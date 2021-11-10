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Досуг Сегодня, 12:4957
Тестомес – отменный результат без усилий

Процесс приготовления теста – один из самых трудозатратных и физически сложных. В условиях, когда необходимо приготовить большое количество выпечки или хлебобулочных изделий, важно приобрести современное профессиональное оборудование. В таком случае человеческий труд сводится только к загрузке ингредиентов и контролю процесса работы оборудования. Тестомес отвечает за итоговую консистенцию теста и полностью подготавливает его к выпеканию. После такой процедуры сотруднику кухни остается лишь наполнить готовым содержимым формочки и отправить их в печь, задав нужный температурный режим.

По каким параметрам выбирают оборудование

Если вы планируете организовать свою пекарню или хотите расширить ассортимент заведения, самостоятельно изготавливая выпечку, вам просто необходимо купить тестомес https://system4.ua/ru/category/testomesyi. Такое оборудование способно колоссально разгрузить поваров. Важно только правильно подобрать устройство, чтобы оно соответствовало потребностям вашей кухни. В продаже представлены модели с разными характеристиками, важнейшими из которых являются:

  • объем чаши. Отвечает за количество порций продукта, которое может быть приготовлено за один рабочий цикл;
  • производительность оборудования. Определяется как объемом загружаемых продуктов, так и мощностью тестомеса;
  • возможность управления скоростью смешивания ингредиентов. Полезна, если вы планируете готовить тесто разной плотности;
  • способ замешивания теста. От этого параметра зависит, насколько плотный продукт сможет приготовить тестомес.

Важными параметрами выбора тестомеса, на которые стоит обратить внимание, является тип подключения к электросети. Некоторые устройства не предназначены для бытовых сетей и требуют трехфазного питания.

Насколько практичны тестомесы

Тестомес – отменный результат без усилий

Тестомесильные машины – удобные устройства, в которых реализовано все для комфортной работы и получения продуктов высокого качества. Большинство моделей имеют съемные чаши, что позволяет заранее приготовить тесто и убрать его на хранение в наиболее благоприятные для этого условия. Все детали механизмов, соприкасающиеся с продуктами, изготавливаются из пищевой стали, поэтому не взаимодействуют с ними и не окисляются. Оборудование позволяет добавлять нужные ингредиенты в процессе перемешивания, что дает возможность регулировать консистенцию и воплощать в жизнь даже сложные рецепты. Для очищения тестомеса достаточно снять рабочие детали, которые взаимодействовали с пищей, а также промыть чашу.

Высокомощное оборудование может использоваться в непрерывном режиме, что актуально для крупного производства, где тесто постоянно поступает по конвейеру. Порционное приготовление удобно, когда нужно приготовить всего несколько блюд. Высокотехнологичные устройства имеют функцию «памяти» – оператор может задать нужную программу готовки и пользоваться ею каждый раз во время приготовления конкретного блюда.

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