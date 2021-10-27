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Досуг Сегодня, 20:2373
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов

Обычный матрас не может обеспечить позвоночнику естественное положение и необходимую поддержку. Из-за этого возникают боли в спине, недосыпы, отечность, нарушается кровообращение. Но всего этого можно избежать благодаря ортопедическому матрасу.

Что это такое?

Вопреки распространенному мнению, ортопедические изделия это не твердые матрасы. Да, они могут иметь высокую степень жесткости, но есть и более мягкие модели. Основной фокус здесь смещен не на плотность поверхности, а на ее способность поддерживать позвоночник в естественном положении. Иными словами, ортопедические матрасы адаптируются под форму тела, что снимает нагрузку со всех отделов спины и шеи, способствует здоровому и комфортному сну.

Основные виды

Этот Мед Магазин предлагает медицинские товары и продукцию для сна. Среди нее можно найти большой ассортимент ортопедических матрасов. По типу конструкции они подразделяются на следующие виды:

  • Пружинные. Такие модели самые популярные на рынке. Каждый квадратный метр изделия включает несколько сотен небольших независимых пружин. За счет этого обеспечивается надежная поддержка позвоночника и необходимый ортопедический эффект.
  • Беспружинные. Конструкция включает несколько слоев однородного материала разной жесткостью. Благодаря этому матрас подстраивается под изгибы тела, что обеспечивает здоровый и комфортный сон.  

Типы наполнителей

При производстве ортопедических матрасов производители используют натуральные и синтетические наполнители. Наиболее популярные из них:    

  • Кокосовая койра. Представлена гипоаллергенным материалом с хорошей воздухопроницаемостью и влагостойкостью. Несмотря на натуральность, койра не гниет после намокания. Такой тип наполнителя имеет лишь один недостаток – высокая цена.
  • Латекс. Материал может быть как синтетическим, так и натуральным. В любом случае он отличается хорошей упругостью и водостойкостью. В нем не заводятся грибки и клещи.
  • Поролон. Представлен искусственным материалом с хорошей плотностью и воздухопроницаемостью. В нем не накапливается пыль и не размножаются микроорганизмы. Дополнительный плюс – невысокая стоимость. Но со временем поролон теряет эластичность и начинает крошиться.
  • Холлофайбер. Гипоаллергенный наполнитель с хорошим ортопедическим эффектом. Производители обычно обрабатывают его антибактериальными пропитками, что исключает появлением в нем грибков и клещей.
  • Мемори. Материал представлен пеной с эффектом памяти. Он повторяет контуры человеческого тела, что обеспечивает максимальное расслабление опорно-двигательного аппарата. Но есть у наполнителя недостаток – это высокая цена, из-за чего многие его часто подделывают и изготавливают из токсичного сырья. Поэтому важно покупать матрасы мемори только от проверенных брендов. 

Также производители используют при изготовлении таких изделий другие типы наполнителей, в их числе морские водоросли, ватин, войлок, кашемир и т.д. Но они не обеспечивают качественную поддержку тела во время сна.

Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов

Тип жесткости

В продаже есть мягкие ортопедические матрасы. Они рекомендованы людям, чей вес не более 55 кг. Предназначены они для взрослых. Подросткам и детям такие изделия не подходят, поскольку у них еще не сформирован позвоночник.

Матрасы средней жесткости считаются универсальными. Они подходят людям с массой тела до 95 кг. С их помощью обеспечивается хорошая поддержка позвоночника, что способствует расслаблению мышц и снятию усталости.

Жесткие матрасы обычно покупают по назначению врача-ортопеда, когда диагностированы заболевания опорно-двигательного аппарата. Также такие изделия рекомендованы полным людям с массой тела от 100 кг.

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