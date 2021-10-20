 

Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей

Досуг Сегодня, 15:4967
Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей

Каждый день люди расходует энергию даже без серьезных физических нагрузок. Самая обыденная домашняя работа, как мытье посуды, уборка или неспешная прогулка по парку предполагают расход калорий. Поэтому так важно стараться пополнять эту энергию. 

Как рассчитать нормы для представителей каждого пола

Важно знать, какой должна быть норма калорий в день и грамотно организовать их поступление в организм. Сделать расчет в сутки непросто — следует учитывать такие показатели, как:

  • возраст;
  • пол;
  • активность;
  • особенности каждого человека.

Известно, что мужчинам, молодежи и спортсменам необходимо больше энергии, а дамам, возрастным людям и тем, кто ведет пассивный образ жизни ее требуется меньше.

Отличается суточная потребность в калориях от возраста — мужчины 19-30 лет при сидячем образе жизни требуют до 2550 ккал. В возрастной группе 31-50 лет это уже 2150-2350 ккал. 50-летним мужчинам и всем, старше этого возраста, менее 2050 ккал.

Для представительниц прекрасной половины человечества, которые ведут умеренно активный образ жизни, соответственно потребуется 2750, 2530 и 2380 ккал. Активные люди и спортсмены должны получать по 3080, 2950 и 2650 ккал соответственно.

Представительницы слабого пола в возрастном диапазоне 19-28 лет, которые ведут малоактивный, сидячий образ жизни, ежедневно стоит пополнять запасы энергии на 1950-2150 ккал. Следующая возрастная группа 29-50 лет дам должна сократить суточное потребление до 1750-1980 ккал, в возрасте за 50 лет – 1580-1780 ккал.

При умеренно активном образе жизни девушки в возрасте до 28 лет рекомендуется 2180-2350 ккал, 29-50 лет – 2050-2180 ккал и тем, кто старше 50— порядка 1750-1950 ккал. А вот активные леди и спортсменки получают соответственно 2380-2560, 2150-2380 и 1950-2050 ккал. Важно помнить, что на расчет суточной нормы влияют вес человека — кто-то хочет похудеть, а кто-то — поправиться. 

Суточный баланс 

Основной отменного самочувствия и прилива жизненных сил считается сбалансированность в рационе белков, углеводов и жиров. Большее количество калорий люди получают из углеводов. Они содержатся в фруктах, злаках и овощах. Их должно быть порядка 60% от общего количества калорий в сутки. Недобор углеводов может вызвать сбои в работе отдельных органов.

Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей

Белок отвечает за восстановление мышечных тканей, хрящей, за состояние иммунитета. Их процентное соотношение в рационе — 10-15%. Источник белка:

  • молочные продукты;
  • мясо;
  • бобовые культуры. 

При расчете суточной нормы пользуются такой пропорцией: на каждый 1 кг веса требуется 1 г белка в сутки. Содержание жиров в рационе — 25-30%. Они есть в рыбе и всевозможных орехах, молочных и кисломолочных продуктах и оливковом масле.

Калории: как рассчитать суточную норму для разных категорий людей

Сбалансированное питание и правильно подобранное количество калорий — важный фактор, позволяющий организму четко функционировать, не переживая за появление лишнего веса. Для этого также следует в достаточном количестве нагружать себя физическими упражнениями. Это не обязательно должен быть фитнес-зал, достаточно каждый день продолжительное время гулять в парках или скверах.

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