 

Как выбрать интернет провайдера?

Досуг Сегодня, 15:1758
Как выбрать интернет провайдера?

Подключить скоростной Интернет в любой из точек Украины можно здесь.

Сегодня каждый стремиться оставаться в режиме онлайн. Будет это связано с работой или досугом, выбор провайдера важен, ведь от этого зависит насколько комфортно будет пользователю выполнять задачи.

Какие варианты доступны и чем отличаются?

Интернет в Украине можно получить несколькими путями и у каждого свои плюсы и минусы. Скажем сразу, для среднестатистического пользователя и стандартных задач достаточно скорости 15-20 Мбит/с, чтобы использование не доставляло трудностей.

По кабелю

Такой вариант доступен в городах, но не во всех районах. Так, прокладка оптоволоконного кабеля в частный сектор, где пользователей не так много, как в многоэтажках, далеко не всегда рентабельна.

Скорость варьируется от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

При переезде возможна ситуация, когда район не обслуживается вашим провайдером и придется искать нового, а остаток средств на счету иногда сгорает.

Через спутник

Такой способ доступен на всей территории Украины.

Скорость до 20 Мбит/с.

Большие задержки при передаче данных из-за значительной удаленности источника сигнала.

Оборудование для такого способа выхода в Интернет громоздкое и дороже, чем в других случаях.

Качество соединения зависит от погодных условий.

Через мобильную сеть

Подключиться можно из любой точки, так как покрытие 4G охватывает больше 90% территории Украины.

Скорость в сетях 4-го поколения до 150 Мбит/с с обычным оборудованием и до 300 Мбит/с с тем, которое поддерживает агрегацию каналов.

Из-за нагрузки на базовую станцию, помех на пути сигнала и в зависимости от расстояния до базовой станции скорость может быть ниже. В среднем составляет 30 Мбит/с и этот показатель даже выше, чем в Европе.

Оборудование легко демонтировать и перевозить, присутствует много портативных вариантов карманного типа.

Так на кого же и почему стоит обратить внимание?

Выбирая провайдера стоит учитывать:

  • цели, для которых необходим доступ к Всемирной паутине;
  • соотношение услуг, качества и стоимости;
  • подключение в вашей точке и возможность переезда в другое место вместе с Интернетом;
  • скорость передачи данных;
  • цена оборудования, габариты и сложность установки;
  • наличие дополнительных услуг.

Оптимальным вариантом часто становится мобильный Интернет. Он уже давно стал доступным по стоимости и быстрым. Подключиться к нему возможно откуда угодно и даже предоставить доступ другим. Устройства можно взять с собой в дорогу или установить на транспорт.

Сфера применения: от домашнего использования до бизнес и промышленного секторов.

Мобильный Интернет подходит как в качестве основного, так и в качестве резервного канала.

А что до того, кого из мобильных операторов выбрать, Vodafone, Lifecell или Київстар, то здесь уже все зависит от точки, где нужен Интернет, и задач, которые и определят выбор тарифного плана и оборудования.

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