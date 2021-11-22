Международная логистическая компания - Где заказать грузоперевозку

Международная торговля существовала всегда и была необходимым условием выживания и развития. Сегодня страны стремятся производить качественную продукцию на экспорт, в связи с чем увеличивается поток желающих приобрести товары для дальнейшей реализации. Однако обеспечить беспрепятственную доставку грузов международного назначения самостоятельно крайне сложно и напряжно, поэтому многие обращаются за помощью в логистические компании.

Способы грузоперевозок

Географическое расположение страны очень часто определяет способ перевозки. Например, островные государства или те, которые граничат по суше с очень ограниченным количеством стран, как, например США или Южная Корея, могут позволить только морское и авиасообщение с остальным миром. Всего существует 4 способа перевозки: авиа, морской, автомобильный и железнодорожный.

Авиатранспорт. Самый дорогой и быстрый способ доставки, подходит для скоропортящихся продуктов медикаментов, негабаритных товаров. Удобно, если для транспортировки нужно создать особые условия или температуру.

Морские перевозки - самый популярный способ. Несмотря на то, что груз идет намного дольше (расстояние определяет время перевозки), такой вариант намного дешевле. Морем можно перевозить крупногабаритные грузы, некоторые продукты, зерно, крупы.

Автотранспорт. Подходит не всем, так как зависит от состояния дорог, которые не везде есть. Не подходит для островных государств.

Поезд. Подходит только если есть железная дорога на участке, чаще всего выбирают для перевозки объектов промышленности. Также не подходит для островных государств.

Самые популярные страны, из которых осуществляется доставка

СНГ. Беларусь, Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Молдова.

Европа. Германия, Франция, Польша, Италия, Чехия, Испания, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Великобритания, Бельгия, Швейцария.

Восток. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Сирия, Монголия, Иран, Ирак, Китай, Южная Корея, Япония.

Также не стоит забывать о некоторых западных странах, с которыми ведется активная торговое сообщение - США, Канада, Бразилия, а кроме того есть также ряд африканских стран и островных государств в Тихом океане.

Каждая страна определяет свои условия для партнеров, поэтому этот вопрос необходимо тщательно изучать, чтобы попасть в неприятную ситуацию на границе.

От чего зависит стоимость доставки грузов

Как правило, приблизительная цена формируется еще на этапе оформления заявки в логистической компании, а конечная стоимость зависит от таких объективных факторов:

объем и габариты посылки

категория товара

транспорт, которым будет осуществляться доставка

объем таможенной пошлины

возможность включить посылку в сборный груз

скорость доставки

портовое сопровождение

Важный момент. При перевозке груза через границу нужны определенные документы. Каждая компания устанавливает свои список и требования, и при оформлении таких бумаг также может понадобиться дополнительная плата, чаще всего - государственным органам. Как правило требуется предоставить инвойс, коносамент, пакинг и контракт, однако точный перечень нужно обязательно уточнять.

Где заказать международную перевозку

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