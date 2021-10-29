 

Лучшие роутеры для дома

Досуг Сегодня, 14:4456
Лучшие роутеры для дома

В современных реалиях качественный, скоростной интернет является одним из важнейших факторов для повседневного комфорта. Благодаря интернету мы не только смотрим фильмы, делаем покупки, но и можем работать дистанционно. Скорость раздачи интернета зависит от работы провайдера, но в первую очередь, от роутера. Правильно подобранные роутеры обеспечивают высокоскоростной доступ к всемирной сети, хорошую площадь покрытия. Рассмотрим топовые модели роутеров, которые идеально подходят для домашнего использования.

Tenda AC10U — лучший в бюджетном сегменте

Модель оснащена мощным 1 ГГц процессором, который гарантирует отличную производительность в двойном диапазоне (5 и 2.4 ГГц), со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с. Удобство использования обеспечивают многофункциональный USB интерфейс, поддержка хранения и доступа к файлам. Вам достаточно подключить жесткий диск (до 2 Тб), чтобы делиться видео и фото по сети. Вы можете организовать сетевой доступ к жесткому диску или же настроить FTP-сервер. Благодаря технологии повышения мощности сигнала и двойному диапазону, Wi-Fi-сигнал хорошо проходит через несколько стен. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет одновременно передавать данные на несколько устройств. Роутер поддерживает IPTV, позволяет ограничивать скорость для конкретного устройства, блокировать конкретных пользователей.

Лучшие роутеры для дома

ASUS RT-AC66U — высокая скорость передачи данных с низким энергопотреблением

Эта модель является одним из первых двухдиапазонных маршрутизаторов, которые поддерживают стандарт 802.11ac. Роутер обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с, а поддержка дополнительных функций дополнительно повышает удобство эксплуатации.

Среди основных достоинств роутера:

  • технология AiRadar;
  • функция AiCloud;
  • поддержка MIMO.

Технология Ai Radar улучшает покрытие Wi-Fi, не увеличивая энергопотребление. В этой технологии используется интеллектуальное отслеживание подключенных устройств с дальнейшим усилением слабого сигнала, чтобы повсить скорость передачи данных. Функция AiCloud делает из роутера облачный сервер, к которому вы можете открыть доступ любым устройствам.

Ubiquiti AFI-R — суперкомпактный и производительный

Один из наиболее оригинальных роутеров, привлекающих компактными размерами и необычным дизайном. Главное, что привлекает внимание в роутере — дисплей, на который выводится информация о текущей скорости соединения. Задняя панель оснащена пятью портами RJ-45, один из которых выполняет роль WAN разъёма. Два радиомодуля обеспечивают работу в двух диапазонах, а три антенны с поддержкой стандарта 802.11ac обеспечивают скорость соединения до 1.75 Гбит/с.

Выбрать эти и другие модели роутеров для домашнего пользования вы можете в интернет-магазине Комтрейд. Большой ассортимент маршрутизаторов, в разных ценовых категориях, позволит подобрать модель, соответствующую вашим требованиям и финансовым возможностям.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Роутеры, 7dniv, 7dnivinfo  
Лучшие роутеры для дома
Лучшие роутеры для дома
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ТОП-10 САМЫХ КРУТЫХ СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Профессиональный отраслевой перевод: почему он важен в современном мире
Профессиональный отраслевой перевод: почему он важен в современном мире
Горизонтальные и вертикальные жалюзи: основные преимущества, критерии выбора
Горизонтальные и вертикальные жалюзи: основные преимущества, критерии выбора
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
Где можно купить вино с доставкой?
Где можно купить вино с доставкой?

Новости по теме

Скорость электросамокатов до 12 км/час ограничили в одесских парках
Скорость электросамокатов до 12 км/час ограничили в одесских парках
29-окт-2021, 10:26
В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп
В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп
12-окт-2021, 21:38
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
12-окт-2021, 16:17
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
12-окт-2021, 11:19
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
Нужна ли дополнительная защита вашему iPhone 13 Pro Max
21-сен-2021, 12:53

Последние новости

14:42
События
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
14:40
Политика
В отставку подал Министр культуры Ткаченко
14:37
События
Утверждать графики веерных отключений электроэнергии начали в Украине
14:34
События
Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского
14:32
События
Появилось видео как Саакашвили за руки и ноги несут в тюремную больницу
11:32
События
В США годовая инфляция достигла самого высокого уровня за 11 лет
11:24
События
Седому мужчине досталась футболка, за которую в секонде подрались два юных соперника
11:10
События
Почему бойцы уходят из ВСУ, а в подразделениях недокомплект в 70%
11:09
События
Facebook блокирует на видео звук воспроизведения гимна Украины из-за нарушения авторских прав
11:05
События
Вакцину Moderna из-за риска миокардита во Франции не рекомендуют людям младше 30 лет
11:01
Политика
Поляков и Дуду с Днем независимости Польши поздравил Зеленский
10:58
События
ЕСПЧ отклонил ходатайство Саакашвили о переводе в частную клинику, а так же призвал его прекратить голодовку
10:39
Политика
Прокат фильма, в котором Зеленский сыграл роль Наполеона запретило Госкино
10:35
Политика
Экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе проведет Совбез ООН
10:33
События
О вреде для экологии секса на пляже заявили испанские ученые
10:32
События
После опроса в Twitter Илон Маск продал акции Tesla на сумму около $5 миллиардов
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 2021
Вчера, 2021-11-10
21:57
События
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
21:53
Политика
Грызлов обвинил украинскую делегацию в ТКГ в саботаже переговоров по Донбассу
21:52
События
СБУ объяснила, за что признала Галкина угрозой нацбезопасности

Новости ТОП-7

Как школьников по всей Украине заставили писать диктант от Андруховича1917
Что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет1917
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 ноября 20211602
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 20211349
Почему бойцы уходят из ВСУ, а в подразделениях недокомплект в 70%951
Пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Белоруссии837
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 ноября 2021724

Досуг

Лучшие роутеры для дома
Лучшие роутеры для дома
В современных реалиях качественный, скоростной интернет является одним из важнейших факторов для повседневного комфорта. Благодаря интернету мы не только смотрим фильмы, делаем покупки, но и можем работать дистанционно.
Сегодня, 14:4457
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Органические продукты: почему предпочтение стоит отдавать именно им
Производство органических продуктов — сложный и длительный процесс. Именно поэтому товары имеют достаточно высокую стоимость. Но цена полностью оправдана: зато вы будете оставаться здоровыми, а приготовленные блюда — полезными и приятными по вкусу.
Сегодня, 12:3174
Уколы молодости – делать или нет
Уколы молодости – делать или нет
Каждая женщина выбирает: стареть естественным путем или побороться за молодость и красоту. Конечно, в 70 лет выглядеть на 20 с помощью инъекций не получится, но что делать тем, кто в 30-летнем возрасте замечает явные возрастные изменения на лице?
Вчера, 18:08120
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
Быстрая и качественная диагностика коронавируса
О самом точном методе диагностике коронавируса — в этой статье.
Вчера, 16:02125
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Как вылечить наркозависимого и помочь ему осознать проблемы?
Профессиональное лечение наркомании представляет собой избавление от физиологической и психологической зависимости, проработку факторов риска и причин развития патологического состояния.
Вчера, 16:00131
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
В промышленной отрасли есть оборудование, которое очень важно для выполнения определенных типов задач. Промышленные насосы являются одним из видов оборудования, которое широко используется и играет ключевую роль многих секторов.
Вчера, 13:59120

События

Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
Почему в Украине взлетел в цене главный нацпродукт
В Украине разгоняется "зрада" по салу. Новость СМИ о том, что главный украинский продукт начал стремительно дорожать, и продается уже дороже мяса - по 180-185 гривен за килограмм (для сравнения: свинина стоит 120-150 гривен, говядина - 160-180 гривен) буквально взорвала рынок.
Сегодня, 14:4270
Утверждать графики веерных отключений электроэнергии начали в Украине
Утверждать графики веерных отключений электроэнергии начали в Украине
В регионах уже начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций.
Сегодня, 14:37106
Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского
Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке в 20%. Если бы выборы главы государства состоялись бы в ближайшие дни, то действующего президента поддержали бы лишь 21,8% украинцев (среди тех, кто определился с выбором).
Сегодня, 14:3465
Появилось видео как Саакашвили за руки и ноги несут в тюремную больницу
Появилось видео как Саакашвили за руки и ноги несут в тюремную больницу
Давний соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого 8 ноября перевели в  Глданскую тюремную клинику, рассказал, что экс-президента страны обманули.
Сегодня, 14:3264
В США годовая инфляция достигла самого высокого уровня за 11 лет
В США годовая инфляция достигла самого высокого уровня за 11 лет
По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года.
Сегодня, 11:3287
Седому мужчине досталась футболка, за которую в секонде подрались два юных соперника
Седому мужчине досталась футболка, за которую в секонде подрались два юных соперника
В одном из секонд-хендов Киева (по другим данным, Львова) в отделе мужской одежды двое молодых парней устроили потасовку из-за ношеной футболки.
Сегодня, 11:24117
7 Днів