 

Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?

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Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?

В продвижении бизнеса онлайн не бывает мелочей. Уделяя внимание настройкам и техническим аспектам, следует помнить о содержимом сайта или страницы соцсети.

Контент послужит очередным инструментом завлечения пользователей, наращивания продаж при условии грамотного применения.

Что это?

Текстовое наполнение способствует достижению разнообразных целей. Для этого составляют долгосрочную стратегию, распространяя информацию о бренде, о товарах и услугах с использованием маркетинговых приемов.

При условии правильного использования инструмента обеспечена большая отдача, чем при применении прямой рекламы.

Важно понимать отличие контент-маркетинга от произвольного заполнения страниц текстами, пусть даже ценными и интересными. О полноценной стратегии говорят, составляя план наперед с учетом поставленных целей. Наиболее типичный набор задач:

  1. Рост узнаваемости бренда.
  2. Увеличение трафика.
  3. Запуск цепочки действий до продажи.
  4. Рост конверсии.
  5. Удержание клиентов и перевод их в категорию постоянных покупателей.

Это общий набор целей, который корректируют под нужды конкретной компании. Контент-маркетинг хорош тем, что помогает решать разовые задачи и играть долгосрочно на пользу репутации.

Преимущества контент-маркетинга

Грамотная стратегия не требует больших затрат, обеспечивая стабильный прирост клиентов. В среднем, стоимость контент-маркетинга дешевле SEO-работ примерно на треть.

В отличие от назойливой рекламы, продуманное наполнение не надоедает пользователю, не вызывает раздражения. Это шанс привлечь покупателя с высоким доходом, избегающего обычных баннеров.

Закончив курсы по контент-маркетингу, можно создать текстовое наполнение, ложащееся в основу доброй репутации бренда. Параллельно удается поддерживать обратную связь с клиентами, сглаживая неоднозначные ситуации и своевременно реагируя на недовольство.

Курс контент-маркетинга от академии WebpromoExperts освещает все аспекты этого направления, помогая студентам не только освоить основы, но и найти вдохновение для самостоятельных творческих поисков.

Контент как инструмент используют в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В первом случае контент-маркетинг актуален для представления нового товара, поиска коллег, детального знакомства с продуктом, анонсирования мероприятий. Работа на долгосрочную перспективу — сложнее и многократно интереснее. Речь идет о создании целой системы, работающей на бренд. Благодаря продуманному наполнению вырабатывается и сохраняется лояльность аудитории. А грамотная стратегия способствует развитию и расширению бизнеса.

Большое преимущество контент-маркетинга заключается в его многоплановом воздействии. Он решает сразу несколько принципиально важных задач, включая сокращение издержек на продвижение.

Что важно уметь и знать?

Исходя из сложности направления, очевидно, что специалисту по контент-маркетингу необходима база знаний и набор умений. Составление грамотной стратегии требует:

  • уметь позиционировать бизнес и товар;
  • использовать разные типы и форматы контента;
  • писать продающие тексты, пользуясь сервисами проверки уникальности, водности, соответствия стилю;
  • подбирать семантическое ядро;
  • пользоваться сайтами, администрировать, настраивая структуру;
  • знать основы верстки;
  • работать с блогами;
  • создавать лендинги;
  • применять визуальный маркетинг.

Если контент-стратегия разработана верно, компания получает сформировавшийся образ, который не способны разрушить конкуренты.

В целом такое наполнение воспринимается благожелательно, в отличие от традиционной рекламы, так как в нем нет агрессии, исключено ощущение навязывания услуг. Это едва ли не единственный способ заполучить в клиенты пользователя, не восприимчивого к традиционным коммерческим предложениям.

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