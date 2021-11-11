Безглютеновые каши для деток: правила введения в рацион

Прикорм новорожденным деткам начинают вводить в период 4-6 месяцев жизни. В первых кашах, которые должен попробовать малыш, не допускается содержание глютена. В противном случае могут возникнуть проблемы с процессом переваривания пищи: кишечник ребенка на момент прикорма еще считается недостаточно зрелым.

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Как вводить в рацион безглютеновую кашу

Если вы уже начинаете прикорм малыша, придерживайтесь следующих правил:

Начинайте знакомить ребенка с безглютеновыми кашами постепенно. Для первого раза будет достаточно одной маленькой ложечки. Как только малыш привыкнет к пище, давайте строго рекомендованное количество в сутки. Информация указывается на упаковке. Обычно это 100-200 грамм. Сначала введите в рацион монокомпонентные продукты. Потом уже можете предлагать смеси, в состав которых входят различные злаки. Не запрещается добавлять в кашу овощи, фрукты или молочный компонент.

На какие моменты обратить внимание в процессе покупки безглютеновой каши

Любой продукт, предназначенный для малыша, следует очень ответственно выбирать. Если собираетесь купить безглютеновую кашу, обращайте внимание на следующие пункты:

герметичность упаковки, состав продукта и его сроки годности. Есть моменты, вызывающие подозрения — откажитесь от приобретения;

возрастная категория, указанная на коробке;

наличие обычного сахара. Если он имеется, лучше не использовать для прикорма такой продукт. Это для ребенка будет не очень полезно.

Не хотите сомневаться в качестве покупаемого товара, тогда совершайте покупки вместе с интернет-магазином shop.hipp.ua. В ассортименте вы найдете каши с правильным составом: достаточным количество минералов, витаминов и других компонентов, нужных для нормальной работы кишечника. Это позволит малышу быстро расти и развиваться, что очень важно как для ребенка, так и для его родителей. Сроки доставки уточняйте в индивидуальном порядке. Приблизительный период получения посылки обычно становится известен после оформления и оплаты заказа.