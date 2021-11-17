Как правильно выбрать детскую обувь на зиму?

При покупке детской зимней обуви на babyfashion.com.ua/olang, следует учитывать несколько факторов: комфорт, качество и, конечно же, соответствие модным тенденциям. Выбрать удобную, теплую и красивую обувь для вашего ребенка – самая большая проблема, когда родители заходят в магазин, чтобы купить обувь для детей. Вот несколько советов по выбору зимней детской обуви.

Как выбрать детскую обувь на зиму?

Ребенок, в отличие от взрослого, еще находится в стадии формирования. Поэтому, выбирая для него обувь, необходимо учитывать не только ее эстетическую красоту, но и некоторые моменты. Несоответствующая обувь может очень навредить ребенку. Вот несколько важных советов по выбору зимней детской обуви.

Узнайте точный размер

Прежде всего, начните с самого важного: проверьте правильный размер стопы ребенка. Важно отметить, что у детей часто одна ступня немного больше другой. Всегда следует примерять обе туфли в паре, чтобы убедиться, что ребенку действительно удобно. Даже если обувь выглядит больше, при правильном количестве не следует заменять обувь на меньшую, так как она будет тесной и неудобной для ребенка.

Примерка

При примерке важно проверить, удобно ли обувь. Узнайте, может ли ребенок легко двигать пальцами ног.

Уход

Обувь следует регулярно проветривать, снимая стельки (по возможности). Еще один важный совет: не носите слишком толстые носки, из-за которых детская ступня будет стеснена. Это может нарушить кровообращение в стопе.

Таким образом, необходимо покупать удобную и качественную обувь, сделанную из хороших материалов и, обеспечивающую вентиляцию детских стоп. В настоящее время существуют разные типы обуви для каждого детского возраста.

Гибкость – материалы должны оставлять ступни свободными для движения всех суставов. Жесткие материалы не позволяют ребенку двигать ногами вверх и вниз, из стороны в сторону, внутрь и наружу.

Размер – родителям нужно помнить, что маленькие ножки растут слишком быстро и через два месяца обувь, которая подходила отлично, со временем станет тесной. Покупайте обувь на размер большее, если обувь сидит впритык на ноге. Помимо того, что она прослужит дольше, ребенку будет комфортнее носить такие ботинки.

Гигиена - каждый ребенок много играет и потеет. Итак, чтобы избежать неприятного запаха и грибка, выбирайте воздушную и легкую обувь. При хранении важно, чтобы ботинки были чистыми.

Типы материалов – модели из кожи и лака следует использовать только в особых случаях, требующих определенной формальности. Но в повседневной жизни лучше всего остановить свой выбор на замшевых, парусиновых или мягких тканевых моделях.

Если в семье много детей, младшие обычно используют обувь старших. Но специалисты не рекомендуют эту практику, поскольку у каждого ребенка своя манера ходьбы, и, когда они используют обувь, они в конечном итоге запечатлевают на ней свою форму. В результате ношение уже изношенной обуви может вызвать такие проблемы, как дискомфорт, волдыри и даже вросший ноготь на ноге.

Подбирать обувь для ребенка следует очень ответственно. Небольшая ножка находится в процессе формирования, поэтому важно не деформировать стопу. Такое разнообразие заболеваний возникает именно при ношении неудобной обуви. Это и плоскостопие, вросшие ногти, искривление стопы, проблемы с позвоночником и осанкой, болезни всего опорно-двигательного аппарата. Все это случается, конечно, не всегда, но риск увеличивается именно из-за неправильной обуви. К тому же неправильно подобранные зимние сапоги привлекают простуды, переохлаждение и другие неприятные симптомы, характерные для холодов.