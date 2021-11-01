 

Быстрая и качественная диагностика коронавируса

Досуг Сегодня, 16:0265
Быстрая и качественная диагностика коронавируса

С каждым днем ситуация с коронавирусом становится все страшнее. Растет количество зараженных и умерших, больницы заполнены.

Статистика, безусловно, неутешительная. Иногда кажется, что пандемия не закончится никогда. Но тем не менее, борьба с вирусом приносит свои плоды, а значит, опускать руки точно не стоит.

Как обезопасить себя

Внести свою лепту в общее дело, а заодно и позаботиться о себе можно лишь одним способом — своевременно отслеживать состояние своего здоровья. Надежнее делать это с помощью компьютерной томографии легких. Записаться на процедуру в Киеве можно тут.

Почему стоит обратить внимание именно на томографию? Ведь чаще всего в СМИ пишут о ПЦР-тестах.

Дело в том, что ПЦР-тест имеет погрешность до 30%. Он может как показать положительный результат при отсутствии вируса в организме, так и дать отрицательный ответ при наличии всех симптомов. 

КТ показывает более точную картину, позволяя определить степень поражения легких. Кроме того, технология позволяет выявить ковид даже при бессимптомном течении заболевания.

Как определяют COVID-19 при помощи КТ

Частицы коронавируса имеют узнаваемую форму. Благодаря ей они прочно закрепляются на легочной ткани, образуя целые объединения. На томографии пораженные области выглядят как мутное стекло. Такой эффект характерен только для ковида.

При помощи компьютерной томографии можно выявить не только степень поражения дыхательной системы, но и определить расположение пораженных областей. Так картина течения заболевания становится более полной, благодаря чему можно подобрать самый оптимальный метод лечения.

Для чего еще применяют КТ

Безусловно, борьба с коронавирусом — основная задача не только медицинских работников, но и человечества в целом. Однако не стоит забывать и о других болезнях, которые могут быть не менее опасны.

Компьютерная томография применяется не только для диагностики коронавируса, но и при работе с такими заболеваниями как:

  • туберкулез;
  • доброкачественные и злокачественные опухоли;
  • кистозные образования;
  • врожденные легочные аномалии;
  • васкулиты;
  • гранулематозы;
  • фиброзирующий альвеолит.

Не забывайте, что болезни легких нельзя игнорировать даже в том случае, если они не приносят вам чрезмерного дискомфорта. Вне зависимости от причины возникновения, заболевания дыхательной системы могут развиваться довольно стремительно и приводить к летальному исходу. Заботьтесь о себе и проходите обследования вовремя. А квалифицированные специалисты грамотно проведут необходимые диагностические процедуры для правильного выбора тактики лечения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, диагностика, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Профессиональный отраслевой перевод: почему он важен в современном мире
Профессиональный отраслевой перевод: почему он важен в современном мире
Горизонтальные и вертикальные жалюзи: основные преимущества, критерии выбора
Горизонтальные и вертикальные жалюзи: основные преимущества, критерии выбора
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
Где можно купить вино с доставкой?
Где можно купить вино с доставкой?
Зачем организации проводить IT-аудит
Зачем организации проводить IT-аудит
Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?
Что собой представляет Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts?

Новости по теме

ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
1-ноя-2021, 18:43
В России число умерших от коронавируса за сутки перевалило за тысячу
В России число умерших от коронавируса за сутки перевалило за тысячу
16-окт-2021, 23:05
Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
5-окт-2021, 14:15
Почему опухла десна?
Почему опухла десна?
27-сен-2021, 15:01
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
Мотокультиватор - эффективная помощь в огороде
14-сен-2021, 19:33

Последние новости

19:07
Политика
Слова Авакова, что у членов СНБО нет времени изучить вопрос по санкциями перед голосованием подтвердил Данилов
18:17
События
Ситуацию на белорусской границе обсудили на заседании СНБО и ввели новые санкции
17:50
Политика
Зеленский срочно созвал СНБО. Итоги заседания
15:34
События
Почему США продолжают пугать вторжением России в Украину
15:28
События
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
14:04
События
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения. Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
10:07
События
О начале работ над новым зенитно-ракетным комплексом С-550 объявили в России
10:05
События
Против канала ТНТ после поцелуя в губы двух комиков на шоу "Игра" в России завели дело
10:02
События
В НАСА назвали сроки нового полета на Луну
10:00
События
Депутат сельсовета в Ровенской области задекларировал 124 биткоина, антиквариат и акции Tesla
09:57
События
В Одессе на пляже "Дельфин" сгорел популярный ночной клуб
09:54
События
Глава Pfizer прогнозирует, что ревакцинироваться от коронавируса придется ежегодно
09:44
События
До 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе прогнозируют в НАН Украины
09:23
События
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже и обсудят Украину
09:21
Политика
Почему в партии "Слуга народа" решили поменять лидера
08:45
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 2021
Вчера, 2021-11-09
20:41
События
Полюбившийся туристам знак Hollywood восстановили под Луцком
19:58
Политика
СНБО на завтра срочно собирает Зеленский
19:52
События
Как будет работать "ковидная амнистия" в Украине
17:47
События
Зеленский и Шмыгаль рассказали об изменениях в "Укрзализныце"

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 ноября 20212092
Как школьников по всей Украине заставили писать диктант от Андруховича1670
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20211526
Что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет1499
Похищенную 16-летнюю девушку, которая попросила о помощи вирусным жестом из ТикТока спасли в США1033
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 2021832
Опубликовано новое видео Саакашвили из тюрьмы561

Досуг

Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Каждая женщина выбирает: стареть естественным путем или побороться за молодость и красоту. Конечно, в 70 лет выглядеть на 20 с помощью инъекций не получится, но что делать тем, кто в 30-летнем возрасте замечает явные возрастные изменения на лице?
Сегодня, 18:0846
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
О самом точном методе диагностике коронавируса — в этой статье.
Сегодня, 16:0267
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Профессиональное лечение наркомании представляет собой избавление от физиологической и психологической зависимости, проработку факторов риска и причин развития патологического состояния.
Сегодня, 16:0067
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
В промышленной отрасли есть оборудование, которое очень важно для выполнения определенных типов задач. Промышленные насосы являются одним из видов оборудования, которое широко используется и играет ключевую роль многих секторов.
Сегодня, 13:5974
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Многие водители привыкли считать, что настоящие семейные автомобили – это унылые универсалы или минивэны, годные только для неспешного перемещения.
Сегодня, 13:41194
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Постельные принадлежности — один из важнейших предметов оборудования в каждой спальне. Правильно подобранный комплект не только обеспечивает максимальный комфорт во время сна, но и способствует укреплению здоровья, а также может стать прекрасным украшением кровати.
Вчера, 17:11149

События

Ситуацию на белорусской границе обсудили на заседании СНБО и ввели новые санкции
Ситуацию на белорусской границе обсудили на заседании СНБО и ввели новые санкции
В среду, 10 ноября, прошло заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины на котором обсудили ситуацию на границе с Беларусью.
Сегодня, 18:1754
Почему США продолжают пугать вторжением России в Украину
Почему США продолжают пугать вторжением России в Украину
Военная ситуация вокруг Украины все более явно накаляется.
Сегодня, 15:3470
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
"Газпром" увеличил заявку на транзит через территорию Украины до объемов, согласно контракту.
Сегодня, 15:2861
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения. Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения. Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
Сегодня утром, 10 ноября, народный депутат от партии "Слуги народа" Гео Лерос обнаружил под своим автомобилем трекер слежки.
Сегодня, 14:0494
О начале работ над новым зенитно-ракетным комплексом С-550 объявили в России
О начале работ над новым зенитно-ракетным комплексом С-550 объявили в России
В России, где только объявили об усилении армии новым оружием, сообщили о начале работ по созданию новой зенитно-ракетной системы С-550.
Сегодня, 10:07100
Против канала ТНТ после поцелуя в губы двух комиков на шоу "Игра" в России завели дело
Против канала ТНТ после поцелуя в губы двух комиков на шоу "Игра" в России завели дело
Российское Министерство внутренних дел открыло административное дело в отношении телеканала ТНТ.
Сегодня, 10:05149
7 Днів