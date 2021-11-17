Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества

Функциональность легкового автомобиля существенно увеличивается при использовании специального буксировочного приспособления – фаркопа. С его помощью можно осуществлять перевозку прицепов с любыми видами грузов. Фаркоп – это незаменимое средство для любителей туризма и владельцев загородных дачных участков. Современные модели устройств отличаются размером, особенностями конструкции, способом крепления. При их выборе следует учитывать марку и модель транспортного средства, а также личные преимущества владельцев машин.

Популярные модели автомобильных фаркопов

Автомобильный фаркоп представляет собой представляет собой специальное приспособление, которое отличается функциональностью и техническим исполнением. Владельцам ТС предлагаются универсальные модели, а также установки, которые подходят только к определенным видам машин. Все изделия легко монтируются без использования помощи сотрудников СТО. Классификация фаркопов осуществляется в соответствии с способностью выдерживать определенные физические нагрузки. Повышенным спросом среди автомобилистов пользуются следующие установки:

большие, которые фиксируются на кузовной части микроавтобусов и массивных внедорожников;

средние, предназначенные для минивэнов, универсалов и кроссоверов;

маленькие, считающиеся оптимальным выбором для простых легковых машин.

Некоторые модели фаркопов оснащаются деталями, которые соединены болтовыми системами. Они нуждаются в систематическим контроле, так как периодически необходимо проверять силу затяжки крепежа. Более надежными по праву считаются сварные изделия. Чтобы избежать появления зон с коррозионными процессами, фаркоп рекомендуется тщательно смазывать специальными материалами. Различают съемные, стационарные и условно-съемные автомобильные приспособления. У съемных фаркопов основной рабочий элемент фиксируется при использовании специального запорного устройства. Их установка и демонтаж не требует применения значительных физических усилий. Подробнее смотрите на странице https://www.multibox.com.ua/catalog/farkopy_novye/.

Как правильно выбирать автомобильный фаркоп

Особенности конструкции определенной модели транспортного средства – это основной критерий выбора автофаркопа. Если устройство планируется использовать систематически, то лучше обратить внимание на неразборные конструкции. Они отличаются повышенной прочностью и надежностью. Условно-съемные приспособления – оптимальный выбор для периодической эксплуатации прицепов.

Решающее значение при выборе фаркопа имеет масса буксировочного средства, а также марка автомобиля. Всю необходимую информацию можно получить при знакомстве с техническими документами машины. Для рамных внедорожников и ТС типа седан нужны абсолютно разные модели фаркопов. Если приобрести приспособление, которое соответствует заводским характеристикам машины, то можно существенно увеличить комфортность использования любых типов прицепов. Производство фаркопов осуществляется из прочных металлических сплавов, отлично выдерживающих значительные механические нагрузки.