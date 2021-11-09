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Досуг Сегодня, 13:4649
Арочные окна: неповторимый дизайн

В качестве элемента архитектурного дизайна окно арка по-прежнему в тренде. Его нестандартная форма придает помещению оригинальный и элегантный вид. Но если в городской квартире установка таких конструкций сопряжена с бюрократической волокитой и обращением в БТИ для согласования проекта, то в загородных домах часто используют именно арочные окна. И неудивительно, ведь они стали свидетельством статусности владельца. Однако многие при этом задаются вопросом: «Как оформить окно, чтобы не испортить интерьер?»

Виды окон-арок

Специалисты компании Viknaroff отмечают, что такие окна могут иметь разную форму и размер. Чтобы они служили долго, при планировании следует проконсультироваться с технологом, который поможет просчитать оптимальный вариант конструкции, учитывая организацию открывания створок. На сегодняшний день популярны такие формы:

Арочные окна: неповторимый дизайн

Основные принципы оформления арочных окон

Принцип 1. Изюминка таких окон — в их нестандартной форме, поэтому не следует закрывать ее плотными многослойными шторами. Лучше использовать прозрачные и полупрозрачные материалы, чтобы архитектурные детали оконного проема хорошо просматривались.

Принцип 2. Необязательно завешивать все окно целиком, можно использовать стандартный ровный карниз, закрепив его ниже арочного изгиба. Так и конструкция арки будет видна, и сквозь верхнюю незакрытую часть проема в комнату будет поступать дневной свет.

Принцип 3. Для оформления небольших окон-арок можно вместо карниза использовать ленту велкро (липучку). Одну ее часть крепят на раме, а другую — на шторе. Прелесть такого метода в том, что он позволяет оформить арку любой формы. Особенно его оценят те хозяйки, которые не любят возиться с петельками и крючками.

Итог. Арочные окна сами по себе являются украшением интерьера. И потому нужно быть осторожными, чтобы не переусердствовать со шторами. В некоторых случаях (например, с круглыми окнами) можно вообще обойтись без них, оставив проем открытым.

 

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Арочные окна: неповторимый дизайн
Арочные окна: неповторимый дизайн
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