 

«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации

Досуг Сегодня, 12:3074
«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации

Страхование ОСАГО относится к обязательным видам, призванным защитить интересы пострадавших в ДТП. Потерпевшая сторона получает гарантии возмещения убытков в границах определенных лимитов. Эта страховка выгодна и самому виновнику аварии, потому что с него снимается обязательство компенсации нанесенного ущерба.

Как формируется цена на полис ОСАГО

Эта страховка не относится к дорогим. В то же время ее цена не является фиксированной и зависит от некоторых нюансов. Чтобы узнать, сколько будет стоить полис ОСАГО для конкретного транспортного средства, лучше всего посетить сайт страховой компании и просчитать предварительную цену с помощью специального калькулятора.

На формирование стоимости автостраховки обычно влияют такие факторы:

  • место регистрации владельца ТС. Чем больше город, тем дороже будет стоить страховка. Объясняется это тем, что интенсивность автомобильного движения в мегаполисах намного больше, чем в небольших городках;
  • тип транспортного средства. Для мотоциклов будет одна цена, для пассажирских автобусов — другая, а для легкового или грузового транспорта — третья;
  • наличие или отсутствие франшизы;
  • целевое назначение ТС. Например, страховка для машины, используемой в качестве такси, будет стоить дороже;
  • наличие льгот у владельца (это касается людей с инвалидностью 1-й группы, участников боевых действий).

В последнее время некоторые страховые компании делают 10-процентную скидку на электронный полис, оформленный в онлайн-режиме. Эта процедура существенно экономит время, поскольку покупка страховки через интернет занимает всего 15-20 минут, а то и меньше.

«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации

Компенсация ущерба по полису ОСАГО

Исключить из своей жизни риск возникновения ДТП, если человек является водителем авто, практически невозможно. А вот избежать финансовых последствий этого происшествия вполне реально. Именно поэтому в Украине можно встретить различные виды автострахования. Как происходит процесс возмещения причиненного ущерба, прописано в законе Украины.

Для получения компенсации нужно собрать документы и подать заявку в страховую компанию виновника аварии. К заявлению прилагаются паспорт, идентификационный код, свидетельство регистрации ТС, водительское удостоверение и некоторые другие документы. Если вам повезло и вы сами оформили договор в надежной СК, которая работает по программе прямого урегулирования убытков, то обращаться можно к своему страховщику. К примеру, можно приобрести полис в СК «Арсенал Страхование» https://arsenal-ic.ua/. Здесь готовы помочь решить все проблемы клиентов.  

Вы сможете рассчитывать на такие максимальные суммы выплат, которые составляют:

  • 130 тыс. грн — на компенсацию материального ущерба на одного потерпевшего;
  • 260 тыс. грн — на восстановление здоровья пострадавших лиц. Может быть оплачено лечение до 5 человек по одному полису.

Практика показывает, что современная система страхования является надежной опорой для граждан, попавших в критические ситуации.

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Теги: news, новости, Украина, Автогражданка, ОСАГО, 7dniv, 7dnivinfo  
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