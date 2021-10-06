В промышленной отрасли есть оборудование, которое очень важно для выполнения определенных типов задач. Промышленные насосы являются одним из видов оборудования, которое широко используется и играет ключевую роль многих секторов. Их основная цель – установить связь между некоторыми местами, перекачивать элементы и жидкости и передавать их туда, где они необходимы. Таким образом, механическая работа превращается в энергию. Насосы могут работать с жидкими отходами или даже с твердыми и газообразными элементами.

Типы промышленных насосов

Центробежный насос

Центробежный насос предназначен для транспортировки жидкостей. Он использует кинетическую энергию. Обычно содержит электродвигатель, который позволяет ему функционировать. Широко используется для всасывания таких элементов, как сточные воды, вода и масло. Пылесосы – это пример машин, в которых используются насосы с центробежным вентилятором.

Существует несколько типов центробежных насосов. Одноступенчатый центробежный насос использует только один рабочий ротор. Его применяют в местах, не требующих большого количества энергии, то есть в них требуется меньшее давление. В противном случае, его заменяют на многоступенчатый насос. Чем больше энергии (больше давления) требуется, тем больше используется роторов.

Насосы могут быть вертикальными или горизонтальными. В случае горизонтального центробежного насоса, подаваемая энергия преобразуется в гидравлическую энергию. Это заставляет жидкость подниматься на желаемую высоту. Таким образом, этот тип насоса выбирают, когда требуются большие потоки на средних или малых высотах.

2. Шестеренные насосы

Шестеренчатый насос также преобразует электрическую энергию в гидравлическую. Таким образом, он имеет две шестерни, которые служат для перекачивания и перекачки жидких элементов. Его давление очень высокое, что позволяет быстро перемещать жидкость в большом количестве. Одним из секторов, которые часто используют этот тип насоса, является сельское хозяйство. В зависимости от того, как он применяется, необходимо, чтобы помпа была специфичной для определенной деятельности. Поэтому шестеренчатые насосы также делятся на такие типы, как:

насос с внутренним зацеплением;

насос с внешним зацеплением;

роторный насос.

Первый достаточно стойкий, умеет работать с разными типами жидкостей, в том числе и с агрессивными. Второй дешевле, но менее устойчив. Третий заставляет жидкость попадать в насос и, таким образом, транспортировать ее к нагнетанию.

3. Пневматические насосы

Пневматические насосы в основном применяются в местах, где перекачивание затруднено, например, при перекачке красок, смазок и химических материалов. Именно сжатый воздух создает давление, необходимое для работы инструмента. Это заставляет жидкость выходить через коллекторы. После этого проводят откачку, делая элемент всасывающим.

4. Насос прямого вытеснения

Наконец, у нас есть поршневой насос прямого вытеснения, также называемый объемным насосом, который работает, вытесняя фиксированное количество жидкости к выпускному отверстию, независимо от приложенного давления. Единственное исключение – когда есть более вязкие жидкости. Это приводит к снижению расхода не менее чем на 10%. В отличие от пневматических насосов, поршневой насос не допускает внутренней рециркуляции. То есть жидкость всегда поступает на выход. Поскольку они используются при высоком давлении, они показаны для перекачивания более густых жидкостей и жидкостей.

Техническое обслуживание промышленного насоса

Чтобы насосы работали исправно, им необходимо проходить профилактическое обслуживание. Как и в случае с другими типами машин и инструментов, обслуживание насоса также должно быть периодическим. Это позволяет избежать более серьезных проблем, таких как поломки и необходимость приостановить работу. Таким образом, техническое обслуживание – это вид работы, который считается инвестиционным и имеет фундаментальное значение для промышленной отрасли.