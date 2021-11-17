Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap

Чтобы создать практичный санузел, придется потрудиться. И если ремонтные работы можно доверить опытным мастерам, то выбор оборудования для санитарного пространства зачастую остается за хозяевами жилья. Хотите получить качественное оснащение и уложиться в отведенный бюджет? Обратите внимание на продукцию чешского производителя Q-Tap. Торговая марка предлагает все необходимое для комплектации современного санитарного пространства. Бренд создает стильное, износостойкое и безопасное оснащение, которое прослужит указанный в гарантии срок. Сантехника Q-Tap производится почти 30 лет и за это время получила тысячи положительных отзывов.

Комфортная зона водных процедур

Ежедневная гигиена должна быть приятной и безопасной. Для максимально удобного мытья рук, умывания, бритья, нанесения макияжа потребуется практичная сантехника. Умывальник подходящей ширины, смеситель правильной высоты с соответствующей длиной излива, гарантирующее четкое изображение зеркало, мыльница или диспенсер жидкого мыла, полочки, стаканы для зубных щеток, крючки для полотенец ― основа эргономичного санитарного пространства. Сантехника Q-Tap создана с заботой о комфорте пользователей.

Для комплектации душевой компания предлагает герметичные уголки и двери для ниши, поддоны, трапы. Настенные или встроенные смесители для душа, многорежимные душевые системы и гарнитуры, практичные ручные лейки, штанги, держатели гарантируют надлежащие условия для гигиенических процедур. Чтобы сделать пространство удобнее, установите полочки для шампуней, геля, мочалки и других личных вещей.

Функциональная зона туалета

В ассортименте фабрики числятся унитазы, биде, писсуары из прочной керамики. Изделия из простого в чистке материала дополнительно покрываются глазурью, которая повышает износостойкость и придает оборудованию более аккуратный внешний вид.

Доступны как базовые модели напольных и подвесных писсуаров, так и разработки с инфракрасным датчиком, отвечающим за автоматический смыв. Отдельные писсуары могут использоваться в общественных санузлах благодаря специальному покрытию.

Поклонники традиционных решений могут выбрать приставной или унитаз-компакт с напольной установкой. Если хотите оборудовать действительно практичную зону туалета, выбирайте подвесные унитазы. Для их монтажа потребуется инсталляция и некоторые время, однако вы получите функциональное пространство. Зафиксированная на подходящей высоте консольная сантехника позволяет создать целостный интерьер без видимых труб и других коммуникаций. Модели белого цвета ― универсальны и подходят для десятков стилистических направлений. Черные унитазы помогут подчеркнуть оригинальность оформления.

В комплект к унитазу предлагаются напольные и подвесные биде. На полочке каждого изделия предусмотрено отверстие для смесителя, а эргономичная чаша способствует комфортной интимной гигиене.

Продуманная хозяйственная зона

Q-Tap ― производитель, создающий готовые решения для санузлов различной площади. В коллекциях бренда представлены пеналы, шкафчики, полки, тумбы, позволяющие хранить банный текстиль, чистящие и гигиенические средства, косметику в надлежащих условиях.

Мебель для ванной комнаты выполнена из МДФ и ДСП с влагостойкой пропиткой и оборудована надежной фурнитурой. Модели с лаконичным дизайном доступны в нескольких размерах, поэтому вы легко найдете подходящий вариант.