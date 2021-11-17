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Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества

Большинство аграриев используют разнообразные препараты, чтобы защитить выращиваемые культуры от болезней и вредителей, а также улучшить их рост и развитие. Современный рынок предлагает множество препаратов разного действия, среди которых выгодно выделяются средства с живыми микроорганизмами в составе. Их достоинствами считается не только эффективность действия, но и безопасность для растительных организмов, людей, окружающей среды, теплокровных животных и полезных насекомых.

Купить такие биологические препараты для выращивания сельскохозяйственных культур в Украине можно в компании «БТУ-ЦЕНТР». Производитель — один из лидеров украинского рынка — предлагает широкий ассортимент препаратов с микроорганизмами в составе. В каталоге на сайте btu-center.com представлена только качественная продукция для агропромышленного комплекса, которая строго соответствует повышенным требованиям государственных и мировых стандартов. Компания предлагает различные препараты для защиты от болезней и вредителей, а также питания разнообразных сельхозкультур, которые можно заказать оптом или в розницу по приемлемым ценам с оперативной доставкой по всем городам Украины.

Назначение биологических препаратов для растений

Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества

Биопрепараты могут иметь разные цели применения:

  • защищать растения от фитофагов, патогенов и грызунов;

  • повышать устойчивость выращиваемых культур к неблагоприятным условиям окружающей среды и действию вредных микроорганизмов;

  • улучшать питание растений ( фиксировать азот, мобилизовать фосфор, калий и другие важные вещества);

  • стимулировать рост и развитие растений за счет способности синтезировать биологически активные соединения в их составе;

  • улучшать структуру и плодородность почвы.

Разновидности состава биопрепаратов

В зависимости от активных компонентов биологические препараты для растений разделяют на три группы:

  • Бактериальные: в состав входят различные виды бактерий, эффективных в борьбе с насекомыми-вредителями и фитопатогенами.

  • Грибные: при их производстве используются грибы-энтомопатогены, которые вызывают болезни вредных насекомых и грибы-антагонисты и гиперпаразиты, которые защищают растения от различных возбудителей болезней.

  • Вирусные: в состав этих биопрепаратов входят энтомопатогенные вирусы, которые зачастую оказывают узконаправленное воздействие на конкретный вид насекомых вредителей.

Ключевые достоинства биологических препаратов

Компания «БТУ-ЦЕНТР» предлагает препараты, в состав которых входят микроорганизмы и , которые характеризуются такими важными преимуществами:

  • высокой активностью действия к различным вредителям (насекомым и возбудителямям болезней);

  • отсутствием вредного эффекта для энтомофагов и насекомых-опылителей;

  • отсутствием резистентности к препарату к действующему веществу биопрепаратов у вредителей и насекомых;

  • нулевой фитотоксичностью, безвредностью для почвы, окружающей среды и людей.

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