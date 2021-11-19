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Все, что нужно знать о бюгельном протезе

Бюгельная конструкция — ортодонтический аппарат, используемый для восстановления зубного ряда. Он имеет большую историю и до сих пор пользуется популярностью. Механизм представляет собой композицию из металлической основы, на которой зафиксированы искусственные зубы. Она может применяться на верхней или нижней челюсти. Использование бюгельного протеза помогает восстановить эстетику улыбки и вернуть возможность комфортного употребления пищи.

Такое изделие становится качественной альтернативой импланту, так как съемная основа, повторяющая изгиб ротовой полости, позволяет тщательно пережевывать продукты питания, сохраняет качество дикции и не допускает увеличения подвижности височно-челюстного сустава. Конструкция фиксируется на специальные крепления, а жевательная нагрузка равномерно распределяется по всему изделию, главные преимущества которого легкость, компактность и эстетичный внешний вид.

Классификация бюгельных протезов

В соответствии с материалом изготовления и нюансами фиксации различают следующие виды:

1. Классические вариации на кламмерах, с металлическими или полимерными крючками, которые легко снимаются.

2. Конструкции на микрозамках, фиксирующиеся на протезе и опоре. Такие изделия почти незаметны и являются разработкой последних лет.

3. С телескопическими коронками, объединяющими искусственный зуб с полостью, в которую помещается протез.

Изделия могут изготавливаться из разных материалов. Так, бюгельная конструкция Квадротти выполняется из полимера итальянского производства. Он демонстрирует высокую износоустойчивость и склонность к перенесению больших нагрузок. Кламмеры для этого аппарата производятся из пластика, поэтому он не отличается надежностью, а еще не подвергается ремонту и при повреждении заменяется.

Протез из титана актуален благодаря гипоаллергенности, антикоррозийности и биосовместимости с организмом. Правда, при падении такое изделие может оказаться поврежденным. Зато аппарат универсален и незаметен для невооруженного взгляда.

Нейлоновая альтернатива удобна в применении, не требует особого ухода и практична.

Этапы установки и особенности использования бюгельной конструкции

Для создания металлического основания и коронок проводятся осмотр и диагностика полости рта. Затем осуществляется снимок челюсти, с которой будет работать специалист. Перед установкой назначается профгигиена, предполагающая устранение зубных камней и налета. Также может понадобиться лечение заболеваний и удаление нервов в тех зубах, на которые будет опираться протез.

Применяя бюгельный механизм, нужно регулярно проводить его чистку. Для хранения конструкции предоставляется специальный контейнер. Раз в полгода необходимо проводить профессиональную чистку изделия. Бюгельные вариации отлично фиксируются в полости рта и демонстрируют долгосрочное использование. При этом они удобны в носке, легко снимаются и устанавливаются на место.

Подобрать подходящий протез можно в стоматологических клиниках «Слален» и «Юта».

Источник: сайт https://slalen.ua/ru

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