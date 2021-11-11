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Досуг Вчера, 20:5958
Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион

Прикорм новорожденным деткам начинают вводить в период 4-6 месяцев жизни. В первых кашах, которые должен попробовать малыш, не допускается содержание глютена. В противном случае могут возникнуть проблемы с процессом переваривания пищи: кишечник ребенка на момент прикорма еще считается недостаточно зрелым.

Если вас интересуют именно безглютеновые каши для детей, обязательно обратите внимание на продукцию от производственной компании "ХIПП". Бренд предлагает покупателям высококачественные товары, которые считаются полностью безопасными и полезными для малышей. С ассортиментом доступной для приобретения продукции познакомит интернет-магазин Shop Hipp. 

Как вводить в рацион безглютеновую кашу 

Если вы уже начинаете прикорм малыша, придерживайтесь следующих правил: 

  1. Начинайте знакомить ребенка с безглютеновыми кашами постепенно. Для первого раза будет достаточно одной маленькой ложечки.
  2. Как только малыш привыкнет к пище, давайте строго рекомендованное количество в сутки. Информация указывается на упаковке. Обычно это 100-200 грамм.
  3. Сначала введите в рацион монокомпонентные продукты. Потом уже можете предлагать смеси, в состав которых входят различные злаки.
  4. Не запрещается добавлять в кашу овощи, фрукты или молочный компонент. 

На какие моменты обратить внимание в процессе покупки безглютеновой каши 

Любой продукт, предназначенный для малыша, следует очень ответственно выбирать. Если собираетесь купить безглютеновую кашу, обращайте внимание на следующие пункты: 

  • герметичность упаковки, состав продукта и его сроки годности. Есть моменты, вызывающие подозрения — откажитесь от приобретения; 
  • возрастная категория, указанная на коробке;
  • наличие обычного сахара. Если он имеется, лучше не использовать для прикорма такой продукт. Это для ребенка будет не очень полезно. 

Не хотите сомневаться в качестве покупаемого товара, тогда совершайте покупки вместе с интернет-магазином shop.hipp.ua. В ассортименте вы найдете каши с правильным составом: достаточным количество минералов, витаминов и других компонентов, нужных для нормальной работы кишечника. Это позволит малышу быстро расти и развиваться, что очень важно как для ребенка, так и для его родителей. Сроки доставки уточняйте в индивидуальном порядке. Приблизительный период получения посылки обычно становится известен после оформления и оплаты заказа. 

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Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
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Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион
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