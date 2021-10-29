Лучшие роутеры для дома

В современных реалиях качественный, скоростной интернет является одним из важнейших факторов для повседневного комфорта. Благодаря интернету мы не только смотрим фильмы, делаем покупки, но и можем работать дистанционно. Скорость раздачи интернета зависит от работы провайдера, но в первую очередь, от роутера. Правильно подобранные роутеры обеспечивают высокоскоростной доступ к всемирной сети, хорошую площадь покрытия. Рассмотрим топовые модели роутеров, которые идеально подходят для домашнего использования.

Tenda AC10U — лучший в бюджетном сегменте

Модель оснащена мощным 1 ГГц процессором, который гарантирует отличную производительность в двойном диапазоне (5 и 2.4 ГГц), со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с. Удобство использования обеспечивают многофункциональный USB интерфейс, поддержка хранения и доступа к файлам. Вам достаточно подключить жесткий диск (до 2 Тб), чтобы делиться видео и фото по сети. Вы можете организовать сетевой доступ к жесткому диску или же настроить FTP-сервер. Благодаря технологии повышения мощности сигнала и двойному диапазону, Wi-Fi-сигнал хорошо проходит через несколько стен. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет одновременно передавать данные на несколько устройств. Роутер поддерживает IPTV, позволяет ограничивать скорость для конкретного устройства, блокировать конкретных пользователей.

ASUS RT-AC66U — высокая скорость передачи данных с низким энергопотреблением

Эта модель является одним из первых двухдиапазонных маршрутизаторов, которые поддерживают стандарт 802.11ac. Роутер обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, а поддержка дополнительных функций дополнительно повышает удобство эксплуатации.

Среди основных достоинств роутера:

технология AiRadar;

функция AiCloud;

поддержка MIMO.

Технология Ai Radar улучшает покрытие Wi-Fi, не увеличивая энергопотребление. В этой технологии используется интеллектуальное отслеживание подключенных устройств с дальнейшим усилением слабого сигнала, чтобы повсить скорость передачи данных. Функция AiCloud делает из роутера облачный сервер, к которому вы можете открыть доступ любым устройствам.

Ubiquiti AFI-R — суперкомпактный и производительный

Один из наиболее оригинальных роутеров, привлекающих компактными размерами и необычным дизайном. Главное, что привлекает внимание в роутере — дисплей, на который выводится информация о текущей скорости соединения. Задняя панель оснащена пятью портами RJ-45, один из которых выполняет роль WAN разъёма. Два радиомодуля обеспечивают работу в двух диапазонах, а три антенны с поддержкой стандарта 802.11ac обеспечивают скорость соединения до 1.75 Гбит/с.

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