Цифровые аккордеоны: вершина эволюции или сомнительная альтернатива акустике

Цифровые аккордеоны появились на рынке музыкальных инструментов чуть более полутора десятилетий назад - на одной из международных выставок их презентовала компания Roland, ведущий на тот момент производитель и поставщик цифровых инноваций для музыкантов. Нельзя сказать, что с тех пор эта область существенно изменилась - инструменты этого класса прижились в основном в профессиональном сегменте, стали отличным решением для концертирующих эстрадных музыкантов. И тем не менее, они по-прежнему вызывают широкий интерес и привлекают внимание своими практически безграничными возможностями. Подробнее о цифровых аккордеонах в нашей статье - материал от экспертов интернет-магазина Музлайн.

Говоря о цифровых аккордеонах, нельзя не сравнить их с цифровыми пианино, - глубинная суть этого технического решения та же, усовершенствовать существующий акустический механизм и расширить его выразительные возможности, оснастив его рядом уникальных тембров и возможностью одновременного проигрывания аккомпанемента и живого исполнения. Но если цифровые пианино сформировались в полноценную категорию самостоятельных инструментов, востребованных в широком круге начинающих и профессиональных музыкантов, то аккордеоны в силу своей специфики заняли очень небольшую нишу рынка, обслуживающую интересы очень небольшого количества исполнителей. Несмотря на это, компании, занимающиеся производством цифровых аккордеонов, продолжают совершенствовать технологию, предлагают обновлённые модели своих инструментов, ещё более реалистичные и технически безупречные.

Современные цифровые модели обладают:

более компактной в сравнении с акустическими инструментами конструкцией и небольшим весом;

удобным способом звукоизвлечения без необходимости прилагать существенные физические усилия;

большим банком интересных реалистичных акустических и электронных тембров;

широкими возможностями управления звуком и его параметрами;

набором стандартных эффектов;

красивым стильным дизайном и так далее.

Кроме того, они демонстрируют экологичную энергоэффективность, потребляют небольшое количество энергии.

И хотя изначально цифровые аккордеоны разрабатывались для большой сцены и подготовленных музыкантов виртуозов, специалисты интернет-магазина Muzline считают, что они подойдут и для обучения. Однако, тут следует понимать специфику и физику игры - акустические механические аккордеоны требуют умения работать с мехами, обеспечивать постоянный поток воздуха, за счёт которого инструмент и звучит, а цифровой аккордеон в этом не нуждается.