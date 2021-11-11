Правила заказа товаров с Амазон

Если вы не хотите переплачивать многочисленным перекупщикам, если вы предпочитаете качественные и оригинальные вещи, то вам стоит разобраться с тем, как покупать товары на Амазон. Это огромный онлайн-гипермаркет, где можно приобрести миллионы товаров, от книг или фильмов, до автомобильных запчастей, спорттоваров или электроники.

Отметим, что прямая доставка с Амазона в Украину либо не действует вообще, либо обходится в достаточно крупную сумму. К примеру, за пересылку телефона можно заплатить 50-70 долларов, что делает покупку нецелесообразной. Поэтому намного выгоднее и практичнее пользоваться услугой мейл-форвардинговой компании EasyXpress. С ней вы сможете без проблем покупать в любых магазинах, а не только в Амазон, плюс за доставку вы заплатите всего 9 долларов за килограмм (минимальная тарификация – 300 грамм). Посылка прибудет в Украину всего за 5-7 рабочих дней, и вы сможете получить ее в Киеве или на складе Новой почты.

Достоинства покупки товаров на Amazon

Давайте рассмотрим, какие преимущества у приобретения товаров в этом американском магазине. К ним относится:

Выгодные цены. На многие позиции они ниже, чем в Украине. Во-первых, вам не надо оплачивать таможенные сборы, во-вторых, услуги перекупщиков. Вы покупаете товары напрямую у изготовителя или официального представителя компании. Высокое качество. Амазон внимательно следит за всеми продавцами и при споре становится на сторону покупателя. Здесь продают только оригинальные товары, прошедшие сертификацию. Большой выбор. На сайте представлены миллионы товаров, причем некоторые из них можно купить только в Америке. В другие страны они просто не поставляются или идут в другой комплектации.

Также к достоинствам можно отнести и то, что доставка из США с https://easyxpress.com.ua/ проходит максимально быстро и открыто. Вы сможете отслеживать свой заказ, видеть его статус и пр. Дополнительных платежей не потребуется – склад компании EasyXpress расположен в безналоговом штате, поэтому ничего доплачивать не нужно.

Как сделать заказ

Первое, что вам нужно сделать – зарегистрироваться на сайте EasyXpress. После этого вы получите собственный адрес в США на складе компании. Именно на него вы и сможете совершать заказы. Затем все традиционно – вы регистрируетесь на Амазоне, вводите свои данные и адрес в Америке, выбираете товары и совершаете покупку. Оплачивать товары можно обычной картой Привата, Монобанка и пр.

Через 1-2 дня продавец высылает вам заказ. Он также скидывает трек-номер для отслеживания. Его надо ввести на сайте EasyXpress, зарегистрировав свою посылку. После этого вы сможете ее отслеживать, управлять ею, заказывать различные действия (например, переупаковка, разбивка большого заказа на несколько мелких и пр.).

Товар поступает на склад EasyXpress в Денвере. Там его обрабатывают и отправляют в Украину. Он прибывает в страну авиапочтой или морем, проходит все необходимые процедуры и попадает на склад компании в Киеве. Вы сможете забрать его оттуда или просто заказать доставку в ваш город через «Новую почту».