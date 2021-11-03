Как правильно подобрать обеденный стол

Если вы решили купить обеденный стол – не спешите. Стол должен идеально подойти именно к вашему интерьеру кухни. Важно правильно выбрать его размер, цветовую гамму и материал. Первым делом стоит оценить, сколько человек будет одновременно за ним сидеть. От этого зависит, какой формы или размеров стол вам подойдет. Подобрать и купить обеденный стол можно в интернет магазине.

Можно заказать на свою кухню стол нужных вам размеров и цвета. Также важно, чтобы стол был устойчивым. У него должна быть прочная столешница, а сам каркас выдерживал нагрузку. Стол должен свободно стоять на полу, не шатаясь и не падая под весом людей.

Критерии выбора обеденного стола

Для начала нужно определить, где будет стоять стол. Если возле стены – можно выбрать стол с одним большим ящиком или выкатным столом для завтраков. Если же стол должен стоять посередине комнаты, лучше выбрать модель с несколькими выдвижными ящиками. Так вы сможете найти свои вещи в любой момент. Также обратите внимание на материал, из которого изготовлен стол:

наиболее долговечными и надежными считаются стеклянные модели;

металлические ножки больше подходят для современных интерьеров;

из пластика или МДФ изготавливают бюджетные модели столов;

деревянные модели более устойчивы, но подвержены воздействию влаги.

Подходящий размер обеденного стола будет зависеть от количества людей, которых вы собираетесь принимать вместе. Так для семьи из трех человек идеальный размер стола будет составлять 80 см. А вот если вы собираетесь приглашать к себе большую компанию – лучше поискать стол 100-120 см в ширину.

Особенности обеденных столов

При покупке обеденного стола необходимо обратить внимание не только на его форму, материал и цвет, но и на такие характеристики как размеры, высота, глубина и ширина столешницы, а также ее особенности. Ширина столешницы обеденного стола может быть разной: от 60 см до 120 см. Столешница длиной в 180 см имеет самый комфортный размер для обедающей семьи.

Глубина стола – это расстояние от одного края стола до другого. В основном ширина и глубина столешницы одинаковые, поэтому этот параметр можно при необходимости увеличить, подобрав стол с выдвижной столешницей или двумя параллельно стоящими частями. Высота стола зависит от роста людей, которые будут им пользоваться.

Ассортимент обеденных столов

Столешница может быть изготовлена из массива дерева или из искусственного камня, как и каркас стола. Деревянные столы являются классикой в изготовлении столов для столовой. Они имеют эстетичный внешний вид, при этом их прочность достаточно велика, чтобы выдерживать большой вес посуды. При правильном обращении такой стол прослужит долго.

А вот столы из искусственного камня — это уже более современная модель, которая больше напоминает журнальный столик, нежели полноценный обеденный стол. Однако это совершенно не означает, что такой стол не впишется в интерьер столовой: такой стол может иметь оригинальную форму, интересные расцветки, в том числе с имитацией под натуральный камень.

В первую очередь необходимо сказать о том, что в столовой уместна трапециевидная форма стола. Ее удобство заключается в том, что он более удобен для обедов. Но такой вариант подойдет только для достаточно большого помещения. Форма стола имеет еще одно преимущество. На нем будет приятнее и удобнее сидеть, чем на стандартном прямоугольном столе. Если же вы хотите максимально сэкономить место, то можно купить круглый стол. Форма стола может быть и овальной. В этой форме удобно умещаются сразу несколько человек. Но такой стол, опять же, уместен только в просторной столовой. Стол, который имеет форму «трапеция», лучше впишется в классический стиль с его прямыми линиями.