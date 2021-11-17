 

Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества

Досуг Сегодня, 20:2661
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества

Функциональность легкового автомобиля существенно увеличивается при использовании специального буксировочного приспособления – фаркопа. С его помощью можно осуществлять перевозку прицепов с любыми видами грузов. Фаркоп – это незаменимое средство для любителей туризма и владельцев загородных дачных участков. Современные модели устройств отличаются размером, особенностями конструкции, способом крепления. При их выборе следует учитывать марку и модель транспортного средства, а также личные преимущества владельцев машин.

Популярные модели автомобильных фаркопов

Автомобильный фаркоп представляет собой представляет собой специальное приспособление, которое отличается функциональностью и техническим исполнением. Владельцам ТС предлагаются универсальные модели, а также установки, которые подходят только к определенным видам машин. Все изделия легко монтируются без использования помощи сотрудников СТО. Классификация фаркопов осуществляется в соответствии с способностью выдерживать определенные физические нагрузки. Повышенным спросом среди автомобилистов пользуются следующие установки:

    • большие, которые фиксируются на кузовной части микроавтобусов и массивных внедорожников;
    • средние, предназначенные для минивэнов, универсалов и кроссоверов;
    • маленькие, считающиеся оптимальным выбором для простых легковых машин.

Некоторые модели фаркопов оснащаются деталями, которые соединены болтовыми системами. Они нуждаются в систематическим контроле, так как периодически необходимо проверять силу затяжки крепежа. Более надежными по праву считаются сварные изделия. Чтобы избежать появления зон с коррозионными процессами, фаркоп рекомендуется тщательно смазывать специальными материалами. Различают съемные, стационарные и условно-съемные автомобильные приспособления. У съемных фаркопов основной рабочий элемент фиксируется при использовании специального запорного устройства. Их установка и демонтаж не требует применения значительных физических усилий. Подробнее смотрите на странице https://www.multibox.com.ua/catalog/farkopy_novye/.

Как правильно выбирать автомобильный фаркоп

Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества

Особенности конструкции определенной модели транспортного средства – это основной критерий выбора автофаркопа. Если устройство планируется использовать систематически, то лучше обратить внимание на неразборные конструкции. Они отличаются повышенной прочностью и надежностью. Условно-съемные приспособления – оптимальный выбор для периодической эксплуатации прицепов.

Решающее значение при выборе фаркопа имеет масса буксировочного средства, а также марка автомобиля. Всю необходимую информацию можно получить при знакомстве с техническими документами машины. Для рамных внедорожников и ТС типа седан нужны абсолютно разные модели фаркопов. Если приобрести приспособление, которое соответствует заводским характеристикам машины, то можно существенно увеличить комфортность использования любых типов прицепов. Производство фаркопов осуществляется из прочных металлических сплавов, отлично выдерживающих значительные механические нагрузки.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Фаркоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Лазерна корекція зору
Лазерна корекція зору
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Как выбрать тепличную пленку?
Как выбрать тепличную пленку?
Как найти подходящий памятник
Как найти подходящий памятник
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
Задачи контент-маркетинга: почему так важен для бизнеса?
«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации
«Автогражданка»: как рассчитать стоимость и размер компенсации

Новости по теме

Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
17-ноя-2021, 22:18
Как выбрать коляску для ребенка
Как выбрать коляску для ребенка
26-окт-2021, 19:43
Модельный ряд Smart Watch Samsung: что нельзя оставить без внимания
Модельный ряд Smart Watch Samsung: что нельзя оставить без внимания
20-окт-2021, 13:07
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
Зачем нужны алюминиевые отливы на окна?
30-сен-2021, 17:03
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
Коробки четырехклапанные: особенности и виды. Информация от компании ГофрокартонЮа
29-сен-2021, 17:32

Последние новости

22:35
События
Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины
22:30
События
Прокуроры США расследуют привлечение компанией Meta детей в Instagram
20:14
События
Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей
20:07
События
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
19:59
События
Свою вину в ДТП с Infinity признал 16-летний мажор Николай Харьковский
19:37
События
Почему СБУ раскручивает новое дело против "АселорМиттал Кривой Рог"
17:23
События
Военных, причастных к утечке информации о "вагнеровцах" ищет ГБР
16:09
Политика
Орденом Дружбы главу МИД Венгрии Сийярто наградил Путин
13:58
События
Выделить 17 млрд грн на строительство "стены" между Украиной и Беларусью с Россией Монастырский попросил Раду
12:52
Политика
Назначенного год назад главу Закарпатской ОГА Полоскова уволил Зеленский
10:08
События
После потери сознания Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь
10:06
События
Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого
10:04
События
На базе вооруженных сил в Канаде произошел взрыв
09:43
События
Две фуры под Киевом влетели в заправку
09:37
События
Не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока предложили конгрессмены в США
09:30
События
О постковидном синдроме рассказали украинцам в МОЗ
09:15
События
МОК изменил рекомендации о допуске к соревнованиям трансгендеров
09:11
События
В мусорном баке в Киеве нашли человеческие части тела. Полиция задержала подозреваемого
09:10
События
Браконьер в Черниговской области застрелил лося из Красной книги и умер во время бегства от егерей
09:06
События
Депутатскую неприкосновенность сняли с бывшего канцлера Курца

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 20211479
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20211391
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20211168
Как Зеленский дал добро на захват самолета с вагнеровцами и почему все сорвалось865
Украинские медики о "Вовиной тысяче"586
У Януковича отреагировали на передачу в суд дела об убийствах на Майдане572
В каком виде ушло в суд дело об убийствах на Майдане339

Досуг

Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп – это незаменимое средство для любителей туризма и владельцев загородных дачных участков. Современные модели устройств отличаются размером, особенностями конструкции, способом крепления.
Сегодня, 20:2663
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Обычный матрас не может обеспечить позвоночнику естественное положение и необходимую поддержку. Из-за этого возникают боли в спине, недосыпы, отечность, нарушается кровообращение. Но всего этого можно избежать благодаря ортопедическому матрасу.
Сегодня, 20:2375
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Торговля на фондовом рынке выглядит привлекательно и увлекательно. Несложно подобрать различные финансовые инструменты и инвестиционные стратегии, которые наилучшим образом соответствуют устремлениям.
Сегодня, 19:5567
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Удобная ванная комната с сантехникой Q-Tap
Чтобы создать практичный санузел, придется потрудиться. И если ремонтные работы можно доверить опытным мастерам, то выбор оборудования для санитарного пространства зачастую остается за хозяевами жилья.
Сегодня, 17:11104
Лазерна корекція зору
Лазерна корекція зору
азерна корекція зору Lasik є однією з найефективніших, найбезпечніших, а тому затребуваних методик відновлення зору. Високотехнологічна операція дозволяє лише за 10-15 хвилин виправити навіть найсерйозніші порушення рефракції: короткозорість (до – 12 D), далекозорість (до +6 D), астигматизм
Сегодня, 08:1183
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Сегодня натяжные потолки устанавливаются повсеместно. Их монтажом занимаются как специализированные компании, так и частные лица, которые решили провести ремонт самостоятельно.
17-ноя-2021, 22:18172

События

Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины
Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины
Одна из вакцин против COVID-19, используемых Украиной, – Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней в США.
Сегодня, 22:3544
Прокуроры США расследуют привлечение компанией Meta детей в Instagram
Прокуроры США расследуют привлечение компанией Meta детей в Instagram
Генпрокуроры нескольких американских штатов расследуют, как компания Meta (новое название Facebook) привлекала детей и подростков в социальную сеть Instagram.
Сегодня, 22:3045
Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей
Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей
В пятницу, 19 ноября, президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей, после того как временно передал полномочия Камале Харрис, - на время, пока ему проводили колоноскопию под наркозом.
Сегодня, 20:1469
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы
На украинском плодоовощном рынке - сенсация. К нам начали завозить тепличные огурцы из России - впервые в истории независимой Украины.
Сегодня, 20:0776
Свою вину в ДТП с Infinity признал 16-летний мажор Николай Харьковский
Свою вину в ДТП с Infinity признал 16-летний мажор Николай Харьковский
16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП в Харькове, признал вину в совершении аварии.
Сегодня, 19:5971
Почему СБУ раскручивает новое дело против "АселорМиттал Кривой Рог"
Почему СБУ раскручивает новое дело против "АселорМиттал Кривой Рог"
Вокруг крупного металлургического предприятия "АселорМиттал Кривой Рог" (в прошлом - "Криворожсталь") разворачивается новый скандал.
Сегодня, 19:3770
7 Днів