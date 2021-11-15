 

Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам

Досуг Сегодня, 12:4369
Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам

Перед любой операцией человек проходит различные исследования для того, чтобы подтвердить свое состояние и отсутствие противопоказаний к процедуре. Это касается и любых гинекологических операций.

Проведение данных процедур возможно только в том случае, если у пациентки не будут обнаружены половые заболевания, инфекции слизистых оболочек. У очень многих женщин диагностируют дисбактериоз, который также необходимо устранить до проведения операции.

Как избавиться от дисбактериоза

При вагинальном бактериозе происходит чрезмерный рост определенных микроорганизмов и исчезновение кисломолочных бактерий, оказывающих защитную функцию. Зачастую болезнь протекает бессимптомно, хотя основным признаком являются регулярные белые или желтые выделения с неприятным запахом.

Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам

При этом причиной заболевания могут быть самые различные факторы, от переохлаждения до заражения через половой акт. Вне зависимости от анамнеза дисбактериоз требует лечения. Специалисты рекомендуют комплекс ReproCandid. В его состав входят:

  • пробиотики;
  • пребиотики;
  • каприловая кислота;
  • активные травы.

РепроКандид изготовлен из пятнадцати натуральных веществ, которые оказывают защитные, противовоспалительные и иммуномодулирующие действия. Его можно принимать самостоятельно или в качестве дополнения к лекарственным препаратам, назначенных доктором.

 Опасен ли вагиноз для беременных

Конечно, вагиноз может развиться и при беременности. При позднем выявлении заболевания или при его хронической форме инфекция может попасть в околоплодные воды и таким образом передаться крохе.

Во избежание таких последствий следует заранее готовиться к беременности, для укрепления женского иммунитета необходима фолиевая кислота. Она в достаточном количестве содержится в препарате ReproFolat. Это незаменимый комплекс трав и микроэлементов для тех, кто готовится к беременности или хочет восстановить ослабленный организм и нормализовать гормональный фон без приема сильнодействующих медикаментов. РепроФолат может назначаться и мужчинам для лечения бесплодия.

Бейбистарт: подготовка к гинекологической операции и родам

Оба комплекса можно приобрести в Украине у официального дистрибьютера — компании Бейбистарт. На ее сайте https://babystart.in.ua/ представлено подробное описание препаратов, их эффект, противопоказания и правила приема.

Таким образом, если вы готовитесь к гинекологической операции, родам или просто хотите нормализовать женское здоровье, то обязательно приобретайте эти натуральные фитокомплексы.

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Теги: news, новости, Украина, операция, роды, 7dniv, 7dnivinfo, бейбистарт  
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