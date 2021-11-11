Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?

Торговля на фондовом рынке выглядит привлекательно и увлекательно. Несложно подобрать различные финансовые инструменты и инвестиционные стратегии, которые наилучшим образом соответствуют устремлениям. Вы можете уделять торговле на фондовом рынке довольно много времени или единожды совершить операцию и получать пассивный доход в течение 3, 5, 10 и более лет. Некоторых отталкивает неизвестность и нежелание вникать в сложную тематику. В этой статье кратко опишем, с чего можно начать и сколько денег понадобится.



Что выбрать?



Главное правило при инвестировании — диверсификация. Не нужно вкладывать все деньги в один актив. Для снижения рисков лучше предпочесть известные американские компании. Например, можно приобрести акции Intel https://ffin.ua/ru/stocks/INTC. Эта компания является известным разработчиком процессоров. 11.10.21 цена одной акции составляет $50, а годовой рост (11.10.20–11.10.21) — 9,5%. Стоимость ценных бумаг Intel, по прогнозам аналитиков, будет повышаться примерно на 5% в год. Компания активно работает над созданием процессоров 10-нм, 7-нм и 1,4-нм. Бизнес хорошо диверсифицирован.

Рассмотрим годовой рост (11.10.20–11.10.21), а также стоимость акций на 11.10.21 и других эмитентов, которые являются хорошим выбором для создания первого инвестиционного портфеля:

Alphabet (Google) — +67%, $2917;

Meta Platforms, Inc. (Facebook) — +18,5%, $327;

Tesla — +156%, $1067;

Microsoft — +52,7%, $330;

PepsiCo Inc. — +14%, $164.

Чтобы купить по одной акции вышеперечисленных компаний, понадобится сумма в размере $4855. Также стоит учесть комиссию брокера. Вы можете самостоятельно создавать свой инвестиционный портфель или получить бесплатные рекомендации у экспертов компании «Фридом Финанс Украина». Исходя из суммы, желаемой прибыли и срока инвестирования, они подберут для вас оптимальную стратегию.

Учтите: текст несет исключительно информативный характер, его не следует воспринимать как рекомендацию к покупке определенных акций.

Торговля на биржах с помощью Freedom Finance Ukraine



Физическое лицо не имеет доступа к фондовому рынку. Право совершать операции есть только у компаний, получивших соответствующие лицензии. Вы можете купить акции, обратившись в «Фридом Финанс Украина». Доступ к торговле на иностранных биржах открывается благодаря европейскому подразделению Freedom Holding Corp. Украинское представительство регулирует все сопутствующие документальные вопросы, предоставляет консультации и обучающие курсы, осуществляет деятельность исключительно согласно актуальному законодательству.

Чтобы купить акции, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте или посетить один из офисов инвестиционной компании для открытия брокерского счета.