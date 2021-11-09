Теннисная одежда для мальчиков: советы по выбору

Теннис — динамичная, интересная игра, которая способствует укреплению организма, улучшению кровообращения и дыхания. В этом виде спорта серьезные травмы редкость. И способствует этому, в том числе, качественная теннисная одежда для мальчиков. Правильно подобранная экипировка обеспечит комфортную и безопасную игру. К вопросу ее выбора для начинающего спортсмена следует подойти ответственно и знать на какие характеристики нужно обратить внимание в первую очередь.

Материал

При выборе экипировки для игры в теннис мальчика, следует в первую очередь обращать внимание на материал, из которого изготовлена одежда. А она должна быть комфортной, хорошо сидеть, не сдерживать движения, не вызывать раздражения, не растирать кожу.

Для производства теннисной мальчиковой экипировки используются следующие материалы:

синтетические — их чаще всего используют для пошива одежды для профессиональных игр, такие вещи хорошо вентилируются и “дышат”;

хлопковые — такие модели приятны при тактильном контакте, хорошо впитывают влагу, не растягиваются;

комбинированные — в такой материи сочетаются достоинства двух уже упомянутых тканей.

Одежда должна быть не просто функциональной, а и привлекательной, аккуратной, элегантной, обладать воздухопроницаемостью, компрессионностью, быть водоотталкивающей, гигроскопичной, антибактериальной.

Для новичков стоит выбирать недорогую одежду. По мере того как мальчик будет улучшать навыки в теннисе, демонстрировать хорошие результаты, ему стоит купить фирменную, брендовую одежду.

Экипировки для теплой погоды

Для занятий теннисом в теплое время года на открытой площадке мальчикам понадобятся:

тенниска — ее обычно шьют из дышащей и легкой ткани, которая быстро высыхает после продолжительных тренировок и сложных матчей;

футболка — в ней удобно играть и вещь универсальная, подходит в качестве домашней одежды;

шорты — их шьют из полиэстера и вещи получаются удобными, легкими, не мешают активно двигаться юному спортсмену.

Экипировка для прохладной погоды

В теннис на кортах мальчики занимаются и в прохладное время года — главное, чтобы поверхность была сухой и не скользила под ногами спортсменов. Для этой погоды стоит выбрать:

футболки с длинным рукавом регланом — одежда достаточно хорошо согревает, фасон не мешает динамично двигаться во время тренировок;

штаны — сшитые из мягкой и легкой ткани, будут согревать, держать форму и легко стираться;

кофты — более теплая альтернатива футболке, которая позволит играть в теннис в прохладную погоду, при ветре;

худи — практичные, теплые, выглядят современно, наличие капюшона защитит от порывов холодного ветра.

Кроме этого в мужской набор экипировки входят такие вещи, как: подштанники, напульсники, повязки на голову, носки, специальные козырьки, банданы, кепки.

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