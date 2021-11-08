Пьем кофе и худеем

Занятия спортом и сбалансированное питание способствуют снижению веса. Но для ускорения процесса дополнительно к ним можно употреблять некоторые напитки. Одним из них является кофе. Не все знают, но его добавляют во многие жиросжигатели.

Правда ли то, что кофе способствует похудению и сколько его надо для этого выпить, — читайте далее.

На что способен кофеин

Учеными доказано, что небольшая доза кофеина полезна для человеческого организма. Он стимулирует мозговую активность и снижает риск развития атеросклероза. Гипотоникам чашка бодрящего кофе помогает проснуться. А тем, кто хочет похудеть, надо знать, что напиток влечет за собой ускорение обмена веществ в организме и потерю до 300 калорий, блокирует аппетит. Его мочегонное свойство способствует выведению жидкости, которую для поддержания хорошего метаболизма требуется постоянно восполнять.

Какой сорт кофе выбрать для похудения

Если принимать во внимание именно зерна, то никакого особенного сорта, способствующего похудению, не существует. Не стоит переплачивать за очередное изобретение маркетологов в виде рекламируемого зеленого кофе. Он хорош, но достаточно пить тот, к которому вы привыкли! Главное, чтобы он был не растворимым, а натуральным.

Почему некоторые кофеманы поправляются

Увеличению веса способствует не сам кофе, а добавки к нему: молоко, сливки, мед, большое количество сахара. Калорийность свежесваренного напитка без сахара составляет всего 2 ккал. Но 1 ст. ложка взбитых жирных сливок или 2 ч. л. сахара прибавляют к ним 50 ккал. А если это мед — 67 ккал.

Тем, кто хочет похудеть, стоит забыть о латте, моккачино, капучино. Фигура не станет стройнее и от съеденных во время кофепития выпечки и бутербродов.

Кому следует отказаться от кофейной диеты

Основными противопоказаниями к употреблению напитка являются несовершеннолетний возраст, заболевания сосудов и сердца, беременность и кормление грудью. Но даже полностью здоровым людям, прежде чем «сесть» на кофейную диету, рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, так как нагрузка на сердце заметно увеличивается.

Кофе, полезный для здоровья

Чтобы результат принес удовлетворение, достаточно в день употреблять 2-3 чашки напитка. Последняя порция должна быть выпита минимум за два часа до сна. Тем, у кого есть проблемы с засыпанием, от нее лучше вообще отказаться.

Кофе для похудения можно приготовить несколькими способами. При самом простом — корень имбиря размером 2х2 см очищается и натирается на мелкой терке, после чего заливается горячим кофе. Приготовить напиток можно с применением турки или кофеварки.

Интересный вкус и дополнительные полезные свойства имбирному кофе придает гвоздика. Подготовленные ингредиенты заливаются водой и доводятся до кипения. Для получения более насыщенного вкуса и аромата, жидкость дополнительно настаивается в термосе.

В сочетании с правильным питанием такая схема дает хорошие результаты. В течение месяца можно сбросить от 2 до 6 кг лишнего веса.