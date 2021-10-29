Автомобильный аккумулятор: параметры выбора

Современные стартёрные батареи эксплуатируют круглый год, хотя в народе эту деталь механизма называют «сезонной». Опытные автомобилисты считают, что летом, когда масло в двигателе тёплое, прокрутить коленвал сможет даже полузаряженная батарея. В зимний период или на тяжёлую технику нужна мощная батарея, например, аккумулятор 190 ампер. Нередки случаи, когда автомобильная батарея выходит из строя. На что нужно обращать внимание при выборе нового аккумулятора?

Показатели АКБ

Главный механизм любой автомашины – это, конечно, двигатель. Его работа напрямую зависит от пускового электрозаряда аккумулятора. И чем тяжелее техника, тем мощнее должна быть автомобильная батарея. Для крупного транспорта – грузовиков, автобусов, тракторов – необходима повышенная электрическая мощность. На сайте интернет-магазина «АТЛ» представлен весь необходимый инструментарий для подобной техники.

Выбирать модель АКБ практичней по конструктивным особенностям конкретного авто или ориентироваться на параметры ранее установленного на заводе. В противном случае аккумулятор или не поместится в отведённой ему нише, или будет «болтаться», и к нему придётся приспосабливать держатели. Помимо этого, следует обратить внимание на следующие нюансы:

Чем выше показатели электропитания, тем надежнее работа двигателя на «холостом» ходу. На работу батареи влияет вибрация техники (наивысший уровень стойкости у аккумуляторов типа AGM). Для автомобилей с экологической функцией старт/стоп потребуется усиленная батарея с жидким электролитом EFB. Аккумуляторы по демократичной цене упакованы в пластиковый корпус. Электроёмкость должна соответствовать габаритам аккумулятора, для большегрузной техники она варьируется от 135 Ah до 225 Ah.

О сроках эксплуатации следует сказать отдельно, так как этот параметр зависит от типа батареи и её грамотного обслуживания. Например, кальциевые рекомендуют менять через 5-6 лет, EFB – через 7 лет, AGM – 10 лет.

Советы автопокупателей

При установке аккумулятора не забывайте проверить полярность, иначе провода просто не дотянутся до клемм. У большегрузных батарей плюсовая клемма чаще расположена слева – это так называемая обратная, или европолярность. Важен и выбор бренда: для тяжёлой техники это аккумуляторы DETA, EUROSTART, BOSCH, WESTA, MERCURY, EXIDE и другие.

Даже свежекупленный аккумулятор необходимо зарядить полностью перед установкой, индикатор на экране бортового компьютера покажет проценты. Проверьте корпус: он должен быть без трещин и подтёков. Если при работающем двигателе аккумулятор выделяет запах серной кислоты, это значит, что электролит кипит и нужно батарею менять. АКБ без дефектов способен работать при температуре до -25°С.

От исправного аккумулятора зависит надёжное функционирование автомашины и безопасность её пассажиров. Помимо профилактических осмотров, обратите внимание на рекомендации производителя и меняйте батареи в установленные сроки. Особенно выгодно делать это в тех магазинах, где меняют аппараты с истекшим сроком эксплуатации на новые со скидкой.