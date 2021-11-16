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Фитнес-батончики

Многие в наше время хотели бы вести здоровый образ жизни, но часто останавливает страх перед большим количеством физических нагрузок, строгих диет и так далее. Для начала нужно поменять свое представление о правильном питании и поддержке своей формы. Жесткие рамки редко приводят к отличному результату, а в меньшей мере портят только психоэмоциональное состояние.

Начать путь к поддержанию себя в здоровой форме могут помочь фитнес батончики. Это отличная альтернатива вредным сладостям и перекусам. Такие батончики подойдут желающим похудеть, спортсменам и даже диабетикам, ведь в их состав входят натуральные источники энергии.

Откуда появились фитнес-батончики

Впервые такой продукт появился в 60-х годах прошлого столетия. Тогда компания Pillsbury выпускала батончики, целью которых был быстрый перекус космонавтов, который бы насыщал их энергией. А вот уже в 80-х годах такие фитнес-снеки стали делать для спортсменов и людей, желающих поддерживать здоровый образ жизни.

Какие бывают фитнес-батончики

Основными разновидностями фитнес-батончиков являются следующие:

  • Белковые – классический вариант, предназначены для спортсменов, стремящихся нарастить мышечную массу.
  • Для повышения выносливости – также предназначены, по большей мере, для спортивных людей, отличаются большим количеством полезных углеводов, нежели в протеиновых вариантах.
  • Энергетические и повышающие иммунитет – помимо белков и углеводов имеют ингредиенты, богаты на витамины.
  • Органические – не имеют большое количество белков или углеводов, не так насыщают энергией, но идеально подходят для полезного перекуса.

В чем суть фитнес-батончиков

Главным смыслом такого перекуса для спортсменов и не только всегда был быстрый способ подкрепиться и зарядиться энергией. Именно поэтому в состав входит большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Также не стоит забывать, что фитнес-батончики, обычно, достаточно калорийны. Они могут заменить полноценный перекус или даже использоваться, например, как завтрак к чаю или кофе – заряд бодрости будет обеспечен на несколько часов точно. Но высокая калорийность совершенно не значит, что Вы поправитесь, кушая такие батончики. Во-первых, во всем нужно знать меру и следить за количеством потребляемых калорий на протяжении дня. А во-вторых, не зря же фитнес-батончики изначально были придуманы для космонавтов и спортсменом. Эти люди тратят большое количество энергии, а значит, должны иметь способ быстро ее восполнить. Ведите активный образ жизни и тогда точно не поправитесь от фитнес-батончиков, а почерпнете от них только пользу.

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