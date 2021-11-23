 

Лечение гепатита С Софосбувиром: показания, противопоказания, инструкция

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Лечение гепатита С Софосбувиром: показания, противопоказания, инструкция

Лечение гепатита С Софосбувиром: показания, противопоказания, инструкция

Вирус гепатита С с момента открытия в 1989 году лечили интерферонами в комбинации с рибавирином. Более 20 лет эта схема считалась единственным методом борьбы с «ласковым убийцей», хотя и показывала незначительные результаты (40-80%). Высокий риск побочных эффектов, неудобство применения и большой список противопоказаний к использованию ИФН-терапии вынуждали ученых не покидать попыток создать более эффективное лекарство.

Многолетние исследования в итоге дали свои плоды: в 2013 году американская компания Гилеад Сайенс выпустила противовирусный препарат прямого действия нового поколения Софосбувир. Этот медикамент характеризуется практически 100% эффективностью, хорошо переносится и производится в удобной таблетированной форме. Поскольку HCV склонен к мутациям, терапия может назначаться только в комбинированном виде. С учетом множества достоинств Софосбувир используется как основа большинства лечебных схем. В дополнение к нему назначают другие ПППД:

  • Ледипасвир (эффективен в отношении 1 и 4 генотипа).

  • Велпатасвир (угнетает размножение 1-6 штамма).

  • Даклатасвир (назначают при 1-5 генотипе).

В число популярных схем входит Софосбувир и Велпатасвир. Купить эти препараты с пангенотипичным воздействием можно как оригинальные (в обычных стационарных аптеках), так и в виде дженериков (в специализированных компаниях). В случае с аналогами удается достичь таких же высоких результатов терапии, но при этом сэкономить существенную сумму. Дженерики полностью повторяют химическую структуру оригинальных медикаментов, но стоят в несколько раз дешевле.

Чтобы терапия оказалась эффективной, необходимо правильно подобрать лечебную комбинацию. Лучше всего с этим справится врач, который учитывает показания, а также генотип возбудителя, вирусную нагрузку, степень фиброза и другие факторы. Если доктор по каким-либо причинам не может или не хочет консультировать вас по вопросам лечения современными противовирусными препаратами прямого действия, обращайтесь к специалистам сайта MedInfo. С ними вы сможете анонимно обсудить возможные варианты терапии и другие вопросы.

Показания и противопоказания

Софосбувир могут назначить для лечения острого, хронического гепатита С у взрослых и детей с 12 лет. Обязательным условием при этом является его применение в комбинации с другими ПППД. В тяжелых случаях может дополнительно назначаться третий препарат – рибавирин.

Из противопоказаний к использованию отмечают:

  • наличие повышенной чувствительности к активному компоненту и дополнительным составляющим;

  • период беременности и кормления грудным молоком;

  • возраст до 12 лет (исследований, которые показали бы безопасность использования Софосбувира в этой категории больных, не проводилось);

  • тяжело протекающая почечная недостаточность, в том числе в терминальной стадии;

  • цирроз декомпенсированного типа;

  • прием мощных индукторов Р-гликопротеина – карбамазепина, фенитоина, рифампицина и др.

Помимо прямых противопоказаний существуют относительные ограничения, предупреждающие о возможном риске ухудшения здоровья пациента. Так, крайне осторожный подход к лечению практикуют среди больных с:

  • Генотипами 1,4,5 и 6, которые раньше уже лечились от гепатита С, но безуспешно.

  • Повышенным сахаром в крови.

  • Заболеваниями, при которых приходится принимать другие противовирусные лекарства.

Также осторожность важна при параллельном применении амиодарона, антимикобактериальных средств.

Как правильно принимать Софосбувир

Этот лекарство, как и другие ПППД, выпускается в виде таблеток для перорального применения. Больной должен принимать каждый день по одной таблетке (если это комбинированный препарат). Ее нельзя дробить, жевать – проглатывать только целиком. Для удобного проглатывания использовать достаточное количество чистой негазированной воды.

Длительность терапии определяет врач, но, как правило, при использовании ПППД курс не превышает 24 недель. При легкой форме ВГС, например, не сопровождающейся циррозом, лечение длится 12 недель. Примечательно, что заметное снижение вирусной нагрузки происходит уже на 4-5 неделе с момента начала приема таблеток.

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