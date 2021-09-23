ТОП 5 заведений Дмитрия Борисова

Кажется, в нашей стране не осталось тех, кто бы не слышал его имя. Дмитрий Борисов ресторатор, известный далеко за пределами Украины. В прошлом рекламщик и повар, сегодня — основатель ресторанной сети, которая объединяет более 50 заведений. Gastro Family, или Семья ресторанов Дмитрия Борисова — это уникальные заведения, которые отличаются друг от друга не только меню, но и концепцией и настроением.

Самые популярные рестораны Борисова

Среди ресторанов семьи Дмитрия Борисова сложно выделить лучшие или худшие, так как все они пользуются неимоверной популярностью среди гурманов и поклонников атмосферных заведений. Но если проанализировать пользовательские рейтинги, то пятерка топовых заведений Дмитрия Борисова выглядит так:

Мушля Бар. Ресторан, в котором подают деликатесные морепродукты по ценам fast casual. В меню собраны блюда средиземноморской, албанской, европейской кухни. Особенность заведения — креветки и другие морепродукты здесь всегда живые, а это лучшая гарантия свежести.

Барсук. Первый концептуальный ресторан Gastro Family. Особенность заведения — вкусные домашние блюда украинской и европейской кухни по демократичным ценам. Как обозначил сам основатель бренда, меню состоит из «космополитического» comfort food. Здесь подают всё: от сырников, борща и картофельного пюре с котлетами до том-ям, пасты и яиц пашот.

Охота на овец. Многие рассмотрели в названии заведения отсылку к одноименному произведению японского писателя Харуки Мураками, хотя на самом деле ресторан назван в честь фермы, которая поставляет в заведения Борисова мясо. Меню этого ресторана — настоящий подарок для любителей истинной азиатской кухни. Заведение оформлено в антикварном стиле. Яркий интерьерный акцент — аквариум с живыми крабами и лобстерами.

Любчик. Ресторан и пивбар в одесском стиле, который появился в одном из самых элитных районов Киева в 2016 году. Ресторан оформлен в колоритном стиле одесских коммуналок. Основу меню составляет рыба и классические одесские закуски — хацилим, форшмак, бутерброды с бородинским хлебом.

Канапа. Один из первых ресторанов Дмитрия Борисова, который, однако, до сих пор в ТОПе самых популярных среди посетителей. Заведение оформлено в стиле украинского жилья дореволюционного периода. В меню — от модных современных блюд до необычных закусок и десертов, приготовленных по рецептам, которые были очень популярны среди украинских хозяек в начале прошлого века. Особая гордость ресторана — карта украинских вин и локальные сыры.

А что дальше?

Судя по тому, что Семья ресторанов Дмитрия Борисова продолжает расширяться, не исключено, что в ближайшее время Gastro Family пополнится новыми именами.