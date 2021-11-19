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Досуг Сегодня, 11:0747
Лучшие фасоны платьяв для девушек с пышными формами

Выбор платья на пышную фигуру требует правильных решений и грамотного подхода. Стильная женская одежда больших размеров, разработанная с учетом особенностей телосложения «plus size», идеально подходит, чтобы в любой ситуации чувствовать себя уверенно и комфортно.

Лучшие фасоны для платьев больших размеров

  • А-силуэт. Платье-трапеция имеет приталенный верх и расширяется на талии. Этот фасон подходит девушкам и женщинам с любыми параметрами. Модели больших размеров рекомендуется приобретать из качественного коттона, софта и других плотных тканей. Более жесткие материалы хорошо сохраняют хорошо форму платья, что позволяет скрыть некоторые недостатки и выглядеть более привлекательно.
  • Ампир. Модели слегка собираются чуть ниже груди, а не на естественной линии талии, привлекая внимание к верхней части тела. Этот стиль подходит женщинам с овальным, треугольным или прямоугольным типом телосложением, так как платье красиво драпируется немного ниже бюста. Модели с завышенной талией имеют разную длину, поэтому можно выбрать такое платье большого размера, которое будет иметь идеальный вид и посадку.
  • Прямой. Комфортные и непринужденные платья прямого фасона являются хорошим вариантом для создания повседневного гардероба. В таких моделях нет акцента на линии, поэтому модели считаются универсальными и подходят женщинам с любым типом фигуры.
  • Баска. Модели с рюшами на талии не теряют актуальности. Стиль хорошо подчеркивает достоинства фигуры «песочные часы». Фасон чем-то напоминает похожа bodycon — это плотно обтягивающее платье, в котором дополнительная оборка немного оборачивается вокруг линии талии, расширяясь на несколько сантиметров. Модели подобного плана подходят для прямоугольного или овального типа фигуры. Это удачный выбор для женщин, которые хотят сбалансировать линию талии по отношению к остальной части тела.

Как правильно носить платье большого размера

Многие женщины с пышными формами неправильно выбирают бюстгальтер, что влияет на внешний вид и не позволяет выглядеть привлекательно даже в самом красивом платье. Широкие бретели, отсутствие складок, плотное прилегание к телу — основные рекомендации при выборе бюстгальтера. Приобрести более стройные формы и улучшить осанку можно с помощью корректирующего белья. Завершить образ помогут правильно подобранные аксессуары и стильная обувь.

Источник: https://moodme.com.ua/odezhda-plyus-sajz/

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