л. с.

Если заказать Ауди из США, то уже сейчас можно получить варианты с более мощными бензиновыми двигателями V8 в версиях SQ8 и RS Q8. В первом варианте мощность будет около 500 л. с, во втором этот же двигатель развивает уже под 600 л. с.

И пускай теперь кто-то попробует сказать, что у вас унылый семейный автомобиль!

Volkswagen ID.4

Конечно, кроссовер от Ауди – это прекрасно, но разве семейный автомобиль не должен быть экономичным? Если вас пугает расход мощных турбированных двигателей, то стоит присмотреться к электрическим кроссоверам. Например, Volkswagen ID.4 будет ежедневно экономить семейный бюджет.

Внешне автомобиль выглядит стильно и дорого. Внутри просторно и высокотехнологично, как и подобает современному электрокару. Любителей семейных путешествий порадует запас хода в 400 км, и два багажных отсека – спереди и сзади.

В базе автомобиль идёт с задним приводом, электродвигатель развивает 204 л. с. Полноприводные варианты появились позднее, но сейчас купить электромобиль можно и в такой комплектации.

Полноприводный Volkswagen ID.4 оснащён двумя двигателями – на передней и задней осях. Вкупе они выдают 299 л. с.

Заряжать электрокар можно любым способом, как от станций, так и от обычных розеток.

Volkswagen GTI

Для небольшой семью, хронически не переваривающей автомобили с кузовом типа универсал, отличным выбором станет пятидверный хэтчбек. В отличие от седана, такой тип кузова позволяет перевозить высокие вещи или бытовую технику, вроде стиральных машин или холодильников.

Вот только большинство пятидверных хэтчбеков достаточно унылые и «овощные» автомобили. Найти настоящий «заряженный» хэтч – та ещё проблема! Есть быстрые автомобили с таким типом кузова, но распространёнными их назвать сложно, что влечёт в дальнейшем высокие расходы на обслуживание и запчасти. Такой подход для семейного автомобиля неприемлем.

Но выход из ситуации есть – новый Volkswagen GTI! Это традиционный пятидверный хэтчбек, созданный на шасси обычного Гольфа, а это значит, что большинство запчастей удастся найти без проблем.

Линейка Volkswagen GTI продолжает традиции автомобилей предыдущих поколений. Стильный хэтчбек способен не только исполнять роль семейного труженика, он может и наказать многих как на трассе, так и при старте со светофора.

Двигатель под капотом автомобиля развивает 228 л. с. Привод передний, коробка передач предлагается на выбор 6-МКПП или 7-АКПП.

В общем, отличный автомобиль для небольшой семьи, главное найти его в продаже. В этом преимущество заказа машин из США – там можно найти огромное количество интересных моделей, которые очень сложно приобрести в Украине.

Porsche Panamera 4 Sport Turismo

Автомобили Порше как-то не вяжутся с имиджем семейных, но это не касается модели Panamera 4 Sport Turismo. Это не совсем универсал, скорее нечто среднее между им и хэтчбеком, но автомобиль неожиданно для Porsche универсален.

Даже если взять базовую модификацию с самым слабым двигателем, вы получите мощный двигатель V6 с мощностью 325 л. с. Если доплатить, то можно получить модификацию Turbo S с двигателем на 620 л. с.

Porsche Panamera 4 Sport Turismo станет отличным семейным автомобилем, хотя, заплатить за обладание такого чуда техники придётся много, да и обслуживание выльется в приличную сумму.

Ram 1500 TRX

А вы знали, что в США пикапы всегда считались и продолжают быть семейными автомобилями? Так что можно купить такую машину, если есть возможность прокормить большеобъёмный двигатель V8.

Ram 1500 TRX – это вовсе не новая марка автомобиля, это Додж Рам, только теперь пикапы выпускаются под отделившейся маркой Ram.

Не привлекают стандартные американские пикапы, которые не могут соперничать на трассе и в городе с мощными седанами и спорткарами? Теперь у вас есть возможность доказать, что и пикап может быть спортивным!

Ram 1500 TRX – это первый в мире серийный пикап. Автомобиль снабжён мощным двигателем V8 Dodge Hellcat, развивающим 702 л. с. Это не ошибка, внедорожник действительно настолько мощный – это самый скоростной серийный пикап в мире! Разгон до 100 км/ч у Ram 1500 TRX способен дать фору некоторым спорткарам – всего 4,5 секунды.

Toyota Camry TRD

Седан Toyota Camry отлично подходит на роль семейного седана, но выдающимся и привлекающим внимание этот автомобиль назвать сложно. Да, машина надёжная, достаточно быстрая, но она уж очень обыкновенная.

Но если заказывать Тойота из США, то можно найти такой уникальный вариант, как Toyota Camry TRD. Это семейный автомобиль с явной гоночной составляющей. Под капотом тут двигатель V6, развивающий мощность 301 л. с.

Подвеска специально занижена для скоростной езды по трассе, в комплекте идёт спортивный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид.

В базовой комплектации идут 19-дюймовые колёса с низкопрофильной резиной, диски исключительно в матово-чёрном цвете.

Салон пятиместный, но заднее сиденье не складывается, это сделано в угоду повышения жёсткости кузова.

Audi RS6 Avant

Ауди А6 в кузове типа универсал всегда считались семейными автомобилями. Конечно, это не Фольксваген, но всё равно, машина достаточно обыденная.

Но специально для США была создана модификация Audi RS6 Avant. Это спортивный универсал со специфическим обвесом, придающий внешности автомобиля агрессивность. Под капотом двигатель V8 с двумя турбинами и мощностью 591 л. с.

Благодаря мотору, семейный универсал от Ауди разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Получается, что Ауди не только выглядит агрессивно, но и может обогнать на трассе даже некоторые спорткары, про обычные автомобили можно даже не думать – они будут глотать пыль.

Audi RS6 Avant бывает только в полноприводной версии, а это значит, что машина способна преодолевать лёгкое бездорожье. По факту, Ауди будет ехать до тех пор, пока не сядет на днище, поэтому специально в грязь лезть не стоит.

Внутри универсал поражает роскошью и количеством опций. В стандартной комплектации идёт салон из качественной кожи, панорамная стеклянная крыша, четырёхзонный автоматический климат-контроль.

Но при заказе Audi RS6 Avant из США нужно понимать, что такие автомобили комплектовались под заказ, поэтому комплектация вряд ли будет стандартной.

Subaru Outback Wilderness

Для любителей семейного отдыха вдали от цивилизации отлично подойдёт универсал Subaru Outback Wilderness. Кроме обычного для всех Субару полного привода, автомобиль получил высокий дорожный просвет, внедорожную резину, специальную подвеску, адаптированную к сложным условиям.

Автомобиль получил стандартный для модели Outback бензиновый турбодвигатель с рабочим объёмом 2,4 литра с мощностью 264 л. с. Главное отличие – это укороченная главная передача и изменённые режимы электронной системы X-Mode. Изменения позволили увеличить проходимость и тягу на низких оборотах.

В общем, Subaru Outback Wilderness – это отличный универсальный вариант для семьи, увлекающейся путешествиями, рыбалкой или охотой.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Внедорожники семейства Grand Cherokee всегда считались немного спортивными, но модификация Trackhawk превзошла всех – турбированный двигатель V8 Dodge SRT Hellcat выдаёт 707 л. с.

Внутри Jeep Grand Cherokee Trackhawk поражает роскошью отделочных материалов и качеством подгонки салонных панелей. Это уже не тот примитивный Grand Cherokee, который был в предыдущих поколениях!

Даже обычный Grand Cherokee в Украине всегда считался премиумным автомобилем. Заказав модификацию Trackhawk из США, вы можете быть уверенными – семейный внедорожник может быть по настоящему спортивным.

Ford Bronco Sport

Хочется чего-то совсем необычного, но вместе с тем подходящего на роль семейного универсала? Присмотритесь к новому Ford Bronco Sport – это возрождённая легенда, прекрасно подходящая для езды по бездорожью.

Автомобиль позиционируется как настоящий внедорожник, поэтому он предлагается только в полноприводных версиях.

Двигатели только бензиновые. В базе внедорожник предлагается с двигателем 1.5 EcoBoost, развивающем 183 л. с. Более мощная модификация получила мотор с рабочим объёмом 2 литра, развивающем 248 л. с. Коробки передать только восьмискоростные автоматические, без вариантов.

Можно поискать модификацию Badlands, подготовленную к покорению сурового бездорожья. Тут в базе идут специальные шины, буксировочные крюки, переработанную систему полного привода, противоскользящую обшивку сидений, прорезиненное покрытие пола в салоне и в багажном отделении.

Семейные автомобили из США выгоднее всего заказывать через надёжного партнёра, такого, как наша компания. Обратившись к профессионалам, вы максимально избавите себя от рисков, и сможете сэкономить.

Автомобиль, приобретаемый через аукционы США, после доставки, оформления и ремонта, если это необходимо, обойдётся дешевле в среднем на 30%, чем если бы вы его покупали на местном б/у рынке.