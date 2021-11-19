Где купить новогоднюю искусственную елку

В интернет-магазин Sosna можно зайти из любого региона, но у портала есть адрес, электронная почта и телефоны, по которым можно получить бесплатную консультацию. Компания более 12 лет специализируется на реализации искусственных деревьев. Здесь можно купить новогоднюю елку искусственную разных цветов и размеров для встречи любимого зимнего праздника.

Преимущества сотрудничества с производителем

Продукция изготавливается в Украине из итальянского и польского сырья. Изделия не подвержены огню, деформации, гниению, осыпанию иголок. Независимо от показателей комнатной температуры, материал не выделяет вредных веществ.

Достоинства виртуального магазина SOSNA:

Квалифицированный персонал.

Собственное производство искусственных елок и сосен.

Ассортимент изделий для каждого пользователя, независимо от материального положения.

Наличие каталога с фотографиями и описанием елок разных размеров и цветовых гамм. Последнее время повышенным спросом пользуются белые и серебристые модели.

Наличие сертификатов соответствия на продукцию.

Цены ниже, чем у конкурентов.

Оплата товара удобным способом.

Заказать елки можно оптом и в розницу с доставкой.



Для покупателей регулярно устраиваются акции и проводятся розыгрыши елок.

Преимущества искусственных елок

Искусственные елки от вечно зеленых деревьев отличаются материалами изготовления, некоторые из них даже пахнут хвоей. В остальном пластиковые изделия даже привлекательнее природных елок. Отличить их от лесных деревьев можно лишь с близкого расстояния. Впечатляет изысканность внешних обликов изделий. Роскошные дизайнерские новогодние елки не могут оставить равнодушными любителей зимних праздников. Консультанты виртуального магазина помогут в выборе красивой и недорогой елки.

У искусственных елок много положительных качеств. Они безопасные. После сборки и разборки изделий не остается мусора, не возникает аллергия. Иголки от таких изделий не причиняют боли. Поскольку искусственная елка не теряет своей привлекательности долгие годы, то, не покупая настоящих вечнозеленых деревьев, вы сэкономите значительную часть денежных средств. Искусственное дерево прослужит вам много лет.

В производстве искусственных елок задействованы новые технологии. Благодаря этому изделия долго не теряют своего первозданного внешнего вида. Не менее важное преимущество моделей, имитирующих вечнозеленые деревья, – простота монтажа. Не нужно изготавливать массивную устойчивую крестовину для удержания елки от падения под тяжестью игрушек. Она поставляется вместе с изделием. Оптимальным вариантом считается разборная елка. После праздника изделие разбирают и укладывают в коробку. Если такой вариант не подходит, можно купить новогоднюю елку искусственную отлитую из поливинилхлорида. Монолитное изделие отличается повышенной прочностью и долговечностью. Единственное, что необходимо – обеспечить место для ее хранения.