Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества

Большинство аграриев используют разнообразные препараты, чтобы защитить выращиваемые культуры от болезней и вредителей, а также улучшить их рост и развитие. Современный рынок предлагает множество препаратов разного действия, среди которых выгодно выделяются средства с живыми микроорганизмами в составе. Их достоинствами считается не только эффективность действия, но и безопасность для растительных организмов, людей, окружающей среды, теплокровных животных и полезных насекомых.

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Назначение биологических препаратов для растений

Биопрепараты могут иметь разные цели применения:

защищать растения от фитофагов, патогенов и грызунов;

повышать устойчивость выращиваемых культур к неблагоприятным условиям окружающей среды и действию вредных микроорганизмов;

улучшать питание растений ( фиксировать азот, мобилизовать фосфор, калий и другие важные вещества);

стимулировать рост и развитие растений за счет способности синтезировать биологически активные соединения в их составе;

улучшать структуру и плодородность почвы.

Разновидности состава биопрепаратов

В зависимости от активных компонентов биологические препараты для растений разделяют на три группы:

Бактериальные: в состав входят различные виды бактерий, эффективных в борьбе с насекомыми-вредителями и фитопатогенами.

Грибные: при их производстве используются грибы-энтомопатогены, которые вызывают болезни вредных насекомых и грибы-антагонисты и гиперпаразиты, которые защищают растения от различных возбудителей болезней.

Вирусные: в состав этих биопрепаратов входят энтомопатогенные вирусы, которые зачастую оказывают узконаправленное воздействие на конкретный вид насекомых вредителей.

Ключевые достоинства биологических препаратов

Компания «БТУ-ЦЕНТР» предлагает препараты, в состав которых входят микроорганизмы и , которые характеризуются такими важными преимуществами: