Быстрая и качественная диагностика коронавируса

С каждым днем ситуация с коронавирусом становится все страшнее. Растет количество зараженных и умерших, больницы заполнены.

Статистика, безусловно, неутешительная. Иногда кажется, что пандемия не закончится никогда. Но тем не менее, борьба с вирусом приносит свои плоды, а значит, опускать руки точно не стоит.

Как обезопасить себя

Внести свою лепту в общее дело, а заодно и позаботиться о себе можно лишь одним способом — своевременно отслеживать состояние своего здоровья. Надежнее делать это с помощью компьютерной томографии легких. Записаться на процедуру в Киеве можно тут.

Почему стоит обратить внимание именно на томографию? Ведь чаще всего в СМИ пишут о ПЦР-тестах.

Дело в том, что ПЦР-тест имеет погрешность до 30%. Он может как показать положительный результат при отсутствии вируса в организме, так и дать отрицательный ответ при наличии всех симптомов.

КТ показывает более точную картину, позволяя определить степень поражения легких. Кроме того, технология позволяет выявить ковид даже при бессимптомном течении заболевания.

Как определяют COVID-19 при помощи КТ

Частицы коронавируса имеют узнаваемую форму. Благодаря ей они прочно закрепляются на легочной ткани, образуя целые объединения. На томографии пораженные области выглядят как мутное стекло. Такой эффект характерен только для ковида.

При помощи компьютерной томографии можно выявить не только степень поражения дыхательной системы, но и определить расположение пораженных областей. Так картина течения заболевания становится более полной, благодаря чему можно подобрать самый оптимальный метод лечения.

Для чего еще применяют КТ

Безусловно, борьба с коронавирусом — основная задача не только медицинских работников, но и человечества в целом. Однако не стоит забывать и о других болезнях, которые могут быть не менее опасны.

Компьютерная томография применяется не только для диагностики коронавируса, но и при работе с такими заболеваниями как:

туберкулез;

доброкачественные и злокачественные опухоли;

кистозные образования;

врожденные легочные аномалии;

васкулиты;

гранулематозы;

фиброзирующий альвеолит.

Не забывайте, что болезни легких нельзя игнорировать даже в том случае, если они не приносят вам чрезмерного дискомфорта. Вне зависимости от причины возникновения, заболевания дыхательной системы могут развиваться довольно стремительно и приводить к летальному исходу. Заботьтесь о себе и проходите обследования вовремя. А квалифицированные специалисты грамотно проведут необходимые диагностические процедуры для правильного выбора тактики лечения.