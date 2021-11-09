Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка

Сегодня натяжные потолки устанавливаются повсеместно. Их монтажом занимаются как специализированные компании, так и частные лица, которые решили провести ремонт самостоятельно.

В любом случае и профессиональным мастерам, и любителям следует подготовить не только инструменты с полотном, но также все необходимые комплектующие к потолкам. Для монтажа навесного потолка понадобится разнообразная фурнитура, которая будет представлена ниже.

Профиль

Профиль, он же багет, является основной частью конструкции, которая удерживает потолочное полотно. Данные элементы могут быть выполнены из пластика и алюминия. Первый вариант более экономичный, но его можно использовать при монтаже легкого полотна на небольшой площади без особенностей конструкции.

Профиль из алюминия выдерживает более значительные нагрузки, поэтому он может использоваться при монтаже потолка любой сложности. В работе необходимо использовать разные типы багетов, которые отличаются по своему функциональному назначению.

Термоквадраты и кольца

Для установки светильников на натяжном потолке необходимо использовать специальные платформы из термоустойчивого пластика. Они бывают круглой, квадратной и крестообразной формы. Можно подобрать фурнитуру под размер любой люстры. Термокольца и квадраты легко можно увеличить, убрав один слой по диаметру/периметру изделия.

Такая платформа необходима для теплоотвода, поэтому она является обязательным элементом при креплении любого осветительного прибора на натяжной потолок. Более того, фурнитура позволяет украсить стык между светильником и потолком.

Обвод для труб и заглушки

Если в помещении, где происходит монтаж потолка, имеются трубы, то для более качественной и эстетичной работы при натяжении полотна используют специальные пластины с разрезом. Диаметр обвода на несколько миллиметров должен быть больше, чем у трубы.

Также для красоты потолка используются заглушки, которые закрывают технологический зазор между стеной и новым потолочным полотном. Владельцы помещения могут выбрать прозрачные или разноцветные вставки. На качестве работы это никак не скажется.

При этом все комплектующие для установки натяжного потолка отличаются своими техническими характеристиками, брендом и стоимостью. Таким образом, на строительном рынке можно легко подобрать фурнитуру, которая будет отвечать всем требованиям мастеров и владельцев помещения.