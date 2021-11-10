Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?

Покупка чехла для мобильного телефона обычно является одним из первых шагов, которым следует любой пользователь при покупке мобильного телефона. Это логично, поскольку современные смартфоны разработаны с большим количеством премиальных элементов, готовых разбиться на тысячу частей при падении. Однако многие пользователи не принимают во внимание, что существуют разные типы чехлов для мобильных телефонов, и что некоторые из них открывает очень широкий спектр возможностей, когда дело доходит до защиты смартфона. Купить чехол на самсунг а52 можно онлайн. Ниже мы рассмотрим основные виды защитных чехлов для смартфонов и отметим их функции.

Виды чехлов для смартфона

Прозрачный полимерный чехол

В некоторых случаях мобильные телефоны уже включают эти чехлы в базовой комплектации. Благодаря своей цене, это также обычно лучший вариант для пользователей, которые хотят сэкономить. Однако, они идеально подходят для того, чтобы сохранить первоначальный дизайн. В некоторых случаях это большое преимущество, так как есть много смартфонов, которые выделяются своим великолепным дизайном, например, Huawei P30 Pro с его многослойным корпусом и меняющимися цветами или корпус iPhone, приобретенный многими пользователями, которые хотят, чтобы они принадлежали к бренду, и его можно было бы легко идентифицировать.

Плюсы:

они практически не влияют на оригинальный дизайн;

защищает от царапин;

очень дешевые;

их можно приобрести практически в любом магазине.

Минусы: его устойчивость к сильным ударам обычно нулевая. Если экран ударится о землю, повреждение почти гарантировано. Кроме того, прозрачные покрытия со временем темнеют из-за воздействия солнца.

Силиконовый чехол

Samsung и Apple популяризировали силиконовые чехлы. Эти типы чехлов также доступны почти для всех мобильных телефонов, и хотя они похожи на предыдущие, они обычно более красочные и радикально меняют дизайн смартфона. Обычно они доступны в классических цветах, таких как черный, серый или белый, или в ярких цветах, таких как синий, красный, розовый или желтый. Кроме того, они, как правило, немного больше защищают смартфон, так как несколько толще.

Плюсы: они доступны практически для всех мобильных устройств. Они легкие и идеально защищают мобильный телефон от царапин. Их цена очень экономичная.

Минусы: Экран полностью незащищен. Они радикально меняют дизайн мобильного телефона, что может не подойти пользователям с мобильными телефонами высокого класса и замечательным дизайном.

Кожаный чехол

В то время как предыдущие чехлы были особенно дешевыми и делались из непрочных материалов, были также выпущены очень похожие чехлы, но из материалов премиум-класса. Кожаные чехлы для мобильных телефонов призваны придать еще более премиальный вид устройству, который уже является высококлассным. Вы можете найти кожаные чехлы из алькантары для Samsung Galaxy S10 или iPhone Xs. Также можно купить кожаные чехлы для многих других смартфонов, а также аксессуары из искусственной кожи практически для любой модели на рынке.

Большая проблема с этими чехлами заключается в том, что, хотя они защищают мобильный телефон от любых возможных ударов или царапин, сами чехлы более подвержены износу, и со временем чехол необходимо будет сменить, чтобы внешний вид оставался премиальным.

Плюсы: Премиальный внешний вид из качественных материалов. Они, как правило, защищают смартфон больше, чем полимерные чехлы, потому что они толще.

Минусы: Сам чехол со временем изнашивается. Его цена обычно очень высока из-за стоимости материалов, из которых он изготовлен. Экран полностью незащищен. В целом версии с качественными материалами ограничиваются только мобильными телефонами высшего класса, являясь только оригинальными аксессуарами.

Чтобы защитить корпус от царапин, вы можете выбрать любой из этих видов защитных чехлов, однако, чтобы защитить экран, лучше инвестировать в качественную защитную пленку.