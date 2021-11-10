  Как выбрать тепличную пленку?

Пластиковые пленки применяются в теплицах, чтобы обеспечить лучшие условия, как для выращивания овощей, так и для увеличения срока службы материала, используемого в конструкции. Одним из важных факторов при выборе пластиковых пленок на https://planetaplast.com/prices/ является соблюдение их толщины в диапазоне от 100 до 200 микрон, а также их ширина, которая может варьироваться от 4 до 12 м. Что касается добавок, которые имеют качественную функцию, они выделяются такими характеристиками, как: блокирование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного излучения, следовательно, увеличение срока службы используемого материала, в дополнение к изменению поверхностного натяжения и способствованию более низкому осаждению грязи на внешней поверхности пластиковой пленки (так называемые антистатические добавки).

Функции тепличных пленок

Тепличные пленки выделяются тем, что уменьшают образование капель (водоотталкивающие пластиковые пленки). Основная цель – гарантировать лучшую освещенность и, как следствие, большую скорость фотосинтеза во внутренней среде сельскохозяйственных культур.

При покупке пластиковой пленки производитель должен учитывать продолжительность, коэффициент пропускания, прикладываемое напряжение, а также такие свойства, как защита от капель, фотоселективность, биологические свойства, такие как уменьшение количества вредителей, таких как трипсы, благодаря эффективному блокированию УФ-излучения.

Среди наиболее используемых пластиковых пленок выделяется «светорассеиватель». Её состав за счет использования специальных добавок, увеличивает диффузию падающего излучения, направленного на увеличение этого типа излучения внутри теплицы.

Производство

Пластиковые пленки получают путем полимеризации (объединения полимеров и мономеров) со специальными добавками. Материалы, наиболее часто используемые в составе пластиковых пленок:

полиэтилен низкой плотности (LDPE) и полиэтилен высокой плотности (LDPE),

этиленвинилацетат (сополимер EVA) и поливинилхлорид (PVC).

Примечательно, что полиэтилен низкой плотности (LDPE) с добавками, защищающими от ультрафиолета, наиболее широко используется фермерами.

Таким образом, техническая рекомендация по использованию специальных пленок основана на конкретных региональных потребностях каждого производителя, который хочет выращивать овощи.

Типы тепличных пленок

Пленки используются в сельском хозяйстве для различных целей, так как они имеют характеристики, которые приносят пользу производству и отличают их от обычного пластика. Вот основные типы:

обычный прозрачный;

термический;

фото диффузор;

антивирус;

антиконденсация;

антистатический.

Как выбрать тепличную пленку?

Выбор идеального пластика зависит от культуры - эту информацию получают от фермера или сельского предпринимателя в зависимости от условий прорастания, роста и развития культуры. После проверки типа культуры профессионал, специализирующийся на защищенном выращивании (техник или инженер-агроном), знакомится с каталогом продаж с точной информацией о каждой сельскохозяйственной пленке. Следующим шагом будет сопоставление потребностей фермера с вариантами, доступными на рынке.

Помимо биологических свойств важно отметить структуру пленки. Обычно толщина составляет от 100 до 200 микрон, а ширина - от 4 до 12 метров. Продолжительность и прозрачность материала служат ориентирами для выбора. Таким образом, тепличный проект должен учитывать как экономические, так и технические аспекты.